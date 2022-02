Suzuki Baleno 2022 giá rẻ “hiện nguyên hình” trước ngày ra mắt

Trong thời gian qua, những hình ảnh và thông tin rò rỉ của Suzuki Baleno thế hệ mới đã liên tục được tung ra. Dự kiến, mẫu xe hatchback hạng B này sẽ chính thức trình làng tại thị trường Ấn Độ vào ngày 23/2 tới đây. Tuy nhiên, trước thời điểm đó, Suzuki Baleno 2022 đã bất ngờ "hiện nguyên hình". Đúng như thông tin từ trước đó, thế hệ mới của mẫu xe hạng B bán chạy nhất tại Ấn Độ được bổ sung lưới tản nhiệt rộng hơn với mắt lưới hình tổ ong góc cạnh và viền mạ crôm, tạo cảm giác cao cấp hơn. Viền mạ crôm này kéo dài sang hai bên, nối đến đèn pha của Suzuki Baleno 2022 mới. Khác với đầu xe, thiết kế bên sườn của Suzuki Baleno 2022 về cơ bản là không thay đổi so với trước. Hãng Suzuki chỉ bổ sung đường chân kính mạ crôm kéo dài hết cột C và vành la-zăng 5 chấu kép, sơn phối 2 màu thể thao mới cho mẫu xe hatchback hạng B này. Đằng sau, Suzuki Baleno 2022 có thay đổi lớn ở cụm đèn hậu và cản sau. Trong đó, đèn hậu của xe được thiết kế hình chữ "C", gợi liên tưởng đến Honda Civic thế hệ cũ. Khi mua Suzuki Baleno 2022, khách hàng Ấn Độ có thể chọn 1 trong 6 màu sơn ngoại thất là trắng Pearl Arctic White, bạc Splendid Silver, xám Grandeur Grey, xanh dương Celestial Blue, đỏ Opulent Red và be Luxe Beige. Tương tự ngoại thất, nội thất của Suzuki Baleno 2022 cũng được nâng cấp đáng kể với thiết kế 3 tầng hoàn toàn mới ở mặt táp-lô. Tầng trên cùng được sơn màu đen và trông khá giống với Suzuki S-Cross thế hệ mới hiện đang bán ở thị trường châu Âu. Tiếp đến là tầng giữa màu bạc làm điểm nhấn, bao quanh cửa gió điều hòa trung tâm và kéo dài sang hai bên cột A. Trong khi đó, tầng cuối cùng màu xanh đậm giống mặt cửa. Chưa hết, Suzuki Baleno 2022 còn được trang bị màn hình trung tâm nằm độc lập trên mặt táp-lô. Bên cạnh đó là vô lăng vát đáy thể thao, phối 2 màu đen - bạc và gợi liên tưởng đến Suzuki Swift. Đằng sau vô lăng xuất hiện bảng đồng hồ mới với màn hình đa thông tin ở giữa. Những thay đổi khác của mẫu xe hatchback hạng B này bao gồm núm xoay chỉnh điều hòa mới cũng như thiết kế ghế trước và ghế sau. Đồng thời, những hình ảnh chụp nội thất cũng cho thấy Suzuki Baleno 2022 không có cửa sổ trời, dù ở bản cao cấp nhất. Tại thị trường Ấn Độ, Suzuki Baleno 2022 được chia thành 4 bản trang bị, bao gồm Sigma, Delta, Zeta và Alpha. Nguồn tin rò rỉ cho biết, bản Sigma tiêu chuẩn sẽ đi kèm đèn pha Halogen, đèn hậu LED, mâm bằng thép, khóa cửa trung tâm điều khiển từ xa, cửa sổ trước/sau chỉnh điện, vô lăng chỉnh độ cao, hệ thống điều hòa tự động, 2 túi khí, cảm biến đỗ xe phía sau, hệ thống chống bó cứng phanh ABS và cảnh báo tốc độ. Ở bản Delta, Suzuki Baleno 2022 có thêm nắp chụp bánh, ốp gương ngoại thất tích hợp đèn báo rẽ, màn hình thông tin giải trí dạng cảm ứng 7 inch, hỗ trợ kết nối Bluetooth, Android Auto/Apple CarPlay, 4 loa và phím chức năng tích hợp trên vô lăng. Suzuki Baleno 2022 bản Delta số tự động sẽ có thêm hệ thống cân bằng điện tử và hỗ trợ khởi hành ngang dốc. Trong khi đó, bản Zeta được bổ sung đèn pha LED, vành hợp kim, cần gạt/rửa kính sau, 4 túi khí, camera lùi, mở cửa không cần chìa khóa, nút bấm khởi động máy, vô lăng gật gù, màn hình màu đa thông tin trong bảng đồng hồ, hệ thống thông tin giải trí Smartplay Pro, cửa gió điều hòa hàng ghế sau và ghế sau gập 60:40 Cao cấp nhất là bản Alpha với đèn sương mù LED, vành hợp kim 16 inch, gương chiếu hậu gập điện, hệ thống thông tin giải trí Smartplay Pro+ với màn hình cảm ứng 9 inch, màn hình hiển thị thông tin kính lái HUD và camera 360 độ. Đáng tiếc là hiện giá xe Suzuki Baleno 2022 vẫn chưa được hé lộ. Khi có mặt trên thị trường Ấn Độ, xe sẽ tiếp tục cạnh tranh với Hyundai i20 và Honda Jazz. Trong khi đó, ở những thị trường khác, Suzuki Baleno 2022 sẽ đối đầu thêm với Toyota Yaris và Mazda2. Video: Hé lộ Suzuki Baleno 2022 giá rẻ thế hệ mới ở Ấn Độ.

