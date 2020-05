GMC Yukon Denali độ vỏ bọc 7 sắc cầu vồng độc nhất thế giới

Chiếc xe GMC Yukon Denali 2007 mà chúng ta nói đến ở đây trông cực kỳ lố bịch, màu mè đến mức có lẽ nhiều người không tin là nó có thực mà là một thứ xuất hiện trong video game như “Midnight Club” hoặc “Grand Theft Auto V”. Cụ thể hơn, đoạn video cho thấy chiếc xe SUV GMC độ điên rồ này chạy trên đường phố đã thu hút nhiều sự chú ý trên diễn đàn Reddit, và khiến những ai tò mò tìm tới tài khoản Instagram và TikTok của chủ xe. Dù người ta có nghĩ gì đi nữa, rõ ràng chiếc SUV to lớn này đã trải qua một quá trình độ công phu để có được những gì thấy. Yếu tố đầu tiên sẽ khiến người nhìn lập tức để ý là lớp vỏ bọc 7 sắc cầu vồng ngoài ngoại thất và thực sự khiến chiếc GMC Yukon trông như bước ra từ một trò chơi điện tử. Tiếp theo, bộ la-zăng độ khổng lồ càng khiến nó trở nên nổi bật trên đường phố. Để có được một dáng đứng “ngẩng đầu” cực khiêu khích, chiếc xe có trang bị một hệ thống treo độ đặc biệt mà làm nâng phía trước lên khoảng 30 cm trong khi hạ thấp phía sau một chút. Không rõ nguồn cảm hứng nào đã thúc đẩy chủ xe quyết định tạo nên tư thế như vậy, nhưng không thể phủ nhận là quyết định này đã biến chiếc GMC Yukon màu mè nhưng tẻ nhạt thành một cỗ máy khiến ai cũng phải ngoái đầu nhìn. Mô tả video Một câu hỏi lớn mà nhiều người băn khoăn khi nhìn thấy chiếc xe này chắc hẳn là “Lái nó như thế nào?”. Với phía trước được nâng cao hơn hẳn, cầm lái chiếc xe này có lẽ là một nhiệm vụ khó khăn bởi người ngồi sau vô lăng nhất định không có tầm nhìn tốt. Hơn nữa, chiếc xe này chắc cũng không đảm bảo an toàn nếu chẳng may xảy ra tai nạn. Video: Chi tiết SUV "khủng long" GMC Yukon Denali 2021.

Chiếc xe GMC Yukon Denali 2007 mà chúng ta nói đến ở đây trông cực kỳ lố bịch, màu mè đến mức có lẽ nhiều người không tin là nó có thực mà là một thứ xuất hiện trong video game như “Midnight Club” hoặc “Grand Theft Auto V”. Cụ thể hơn, đoạn video cho thấy chiếc xe SUV GMC độ điên rồ này chạy trên đường phố đã thu hút nhiều sự chú ý trên diễn đàn Reddit, và khiến những ai tò mò tìm tới tài khoản Instagram và TikTok của chủ xe. Dù người ta có nghĩ gì đi nữa, rõ ràng chiếc SUV to lớn này đã trải qua một quá trình độ công phu để có được những gì thấy. Yếu tố đầu tiên sẽ khiến người nhìn lập tức để ý là lớp vỏ bọc 7 sắc cầu vồng ngoài ngoại thất và thực sự khiến chiếc GMC Yukon trông như bước ra từ một trò chơi điện tử. Tiếp theo, bộ la-zăng độ khổng lồ càng khiến nó trở nên nổi bật trên đường phố. Để có được một dáng đứng “ngẩng đầu” cực khiêu khích, chiếc xe có trang bị một hệ thống treo độ đặc biệt mà làm nâng phía trước lên khoảng 30 cm trong khi hạ thấp phía sau một chút. Không rõ nguồn cảm hứng nào đã thúc đẩy chủ xe quyết định tạo nên tư thế như vậy, nhưng không thể phủ nhận là quyết định này đã biến chiếc GMC Yukon màu mè nhưng tẻ nhạt thành một cỗ máy khiến ai cũng phải ngoái đầu nhìn. Mô tả video Một câu hỏi lớn mà nhiều người băn khoăn khi nhìn thấy chiếc xe này chắc hẳn là “Lái nó như thế nào?”. Với phía trước được nâng cao hơn hẳn, cầm lái chiếc xe này có lẽ là một nhiệm vụ khó khăn bởi người ngồi sau vô lăng nhất định không có tầm nhìn tốt. Hơn nữa, chiếc xe này chắc cũng không đảm bảo an toàn nếu chẳng may xảy ra tai nạn. Video: Chi tiết SUV "khủng long" GMC Yukon Denali 2021.