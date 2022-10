SUV bọc thép dát vàng trong phim The Dictator có giá hơn 24 tỷ

The Dictator (Kẻ độc tài) là một bộ phim hài của Mỹ, do Sacha Baron Cohen đạo diễn, lấy cảm hứng từ cuốn sách Zabibah and the King của cựu lãnh đạo Iraq Saddam Hussein. Trong phim, nhân vật Aladeen là lãnh tụ tối cao của Wadiya, một đất nước giả tưởng thuộc khu vực Trung Đông với trữ lượng dầu mỏ khổng lồ. Chiếc SUV bọc thép dát vàng là phương tiện di chuyển chủ yếu của Aladeen. Chiếc xe đặc biệt này do Dartz – hãng độ danh tiếng đến từ Nga chế tác. Ban đầu, hãng Dartz chỉ sản xuất ba chiếc xe để phục vụ cho quá trình quay phim. Một trong số đó đã xuất hiện tại buổi công chiếu The Dictator diễn ra hồi tháng 5/2012 tại London (Anh). Tuy nhiên, nhiều người giàu có muốn có một chiếc xe tương tự như Kẻ độc tài Aladeen, do đó, hãng độ đã chế tác thêm 10 chiếc và bán chúng ra thị trường. Tên thương mại của mẫu xe đặc biệt này là Dartz Motorz Prombron The Dictator Aladeen Edition MMXXII. Xe được độ lại từ nguyên mẫu Mercedes-Maybach GLS. Khác với chiếc xe trên phim chỉ được sơn màu vàng, phiên bản thương mại của Dartz Motorz Prombron The Dictator Aladeen Edition MMXXII sẽ được dát vàng thật. Chiếc xe có thể chịu được sức công phá của đạn xuyên giáp 0,5 mm, bổ sung tùy chọn bảo vệ người bên trong khỏi cuộc tấn công bằng lựu đạn và mìn. Hãng độ không công bố hình ảnh nội thất của chiếc xe dát vàng nhưng cho biết khoang cabin chỉ sử dụng da nhân tạo. Ngoài ra, đại diện của Dartz cho biết công ty sẽ sản xuất thêm xe nếu nhận thấy những tín hiệu tích cực từ nhu cầu thị trường. Chi phí để sở hữu một chiếc xe bọc thép dát vàng xa xỉ này lên tới hơn 1 triệu USD (hơn 24 tỷ VNĐ). Mời độc giả xem thêm video

