Suzuki Jimny 5 cửa từ 681 triệu đồng Đông Nam Á, có về Việt Nam?

Vào hồi tháng 11/2023, Suzuki Jimny bản 5 cửa đã bất ngờ bị bắt gặp trên đường phố Indonesia. Đến nay, mẫu SUV được mệnh danh "tiểu Mercedes-Benz G-Class" này tiếp tục xuất hiện tại một thị trường Đông Nam Á khác, đó là Philippines. Theo giới truyền thông địa phương, Suzuki Jimny 5 cửa sẽ chính thức ra mắt thị trường Philippines vào năm sau. Trước thời điểm đó, giá bán Suzuki Jimny 5 cửa cũng đã bị rò rỉ. Cụ thể, Suzuki Jimny 5 cửa sẽ có 2 phiên bản ở thị trường Philippines, bao gồm GL M/T và GLX A/T. Giá bán của 2 phiên bản này lần lượt là 1,558 triệu Peso (khoảng 681 triệu đồng) và 1,698 triệu Peso (742 triệu đồng). Với phiên bản GLX A/T sơn phối 2 màu, xe sẽ có giá cao hơn 10.000 Peso (4,4 triệu đồng). Như vậy, so với phiên bản 3 cửa đang bán ở thị trường Philippines, Suzuki Jimny 5 cửa đắt hơn từ 300.000 - 378.000 Peso (131 - 165 triệu đồng). Tất nhiên, giá bán của mẫu xe này có thể sẽ thay đổi vào thời điểm ra mắt. Hiện chưa có thông tin về trang bị của Suzuki Jimny 5 cửa dành cho thị trường Philippines. Xe ở thị trường Ấn Độ có trang bị khá cơ bản. Trong khi đó, Suzuki Jimny 5 cửa ở thị trường Úc sở hữu nhiều trang bị an toàn hiện đại hơn. Dù ở thị trường nào, Suzuki Jimny 5 cửa cũng sở hữu kích thước lớn hơn phiên bản 3 cửa với chiều dài x rộng x cao lần lượt 3.985 x 1.645 x 1.720 mm và chiều dài cơ sở 2.590 mm. Trọng lượng của xe cũng tăng 90 kg trong khi bán kính vòng quay tối thiểu thay đổi từ 9,8 m lên 11,4 m. Trong khi đó, thiết kế tổng thể của mẫu xe này không khác biệt so với phiên bản 3 cửa. Ngay cả nội thất của xe cũng chỉ có 2 hàng ghế với 4 chỗ ngồi như phiên bản 3 cửa. Tuy nhiên, thể tích khoang hành lý khi sử dụng cả 2 hàng ghế đã tăng 85 lít lên 211 lít. Chưa hết, Suzuki Jimny 5 cửa còn có màn hình cảm ứng trung tâm 9 inch, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay không dây/Android Auto có dây, radio kỹ thuật số DAB, cảm biến hỗ trợ đỗ xe phía sau và hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng. Suzuki Jimny 5 cửa sở hữu những trang bị ngoại thất như đèn pha LED, vành hợp kim 15 inch, lốp dự phòng nằm trên cửa cốp sau, camera lùi, 6 túi khí, hệ thống phanh khẩn cấp tự động và cảnh báo lệch làn đường. "Trái tim" của Suzuki Jimny 5 cửa được bê nguyên từ phiên bản 3 cửa sang. Đây là động cơ xăng 4 xi-lanh, hút khí tự nhiên, dung tích 1.5L, cho công suất tối đa 105 mã lực và mô-men xoắn cực đại 136 Nm, dùng chung với Suzuki XL7 đang bán ở Việt Nam. Động cơ này kết hợp với hộp số sàn 5 cấp hoặc tự động 4 cấp cùng hệ dẫn động 4 bánh AllGrip Pro. Suzuki Jimny hiện cũng đã xuất hiện tại đại lý ở Việt Nam nhưng chưa chính thức bán ra. Xe dành cho Việt Nam là bản 3 cửa và nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản. Theo nhân viên tư vấn bán hàng tại đại lý, giá tạm tính của Suzuki Jimny ở thời điểm này là khoảng 800 triệu đồng. Thời điểm chính thức bán ra của xe có thể là từ đầu năm sau. Video: Xem chi tiết SUV địa hình cỡ nhỏ Suzuki Jimny 5 cửa.

