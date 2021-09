Subaru Solterra 2022 - chiếc crossover lấy cảm hứng từ Toyota bZ4X

Subaru là một trong những thương hiệu xe có tiếng trên đường đua Rally, thế nhưng khi nói về xe điện, hãng xe Nhật Bản có vẻ như đang khá chậm chạp so với các nhà sản xuất xe khác. Lần gần đây nhất hãng xe Nhật Bản giới thiệu một mẫu xe Subaru điện hóa chính là mẫu xe ý tưởng Crosstrek plug-in hybrid chạy điện. Dù vậy, mẫu xe này chỉ dừng ở mức một mẫu xe ý tưởng và không được thương mại hóa. Tuy nhiên, mới đây Subaru đã bất ngờ tiết lộ hình ảnh và thông tin một mẫu crossover chạy điện hoàn toàn mới có tên gọi là Subaru Solterra hoàn toàn mới, dự kiến sẽ chính thức bán ra thị trường trong năm 2022. Đấng chú ý chính là Subaru Solterra chạy điện lại khiến nhiều người cảm thấy rất quen thuộc khi nhìn vào thiết kế của xe. Điều này khá dễ hiểu bởi mẫu crossover chạy điện Solterra có ngoại hình khá giống với mẫu Toyota bZ4X được hãng xe Nhật Bản giới thiệu vào hồi đầu năm nay. Được biết, Toyota bZ4X là sản phẩm hợp tác cùng phát triển của Subaru và Toyota, tương tự như sản phẩm xe thể thao GR 86 và BRZ trước đó. Theo thông tin do Subaru công bố, mẫu Solterra 2022 được phát triển dựa trên kết cấu BEV có tên chính thức là e-Subaru Global Platform, kết hợp chuyên môn của Toyota về mảng ô tô điện và hệ truyền động 4 bánh nổi tiếng của Subaru. Subaru Solterra 2022 được định vị ở phân khúc xe hạng C, có kích thước tổng thể xe tương đương với các mẫu xe như BMW X1 và Audi Q3. Về phong cách thiết kế, Subaru Solterra 2022 gây ấn tượng với vẻ ngoài thể thao, hoàn toàn khác so với các mẫu xe Subaru thường thấy. Nét thể thao của xe được thể hiện khá rõ qua thiết kế đèn pha mảnh, thân xe thon gọn và cửa kính xe khá thấp. Phần đuôi xe nổi bật với thiết kế kính cửa cốp dốc xuôi về phía sau, tạo nên vẻ thể thao khỏe khoắn thay vì hướng đến tính thực dụng để chứa hành lý. Phần đầu xe Subaru Solterra không được hé lộ rõ ràng, nhưng có vẻ lưới tản nhiệt của xe sẽ có thiết kế kín ké tương tự các mẫu xe điện khác trên thị trường. Bên trong khoang lái, Subaru Solterra 2022 cũng thừa hưởng khá nhiều thiết kế và trang bị của xe ý tưởng bZ4X. Màn hình giải trí của xe có kích thước lớn và được bố trí cao, trong khi đó táp lô có thiết kế phẳng, không nhiều nét uốn lượn. Bảng điều khiển bên dưới bóng lộn với cụm phím điều khiển vật lý hiện đại. Bảng đồng hồ của xe cũng là màn hình kỹ thuật số, được đặt lùi về phía sau tay lái khá xa. Hiện tại, Subaru chưa tiết lộ thêm thông tin về bộ pin hay mô-tơ điện của mẫu Solterra, nhưng Toyota xác nhận rằng phiên bản sản xuất của bZ4X sẽ được trang bị 2 mô-tơ điện và hệ dẫn động 4 bánh. Vì vậy nhiều khả năng Subaru cũng sẽ sử dụng hệ truyền động tương tự. Video: Giới thiệu Subaru Solterra 2022 chạy điện mới.

