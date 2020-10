Suzuki Ciaz 2020 vừa ra mắt đã vào top ôtô ế nhất Việt Nam

Theo kết quả bán hàng được Hiệp hội Các nhà Sản xuất Ô tô Việt Nam (VAMA) công bố, trong tháng 9 vừa qua thị trường bốn bánh nước ta đã có sự tăng trưởng sau tháng 8 thấp điểm với nhiều mẫu xe gặt hái được thành công lớn. Tuy nhiên, mẫu xe bán chậm vẫn tiếp tục kén khách và thậm chí, doanh số của những cái tên trong danh sách 10 mẫu ôtô ế nhất Việt Nam tháng 9/2020 còn kém hơn cả tháng trước đó. Giá bán cao cùng thiết kế có phần thực dụng khiến cho mẫu MPV hạng sang Toyota Granvia này liên tiếp có mặt trong danh sách xe bán chậm tại Việt Nam, trong tháng 9/2020 mẫu xe này chỉ bán được duy nhất 1 chiếc. Sau 4 tháng mở bán, Toyota Việt Nam đã bán được tổng cộng 8 chiếc Granvia. Mẫu xe này là đối thủ trực tiếp của Mercedes-Benz V-Class. Doanh số Toyota Land Cruiser tháng này chỉ là 3 chiếc, giảm gần 85% (15 xe) so với tháng trước. Sự sụt giảm đáng kể về doanh số khiến cho mẫu SUV hạng sang này giảm một hạng trên bảng xếp hạng ôtô bán chậm. Tính từ đầu năm đến hết tháng 9, Toyota Việt Nam đã bán được 168 xe Land Cruiser. Suzuki Celerio giá rẻ nhưng lại bán ra chỉ 4 xe trong tháng 9/2020. So với tháng trước, doanh số của mẫu xe hạng A này tăng thêm 4 xe. Tổng 9 tháng đầu năm, Suzuki Việt Nam đã giao đến tay khách hàng 199 xe Celerio, trong đó có 159 xe thuộc phiên bản số tự động. Toyota Alphard là mẫu xe quen thuộc trong phân khúc MPV cao cấp, với 10 xe bán ra trong tháng 9/2020 doanh số tăng 6 xe giúp Alphard rời khỏi vị trí cuối bảng và đứng ở vị trí thứ 4 vào tháng này. Tại Việt Nam, Toyota chỉ phân phối Alphard với một phiên bản, nhóm khách hàng chính của mẫu xe này là các công ty dịch vụ đưa đón, khách sạn cao cấp... Đây là tháng đầu tiên trong năm nay Suzuki Ciaz công bố kết quả sau gần một năm bị ngừng phân phối tại thị trường Việt. Suzuki Ciaz 2020 mới chỉ bán được 12 xe trong tháng đầu tiên ra mắt, xe được nâng cấp nhẹ về diện mạo và bổ sung thêm công nghệ so với đời cũ. Trong năm 2019, doanh số của mẫu sedan hạng B này đạt mức 1.756 xe. Ford Tourneo thế hệ mới vẫn giữ nguyên mức doanh số 20 xe tương tự tháng trước. Dù có giá bán rẻ nhất phân khúc, mẫu MPV này vẫn khó thu hút được khách hàng do kiểu dáng thực dụng. Ford Việt Nam đã bán được 210 xe Tourneo từ đầu năm đến hết tháng 9. Doanh số chỉ 23 xe, giảm một xe so với tháng trước khiến cho Honda Accord mới rơi xuống một hạng. Thế hệ mới nhất của Accord tại Việt Nam dù đẹp hơn vẫn không thu hút được nhiều khách hàng do định kiến về kiểu dáng của thế hệ cũ và giá bán tương đối cao. Tổng 9 tháng đầu năm, Honda Việt Nam đã bán được 189 xe Accord. Trái với tình hình doanh số tại Thái Lan, Isuzu D-Max tại Việt Nam có doanh số khá thảm hại trong nhiều năm qua. Trong tháng 9/2020, doanh số của D-Max chỉ đạt mức 24 xe, kém xa đối thủ Ford Ranger (1.500 xe). Cộng dồn từ đầu năm, Isuzu đã bán được 169 xe D-Max. Doanh số bán ra chỉ 28 chiếc, giảm 19 xe so với tháng trước khiến mẫu xe SUV Toyota Land Cruiser Prado xuất hiện trở lại trong bảng xếp hạng ôtô bán chậm. Phiên bản hiện tại của Land Cruiser Prado đang được bán tại Việt Nam được nâng cấp một vài tiện nghi so với đời cũ. So với tháng 8 chỉ với 12 xe, doanh số Toyota Avanza tăng gần 90% trong tháng 9 (bán ra 42 xe) nhưng vẫn kém xa đối thủ đồng hương Xpander đang chễm chệ trong top xe bán chạy nhất Việt Nam. Cộng dồn 9 tháng đầu năm, đã có 208 xe Avanza được giao đến tay khách hàng. Phiên bản hiện tại của Avanza được nhập khẩu từ Indonesia với 2 phiên bản hệ truyền động. Video: Vinfast có 2 mẫu xe Top 10 bán chạy nhất tháng 9/2020.

