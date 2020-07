Suzuki Ciaz 2020 từ 529 triệu tại Việt Nam, "đấu" Toyota Vios?

Sau khi những hình ảnh đầu tiên của Suzuki Ciaz 2020 tại Việt Nam được truyền tải rộng rãi, mới đây các đại lý đã bắt đầu nhận đặt cọc cho mẫu sedan hạng B nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan này. Theo đó, các thông tin ban đầu về Ciaz 2020 đã được hé lộ. Cụ thể, theo chia sẻ của một tư vấn bán hàng, Suzuki Ciaz 2020 có khả năng rất lớn sẽ được phân phối với mức giá là 529 triệu đồng, cao hơn phiên bản cũ 30 triệu đồng. Đáng chú ý rằng, danh mục sản phẩm trên website chính thức của Suzuki Việt Nam đã cập nhật giá xe Suzuki Ciaz 2020 với mức đề xuất chính hãng là 529 triệu đồng, dù vẫn chưa có đường link riêng phô bày thông số kỹ thuật của mẫu sedan hạng B này. Chênh lệch 30 triệu đồng, Suzuki Ciaz 2020 có một số thay đổi về mặt thiết kế, cũng như bổ sung trang bị mới ở lần nâng cấp giữa vòng đời (facelift) Cụ thể, phần đầu xe giờ đây trong thu hút hơn với lưới tản nhiệt được làm mỏng hơn tràn sang 2 bên nối liền với cụm đèn chiếu sáng trước và có viền trang trí mạ crôm. Phía bên trong, những thanh nan mạ crôm thô dày ở phiên bản cũ được loại bỏ để chuyển sang nan mỏng dạng tầng và sơn đen. Thiết kế cụm đèn trước được giữ nguyên nhưng chuyển từ bóng halogen truyền thống sang bóng LED. Ở phía sau, đuôi xe có cụm đèn hậu cải tiến mang phong cách thiết kế khá giống với đối thủ Honda City. Trên cản sau mới còn có viền mạ crôm bao quanh đèn phản quang, tạo sự tương đồng với đầu xe nhưng cụm vành hợp kim 16 inch đa chấu của xe không có gì thay đổi so với trước đây. Nội thất bên trong Suzuki Ciaz 2020 cũng không có nhiều thay đổi, thiết kế tổng thể vẫn giữ nguyên mà chỉ làm lại một số chi tiết nhỏ, như cụm đồng hồ mới bắt mắt hơn. Các tiện nghi bao gồm ghế bọc da, phím chỉnh âm lượng và đàm thoại trên tay lái, nút bấm khởi động máy, mở cửa không cần chìa khóa, điều hòa tự động, cửa gió điều hòa hàng ghế sau, màn hình giải trí cảm ứng 7 inch nhưng chưa rõ có hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto như xe ở thị trường Thái Lan hay không. Động cơ Suzuki Ciaz 2020 cũng không có gì thay đổi, vẫn là loại máy xăng dung tích 1.4L, 4 xy-lanh kết hợp với hộp số tự động 4 cấp cho công suất tối đa 91 mã lực và mô-men xoắn cực đại lên đến 130 Nm. Các trang bị an toàn khá cơ bản với hệ thống chống bó cứng phanh ABS, phân bổ lực phanh điện tử EBD, hỗ trợ phanh khẩn cấp và 2 túi khí. Ngoài ra, xe tại Thái Lan còn có 4 cảm biến đỗ xe và camera lùi. Như vậy, trở ngại lớn nhất của Suzuki Ciaz trong công cuộc canh tranh cùng các đối thủ tại phân khúc sedan hạng B là thiết kế chưa đủ sức hấp dẫn đã dần phai ở lần nâng cấp giữa vòng đời này. Trước đó dù sở hữu giá bán rẻ nhưng mẫu xe này vẫn thường xuyên nằm trong top xe bán chậm tại thị trường Việt Nam. Giờ đây, với giá bán khoảng 529 triệu đồng, Suzuki Ciaz 2020 nâng cấp vẫn sẽ giữ được lợi thế về giá so với các mẫu xe “hot” như Toyota Vios (cao nhất 570 triệu đồng) hay Hyundai Accent (cao nhất 542 triệu đồng). Tuy nhiên, với vị thế là một sản phẩm nhập khẩu, Suzuki Ciaz 2020 vẫn sẽ thua thiết bởi đa phần các đối thủ đều được lắp ráp trong nước nên đang được hưởng ưu đãi giảm 50% lệ phí trước bạ theo Nghị định 70/2020/NĐ-CP mới được ban hành. Trong năm 2019, thống kê của VAMA cho thấy chỉ có đúng hơn 1.000 chiếc xe sedan Suzuki Ciaz được giao tới tay khách hàng, còn không bằng doanh số bình quân mỗi tháng của những sản phẩm “hot”. Video: Suzuki Ciaz 2020 mới sắp bán tại Việt Nam.

