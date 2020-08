Subaru Levorg 2021 lộ diện, công nghệ EyeSight là điểm nhấn

Subaru vừa hé lộ thêm thông tin về thế hệ thứ haicủa dòng xe Levorg với thiết kế Wagon tại Nhật Bản. Theo đó, Subaru Levorg 2021 mới sẽ sở hữu thiết kế cùng nền tảng khung gầm hoàn toàn mới từng được giới thiệu trên mẫu Impreza mới nhất. Như vậy, Subaru Levorg 2021 sẽ được trang bị động cơ 4 xylanh, 1.8L tăng áp turbo, sản sinh công suất 174 mã lực tại tua máy 5.200 - 5.600 vòng/phút và có mômen xoắn cực đại 300 Nm tại tua máy 1.600 - 3.600 vòng/phút. Trang bị hộp số tiêu chuẩn của xe là hộp số vô cấp Lineartronic CVT do Subaru phát triển với 80% chi tiết hoàn toàn mới. Hộp số mới này có tỷ số truyền dài hơn nhằm cải thiện khả năng vận hành. Hệ dẫn động 4 bánh là trang bị tiêu chuẩn ở mọi phiên bản. Hai trang bị này kết hợp với động cơ turbo mang đến cho Subaru Levorg mức tiêu thụ nhiên liệu 7,3 L/100km. Với trang bị nền tảng khung gầm mới, chiếc Subaru Levorg thế hệ mới có kích thước lớn hơn với chiều dài lên đến 4.755 mm, tăng 65 mm so với thế hệ trước, trong khi đó chiều dài cơ sở của xe tăng thêm 20 mm lên mức 2.670 mm. Nhờ kích thước tăng lên mà khoảng để chân cho hàng ghế phía sau trở nên rộng rãi hơn, đồng thời khoang hành lý cũng có dung tích tăng từ 522 lít lên 561 lít. Một nâng cấp quan trọng khác trên Subaru Levorg 2021 chính là trang bị an toàn EyeSight thế hệ mới nhất, bao gồm nhiều hệ thống điện tử hỗ trợ người lái. Tại thị trường Nhật Bản, tất cả các bản Levorg đều được trang bị công nghệ này với tính năng như cảm biến 360 độ. Bên cạnh đó là trang bị EyeSight X với bổ sung dữ liệu bản đồ 3D và khả năng tự động lái cấp độ 2. Tại thị trường Nhật Bản, Subaru Levorg sẽ có 3 bản trang bị gồm GT, GT-H và STI Sport. Mỗi phiên bản đều có tùy chọn trang bị an toàn EyeSight X với tên gọi lần lượt là GT EX, GT-H EX và STI Sport EX. Hiện tại, thông tin về mẫu Levorg 2021 chỉ dừng lại ở đó. Theo một số hình ảnh chụp nội thất thì Subaru Levorg 2021 sẽ được trang bị bảng đồng hồ kỹ thuật số 12.3 inch và màn hình giải trí 11.6 inch dạng tablet. Trong khi đó xe sẽ sử dụng bộ vành hợp kim 17 hoặc 18 inch. Các thông tin thêm về xe cùng giá bán Subaru Levorg 2021 sẽ được hãng xe Nhật Bản công bố tại sự kiến ra mắt chính thức, dự kiến diễn ra vào ngày 15/10 tới đây. Video: Giới thiệu Subaru Levorg 2021 với công nghệ mới.

