SUV siêu sang Rolls-Royce Cullinan thêm tùy chọn màu sắc mới

Một trong những yếu tố đặc trưng của Rolls-Royce chính là tùy biến và cá nhân hóa. Có hàng trăm loại hình tùy chọn cho khách hàng, từ vân gỗ, da ghế đến ngoại thất. Nhằm đáp ứng nhu cầu đó, hãng xe Anh quốc vừa bổ sung bộ sưu tập màu ngoại thất mới cho chiếc SUV siêu sang Rolls-Royce Cullinan. Có tổng cộng 4 màu mới dành cho Rolls-Royce Cullinan 2021 mới tại thị trường Mỹ. Những màu này nằm trong bộ sưu tập "Colors of Cullinan Collection", gồm màu đỏ tươi, xanh Paradiso, màu ô liu đậm và xám Selby. Bốn màu tiếp theo gồm xanh Peacock, xanh lá, vàng và đỏ mận sẽ được ra mắt trong thời gian tới. Rolls-Royce đã phát triển 8 màu sắc mới tại trụ sở chính ở Goodwood. Theo hãng xe Anh quốc, các nhà thiết kế đã tạo ra bảng màu này từ lâu nhưng vì một số lý do nên không được công bố sớm. Những tùy chọn màu sơn mới sẽ bổ sung vào danh sách 44.000 màu có sẵn trong bảng màu của Rolls-Royce. Will Vetter - Giám đốc Sản phẩm của Rolls Royce tại Mỹ cho biết: "Chúng tôi đã giúp khách hàng cá nhân hóa chiếc xe từ những màu sắc đã được phát triển bởi bộ phận thiết kế Rolls-Royce Bespoke, nhưng bộ sưu tập màu giới hạn này thì chưa từng có trước đây". Hãng xe Anh quốc chưa công bố giá bán cụ thể của từng tùy chọn màu mới, nhưng chắc chắn xe sẽ có giá cao hơn 330.000 USD của Cullinan tiêu chuẩn. Từ lâu, Rolls-Royce đã là thương hiệu xe sang trọng nhất thế giới. Sau khi ra đời, Cullinan trở thành chiếc SUV sang trọng và đắt giá nhất thế giới (chỉ tính những xe sản xuất thương mại).SUV đầu tiên của Rolls-Royce được trang bị động cơ tăng áp kép V12 6.75L, sản sinh công suất 571 mã lực và mô-men xoắn cực đại 850 Nm. Xe được trang bị hộp số tự động 8 cấp và hệ dẫn động 4 bánh. Tại Việt Nam, dù có giá bán lên tới khoảng 32-46 tỷ đồng, Rolls-Royce Cullinan vẫn thường xuyên được nhập về theo đơn đặt hàng. Từ năm 2019 đến nay, trên dưới 12 chiếc Cullinan đã xuất hiện tại Việt Nam. Video: SUV siêu sang Rolls-Royce Cullinan tuyệt đẹp đẹp từ Mansory.

Một trong những yếu tố đặc trưng của Rolls-Royce chính là tùy biến và cá nhân hóa. Có hàng trăm loại hình tùy chọn cho khách hàng, từ vân gỗ, da ghế đến ngoại thất. Nhằm đáp ứng nhu cầu đó, hãng xe Anh quốc vừa bổ sung bộ sưu tập màu ngoại thất mới cho chiếc SUV siêu sang Rolls-Royce Cullinan. Có tổng cộng 4 màu mới dành cho Rolls-Royce Cullinan 2021 mới tại thị trường Mỹ. Những màu này nằm trong bộ sưu tập "Colors of Cullinan Collection", gồm màu đỏ tươi, xanh Paradiso, màu ô liu đậm và xám Selby. Bốn màu tiếp theo gồm xanh Peacock, xanh lá, vàng và đỏ mận sẽ được ra mắt trong thời gian tới. Rolls-Royce đã phát triển 8 màu sắc mới tại trụ sở chính ở Goodwood. Theo hãng xe Anh quốc, các nhà thiết kế đã tạo ra bảng màu này từ lâu nhưng vì một số lý do nên không được công bố sớm. Những tùy chọn màu sơn mới sẽ bổ sung vào danh sách 44.000 màu có sẵn trong bảng màu của Rolls-Royce. Will Vetter - Giám đốc Sản phẩm của Rolls Royce tại Mỹ cho biết: "Chúng tôi đã giúp khách hàng cá nhân hóa chiếc xe từ những màu sắc đã được phát triển bởi bộ phận thiết kế Rolls-Royce Bespoke, nhưng bộ sưu tập màu giới hạn này thì chưa từng có trước đây". Hãng xe Anh quốc chưa công bố giá bán cụ thể của từng tùy chọn màu mới, nhưng chắc chắn xe sẽ có giá cao hơn 330.000 USD của Cullinan tiêu chuẩn. Từ lâu, Rolls-Royce đã là thương hiệu xe sang trọng nhất thế giới. Sau khi ra đời, Cullinan trở thành chiếc SUV sang trọng và đắt giá nhất thế giới (chỉ tính những xe sản xuất thương mại). SUV đầu tiên của Rolls-Royce được trang bị động cơ tăng áp kép V12 6.75L, sản sinh công suất 571 mã lực và mô-men xoắn cực đại 850 Nm. Xe được trang bị hộp số tự động 8 cấp và hệ dẫn động 4 bánh. Tại Việt Nam, dù có giá bán lên tới khoảng 32-46 tỷ đồng, Rolls-Royce Cullinan vẫn thường xuyên được nhập về theo đơn đặt hàng. Từ năm 2019 đến nay, trên dưới 12 chiếc Cullinan đã xuất hiện tại Việt Nam. Video: SUV siêu sang Rolls-Royce Cullinan tuyệt đẹp đẹp từ Mansory.