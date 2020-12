SUV "khủng long" GMC Yukon XL Denali 2021 gần 5 tỷ tại Hải Phòng

GMC Yukon XL Denali 2021 mới đầu tiên tại Việt Nam được đưa về thông qua một công ty nhập xe tư nhân. Bên cạnh ngoại hình to lớn, bệ vệ theo đúng chuẩn xe Mỹ, chiếc xe này còn có nước sơn ngoại thất màu đen, thuộc phiên bản XL với nhiều chi tiết trang trí ốp crome sáng bóng. Trên thực tế, mẫu xe SUV GMC Yukon XL Denali 2021 được phát triển chung nền tảng với mẫu Cadillac Escalade, một mẫu SUV rất nổi tiếng và được nhiều đại gia Việt tin dùng. Chính vì vậy, phần ngoại hình của GMC Yukon XL Denali 2021 cũng vô cùng nổi bật với chiều dài lên tới 5.725 mm. Trước đây, một đơn vị nhập xe tư nhân khác tại Việt Nam cũng từng chào bán mẫu xe này với giá trên 9 tỷ đồng, đắt hơn cả mẫu Cadillac Escalade thế hệ mới dù được định vị thấp hơn. Có lẽ, đây chính là rào cản khiến mẫu SUV hầm hố có xuất xứ từ Mỹ trở nên kén khách tại thị trường Việt. Để tương đồng với kích thước khủng, chiếc GMC Yukon XL Denali 2021 đầu tiên ở nước ta được chủ nhân tuỳ chọn bộ mâm lên tới 22 inch. Đi kèm với đó là hàng loạt trang bị tân tiến như hệ thống đèn Full-Led, hệ thống cảnh báo va chạm, hệ thống cảnh báo nhập làn, hệ thống cảnh báo phương tiện cắt ngang, bậc lên xuống đóng/mở điện, hệ thống ga tự động thích ứng, hệ thống phanh tự động... GMC Yukon XL Denali 2021 có cấu hình 7 chỗ ngồi với hàng ghế thứ 2 tách biệt. Vô-lăng bốn chấu to bản tích hợp nút bấm điều chỉnh, logo chính giữa là dòng chữ "Denali". Là phiên bản cao cấp, GMC Yukon Denali XL trang bị đủ các loại nút bấm xung quanh vị trí người lái. Chính giữa bảng táp-lô là màn hình giải trí dạng cảm ứng kích thước 8 inch, giải trí qua nhiều nguồn khác nhau, như đĩa DVD, USB hay thẻ SD. Hàng ghế trước có tính năng sưởi và làm mát. Có chiều dài tổng thể gần 6 mét, ngay cả khi mở cả ba hàng ghế, GMC Yukon Denali XL vẫn có một khoanh hành lý rộng rãi. Bên trong có tích hợp các nút bấm điều chỉnh điện các hàng ghế để dễ dàng gia tăng không gian chứa đồ. Về truyền động, GMC Yukon XL Denali 2021 được bán ra với 2 tuỳ chọn động cơ, bao gồm loại máy dầu 3.0L với công suất 277 mã lực và loại máy xăng V8 6.2L quen thuộc của GM với công suất 420 mã lực/623 Nm mô-men xoắn. Đi kèm với đó là trang bị hộp số tự động 10 cấp. Một số tính năng an toàn tiêu chuẩn có thể kể đến cảnh báo va chạm, hỗ trợ chuyển làn, cảnh báo nhập làn, cảnh báo phương tiện cắt ngang, phanh tự động, ga tự động thích ứng và GM Alert Seat. Tính năng GM Alert Seat sẽ chủ động đưa chuyển động rung tới người lái để cảnh báo trong trường hợp khẩn cấp. Mẫu SUV full-size nhập khẩu tư nhân từ Mỹ về Việt Nam, đã qua sử dụng và được đại lý rao bán giá xe GMC Yukon XL Denali 2021 gần 5 tỷ đồng. Video: Chi tiết SUV cỡ lớn GMC Yukon XL Denali 2021 mới.

