SUV “chủ tịch” VinFast President mất giá hơn 3 tỷ sau 2 năm lăn bánh

Mới đây, giới đam mê xe ôtô nước nhà đã có dịp xôn xao về giá bán của một chiếc VinFast President bản đặc biệt trên thị trường xe cũ. Theo đó, chiếc SUV cỡ lớn này hiện đang được rao bán với mức giá chưa đến 1,8 tỷ đồng. Người rao bán cho biết, chiếc xe này sản xuất năm 2020, đăng ký lần đầu vào năm 2021 và mới lăn bánh quãng đường chỉ 14.000 km. Chi phí mua mới và lăn bánh của chiếc VinFast President là hơn 5 tỷ đồng. Như vậy, sau hơn 2 năm, chiếc SUV chuyên dành cho "chủ tịch" của VinFast mất giá ít nhất 3,2 tỷ đồng. Do chỉ sản xuất giới hạn 500 chiếc và được nhiều đại gia mua về bổ sung vào bộ sưu tập siêu xe của mình nên số lượng VinFast President được rao bán lại không nhiều. Trước đây, đã từng có một chiếc VinFast President được rao bán với giá chỉ 1,62 tỷ đồng. Tuy nhiên, chiếc xe đó đã lăn bánh được 72.000 km và nội thất xuống cấp đáng kể. Lúc mới ra mắt vào năm 2020, mức giá xe VinFast President đã gây bất ngờ khi bán ra tới 4,6 tỷ đồng, ngang ngửa hoặc thậm chí đắt hơn cả các mẫu SUV hạng sang cỡ E như Mercedes-Benz GLE, BMW X5, Volvo XC90 hay Lexus RX350. Tuy nhiên, trên thực tế, VinFast President lại nằm ở phân khúc SUV cỡ lớn cùng với Mercedes-Benz GLS, BMW X7 và Lexus LX570. Ngoài ra, VinFast President còn được trang bị động cơ V8, dung tích 6.2L lớn nhất trong phân khúc. Mức giá của xe vì thế được xem là khá hợp lý do mức thuế đánh vào dung tích động cơ là không hề nhỏ. Các phiên bản của Lexus LX570 với động cơ V8, dung tích 5.7L lúc đó có giá từ 8-10 tỷ đồng. Có lẽ do mức giá khá cao, đánh vào thị trường hẹp nên VinFast cũng chỉ sản xuất President với số lượng giới hạn. So với người anh em VinFast Lux SA2.0, mẫu xe "chủ tịch" dài hơn 200 mm, tăng thêm không gian cho hàng ghế sau. Khi mới ra mắt Lux SA2.0, Chủ tịch Phạm Nhật Vượng của Tập đoàn Vingroup từng chia sẻ bản thân ông trước đây sử dụng chiếc Lexus LX570 nhưng từ sau trở đi, ông sẽ chỉ sử dụng các mẫu xe của VinFast. Chiếc VinFast Lux SA2.0 của ông Phạm Nhật Vượng chỉ có một điều đáng tiếc nhất là sử dụng động cơ 2.0 Turbo và vị tỷ phú đã hứa hẹn sẽ tung ra một phiên bản mạnh mẽ hơn nhiều của mẫu xe này, đó chính là President. VinFast President với mũi thông gió thể thao, mặt ca-lăng hầm hố rất được các chủ xe Lux SA2.0 hâm mộ. Nhiều người còn lắp mặt ca-lăng này vào chiếc Lux SA2.0 của mình. So với VinFast Lux SA2.0, President có một số tiện nghi cao cấp hơn như cả hai hàng ghế đều có tính năng sưởi, làm mát và massage. Màn hình trung tâm đặt dọc được chuyển thành loại ngang và có kích thước 12,3 inch trông hài hòa hơn. Hàng ghế được bố trí cửa sổ trời để đón thêm ánh sáng tự nhiên... VinFast President sử dụng máy V8, hút khí tự nhiên, dung tích 6.2L, cho công suất tối đa 420 mã lực và mô-men xoắn cực đại 624 Nm, đi kèm hộp số tự động 8 cấp. Đây là động cơ được sử dụng cho SUV hạng sang cỡ lớn Cadillac Escalade - mẫu xe cũng được rất nhiều đại gia và người nổi tiếng trên thế giới sử dụng. Video: Chi tiết SUV “chủ tịch” VinFast President tại Việt Nam.

