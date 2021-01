Suzuki Jimny 2021 bất ngờ tăng giá mạnh trong ngày đầu năm mới

Mẫu SUV cỡ nhỏ Suzuki Jimny thế hệ mới đã chính thức trình làng tại Indonesia vào hồi giữa năm 2019 và có giá bán khá "mềm" so với những thị trường Đông Nam Á khác. Theo đó, Suzuki Jimny tại Indonesia trước đây có giá dao động từ 315,5 - 330 triệu Rupiah (khoảng 517 - 514 triệu đồng) dù nhập khẩu từ Nhật Bản. Trong khi đó, mẫu SUV này ở thị trường Thái Lan có giá lên đến 1,55 - 1,65 triệu Baht (1,18 - 1,26 tỷ đồng). Đó là chưa kể đến giá bán 114.100 SGD (1,97 tỷ đồng) của Suzuki Jimny ở thị trường Singapore. Tuy nhiên, ngay trong những ngày đầu năm mới, hãng xe Nhật Bản đã quyết định tăng giá Suzuki Jimny 2021 ở thị trường Indonesia lên 395,5 - 411 triệu Rupiah (648 - 673 triệu đồng). Theo tạp chí Autonetmagz, vào hồi tháng 12 năm ngoái, mẫu SUV này cũng từng được tăng giá lên 382,5 - 398 triệu Rupiah (626 - 651 triệu đồng). Vì có giá hợp túi tiền nên Suzuki Jimny bán khá chạy thị trường Indonesia. Thậm chí, vào hồi tháng 10 năm ngoái, giới báo chí địa phương tại Indonesia còn khẳng định nếu khách hàng nước này đặt mua Suzuki Jimny lúc đó thì phải chờ đến 20 năm mới có thể nhận xe. Nhu cầu mua mẫu SUV này cao đến mức vào hồi tháng 9/2019, Suzuki chi nhánh Indonesia đã ngừng nhận đơn đặt hàng dành cho Jimny thế hệ mới. Không những thế, Suzuki Jimny đã qua sử dụng cũng được đẩy giá lên đến 450 triệu Rupiah (khoảng 710 triệu đồng), đắt hơn nhiều so với xe "mới toanh". Nguyên nhân là do mỗi tháng, chỉ có đúng 50 chiếc Suzuki Jimny thế hệ mới được nhập khẩu vào Indonesia. Ngoài ra, vì ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 nên dây chuyền sản xuất mẫu xe này tại Nhật Bản đã bị đình trệ, ảnh hưởng đến nguồn cung. Lần đầu tiên ra mắt vào năm 2018, Suzuki Jimny thế hệ mới được phát triển dựa trên bộ khung hình thang và sử dụng trục cứng 3 liên kết với lò xo trụ phía trước và sau, mang đến khả năng off-road tốt hơn đồng thời cải thiện cảm giác lái thoải mái. Ngoài ra, xe còn có chiều cao gầm 210 mm, bán kính vòng quay 4,9 m, góc tiếp cận 37 độ, góc vượt đỉnh dốc 28 độ và góc thoát 49 độ. Bên ngoài, Suzuki Jimny thế hệ mới thế hệ mới có thiết kế vuông vắn và gợi liên tưởng đến SUV hạng sang Mercedes-Benz G-Class. Do đó, mẫu xe bình dân này đã được gọi là "tiểu Mercedes-Benz G-Class". Ở thị trường Indonesia, Suzuki Jimny thế hệ mới có những trang bị đáng chú ý như đèn pha LED tự động với hệ thống rửa đèn, đèn hậu LED, vành hợp kim 15 inch, lốp 195/80, điều hòa tự động và vô lăng đa chức năng. Ngoài ra, xe còn có các hệ thống an toàn và hỗ trợ người lái như 2 túi khí, hệ thống cảnh báo chuyển làn đường, hỗ trợ đèn pha, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, hỗ trợ đổ đèo, cân bằng điện tử, chống bó cứng phanh ABS hay phanh khẩn cấp tự động. "Trái tim" của Suzuki Jimny 2021 tại Indonesia là khối động cơ xăng 4 xi-lanh, hút khí tự nhiên, dung tích 1,5 lít, tạo ra công suất tối đa 102 mã lực và mô-men xoắn cực đại 130 Nm. Động cơ kết hợp với hệ dẫn động 4 bánh bán thời gian, đi kèm chế độ 2H, 4H và 4L. Tại Việt Nam, bất chấp những tin đồn, mẫu SUV nhỏ bé này vẫn chưa được đưa về phân phối chính hãng. Tuy nhiên, đã có một vài chiếc Suzuki Jimny 2020 xuất hiện tại Việt Nam qua con đường nhập khẩu tư nhân và có giá lên đến 1,4 tỷ đồng. Trong đó, có một chiếc đã được thu nạp vào bộ sưu tập xe của Chủ tịch Trung Nguyên. Tại Việt Nam, bất chấp những tin đồn, mẫu SUV nhỏ bé này vẫn chưa được đưa về phân phối chính hãng. Tuy nhiên, đã có một vài chiếc Suzuki Jimny 2020 xuất hiện tại Việt Nam qua con đường nhập khẩu tư nhân và có giá lên đến 1,4 tỷ đồng. Trong đó, có một chiếc đã được thu nạp vào bộ sưu tập xe của Chủ tịch Trung Nguyên. Video: Giới thiệu Suzuki Jimny 2021 thế hệ mới.