GMC Yukon XL Denali 2021 mới đầu tiên tại Việt Nam được đưa về thông qua một công ty nhập xe tư nhân. Bên cạnh ngoại hình to lớn, bệ vệ theo đúng chuẩn xe Mỹ, chiếc xe này còn có nước sơn ngoại thất màu đen, thuộc phiên bản XL với nhiều chi tiết trang trí ốp crome sáng bóng. Trên thực tế, mẫu xe SUV GMC Yukon XL Denali 2021 được phát triển chung nền tảng với mẫu Cadillac Escalade, một mẫu SUV rất nổi tiếng và được nhiều đại gia Việt tin dùng. Chính vì vậy, phần ngoại hình của GMC Yukon XL Denali 2021 cũng vô cùng nổi bật với chiều dài lên tới 5.725 mm. Trước đây, một đơn vị nhập xe tư nhân khác tại Việt Nam cũng từng chào bán mẫu xe này với giá trên 9 tỷ đồng, đắt hơn cả mẫu Cadillac Escalade thế hệ mới dù được định vị thấp hơn. Có lẽ, đây chính là rào cản khiến mẫu SUV hầm hố có xuất xứ từ Mỹ trở nên kén khách tại thị trường Việt. Để tương đồng với kích thước khủng, chiếc GMC Yukon XL Denali 2021 đầu tiên ở nước ta được chủ nhân tuỳ chọn bộ mâm lên tới 22 inch. Đi kèm với đó là hàng loạt trang bị tân tiến như hệ thống đèn Full-Led, hệ thống cảnh báo va chạm, hệ thống cảnh báo nhập làn, hệ thống cảnh báo phương tiện cắt ngang, bậc lên xuống đóng/mở điện, hệ thống ga tự động thích ứng, hệ thống phanh tự động... GMC Yukon XL Denali 2021 có cấu hình 7 chỗ ngồi với hàng ghế thứ 2 tách biệt. Vô-lăng bốn chấu to bản tích hợp nút bấm điều chỉnh, logo chính giữa là dòng chữ "Denali". Là phiên bản cao cấp, GMC Yukon Denali XL trang bị đủ các loại nút bấm xung quanh vị trí người lái. Chính giữa bảng táp-lô là màn hình giải trí dạng cảm ứng kích thước 8 inch, giải trí qua nhiều nguồn khác nhau, như đĩa DVD, USB hay thẻ SD. Hàng ghế trước có tính năng sưởi và làm mát. Có chiều dài tổng thể gần 6 mét, ngay cả khi mở cả ba hàng ghế, GMC Yukon Denali XL vẫn có một khoanh hành lý rộng rãi. Bên trong có tích hợp các nút bấm điều chỉnh điện các hàng ghế để dễ dàng gia tăng không gian chứa đồ. Về truyền động, GMC Yukon XL Denali 2021 được bán ra với 2 tuỳ chọn động cơ, bao gồm loại máy dầu 3.0L với công suất 277 mã lực và loại máy xăng V8 6.2L quen thuộc của GM với công suất 420 mã lực/623 Nm mô-men xoắn. Đi kèm với đó là trang bị hộp số tự động 10 cấp. Một số tính năng an toàn tiêu chuẩn có thể kể đến cảnh báo va chạm, hỗ trợ chuyển làn, cảnh báo nhập làn, cảnh báo phương tiện cắt ngang, phanh tự động, ga tự động thích ứng và GM Alert Seat. Tính năng GM Alert Seat sẽ chủ động đưa chuyển động rung tới người lái để cảnh báo trong trường hợp khẩn cấp. Mẫu SUV full-size nhập khẩu tư nhân từ Mỹ về Việt Nam, đã qua sử dụng và được đại lý rao bán giá xe GMC Yukon XL Denali 2021 gần 5 tỷ đồng. Video: Chi tiết SUV cỡ lớn GMC Yukon XL Denali 2021 mới.