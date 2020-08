SUV chạy điện Geometry C của Trung Quốc từ 432 triệu đồng

Vào ngày 7/8/2020 vừa qua, thương hiệu con của Geely, Geometry Auto đã chính thức tung ra thị trường nội địa Trung Quốc sản phẩm mới mang tên Geometry C 2020 mới. Mẫu xe điện mới mẻ này sẽ có tất cả 5 phiên bản xe và 2 cự li di chuyển (400 km hoặc 550 km) với giá bán dao động từ 129.800 – 182.800 nhân dân tệ (tương đương 432 – 609 triệu đồng). Trên phương diện hình thức, Geometry C giá rẻ tiếp tục áp dụng ngôn ngữ thiết kế mới của thương hiệu với mặt trước trông khá đơn giản và gọn gàng, logo của Geometry cũng có một phần giống với công ty mẹ Geely. Dải đèn pha của xe được gọi là “lưỡi dao ánh sáng”, với 80 nguồn sáng LED ở trong, nhấn mạnh cảm giác công nghệ. Đồng lúc đó, mặt trước cũng có trang bị hốc gió chủ động, có thể tự điều chỉnh mở hoặc đóng tùy theo tốc độ của xe. Nhìn sang phía bên sườn, Geometry C chạy điện có phần nóc dốc về phía sau, tương xứng với đường gân thẳng dưới cửa sổ mà không chỉ làm tăng vẻ đẹp mà còn giảm bớt sức cản gió. Dựa theo công bố chính thức, lực cản gió của Geometry C chỉ là 0,273 Cd. Hơn nữa, mẫu SUV điện này cũng sử dụng nóc xe nổi, tay nắm cửa giấu kín và các chi tiết thiết kế để làm tăng thêm vẻ trẻ trung. Ở phía sau, Geometry C có trang bị kiểu đèn hậu thanh dài phổ biến thời nay. Bên trong dải đèn này có chứa 216 nguồn sáng LED, thêm một ưu điểm thể hiện tính công nghệ tân tiến. Đối với kích thước, mẫu xe điện mới mẻ này có chiều dài 4.432 mm, rộng 1.833 mm, cao 1.560 mm, và trục cơ sở dài 2.700 mm. Nội thất của Geometry C áp dung phong cách thiết kế tối giản với nhiều hình khối khác thường ở cụm điều khiển trung tâm, phản ánh cảm giác khoa học và công nghệ của một chiếc xe điện. Geometry C có trang bị hệ thống thân thiện môi trường thông minh GKUI và hệ thống bảo vệ CN95. Ở cấu hình cao cấp hơn, chiếc xe còn được trang bị hệ thống hiển thị HUD độc đáo, một màn hình chiếu 7 inch, một màn hình cảm ứng lớn 12.3 inch và một màn hình nhỏ thay bảng đồng hồ truyền thống. Cuối cùng là khía cạnh máy móc, mẫu SUV điện mới sẽ có trang bị mô tơ điện vĩnh cửu từ Nidec với công suất tối đa 204 mã lực và 310 Nm mô-men xoắn cực đại. Nó được trang bị cùng hệ thống kiểm soát nhiệt độ pin thông minh ITCS3.0 và những công nghệ tân tiến khác. Video: Giới thiệu SUV chạy điện Geometry C của Trung Quốc.

