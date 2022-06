Subaru Impreza P25 mạnh 400 mã lực, chào bán tới hơn 13 tỷ đồng

Prodrive là một công ty chuyên phát triển các mẫu xe thể thao cho các thương hiệu như Porsche, BMW và MINI để tham dự các giải đua WRC. Công ty Prodrive có mối quan hệ hợp tác 19 năm với hãng xe Subaru trong các giải đua World Rally sau sự thành công của các tay đua Colin McRae, Richard Burns hay Petter Solberg. Chiếc Subaru Impreza P25 hàng hiếm này được tạo ra để tôn vinh mẫu xe đua WRC Subaru Impreza 22B “huyền thoại” do Prodrive đồng phát triển. Subaru Impreza P25 này được Prodrive phát triển bằng việc áp dụng các công nghệ và vật liệu mới nhất, chính vì thế chiếc Impreza P25 sẽ hiếm hơn và đắt hơn đáng kể so với mẫu xe Subaru Impreza 22B “huyền thoại”. Trên thực tế, hãng xe Subaru đã sản xuất 424 chiếc Impreza 22B và trong số đó thường xuyên bán lại với giá trung bình hơn 200.000 USD (4,6 tỷ đồng) cho mỗi chiếc. So với Subaru Impreza 22B, giá xe Subaru Impreza P25 lên đến 560.000 USD (khoảng 13 tỷ đồng). Để đảm bảo độ hiếm, Prodrive chỉ đang sản xuất 25 chiếc P25. Mỗi chiếc Subaru Impreza P25 thể thao được phát triển đều dựa trên thân vỏ của Subaru WRX biến thể hai cửa nguyên bản (không phải 22B nguyên bản). Xe sử dụng vật liệu carbon dưới sự thiết kế và giúp đỡ từ Peter Stevens – người đảm nhận về ngoại hình của những chiếc xe đua như Subaru Impreza 22B và nổi tiếng nhất là siêu phẩm McLaren F1. Subaru Impreza P25 sử dụng vật liệu tổng hợp cho phần mui xe, ngưỡng cửa, chắn bùn trước và sau, gương chiếu hậu, cánh lướt gió và cản va để giúp giảm trọng lượng xe xuống chỉ còn 1,2 tấn (2.645 lbs ), nhẹ hơn Impreza 22B nguyên bản có trọng lượng 1,245 tấn (2.745 lbs). Để “ép cân” cho Subaru Impreza P25, Prodrive còn cung cấp tùy chọn ghế đua carbon nhẹ. Động cơ trên chiếc Subaru Impreza P25 này được phát triển dựa trên động cơ 2.5L mới của Subaru, nhưng động cơ này được build lại thay thế piston, tay dên, van mới và cả bộ tăng áp mới (hãng Garrett). Ngoài ra, xe còn có bộ làm mát – giải nhiệt hiệu suất cao và hệ thống xả của thương hiệu Akropovic sử dụng vật liệu titan và thép không gỉ. Hệ thống phanh của hãng AP Racing sử dụng đĩa phanh đục lỗ có đường kính 380 mm sử dụng “heo” phanh 6 piston, trong khi đĩa sau có đường kính 350 mm sử dụng “heo” phanh 4 piston. Bộ giảm chấn của Bilstein có các đặc tính chống va đập và có thể điều chỉnh. “Dàn chân” xe sử dụng mâm 19 inch đi cùng với bộ lốp Bridgestone Potenza (235/35/19). Động cơ Subaru Impreza P25 có công suất 400 mã lực (406 PS) và và mô-men xoắn cực đại 600Nm (443 lb-ft). So với Subaru Impreza 22B nguyên bản (276 mã lực), chiếc P25 này có công suất mạnh hơn 30%. Subaru Impreza P25 sử dụng hộp số tuần tự 6 cấp. Động cơ kết hợp với hộp số tuần tự 6 cấp cho phép chuyển số chính xác trong thời gian 80 mili giây. Xe còn có hệ thống hỗ trợ tăng tốc (launch control system) kiểu xe đua WRC, kết hợp bướm ga và ly hợp trong hộp bàn đạp gắn trên sàn để tự động đưa xe qua các số 1, số 2 và số 3 để đạt được khả năng tăng tốc tối ưu ngay từ khi dừng. Bảng điều khiển trình của xe sử dụng một màn hình độ nét cao hiển thị đầy đủ các dữ liệu. Đối với những người muốn lái xe trên đường đua, người lái xe có thể chọn hiển thị phản ứng ga và hiệu suất động cơ khác nhau, bao gồm cả điều chỉnh chống trễ. Ngoài ra còn có phanh tay thủy lực kiểu xe đua WRC tự động ngắt bộ vi sai trung tâm. Mặc dù công ty Prodrive tập trung vào trải nghiệm lái, nhưng nội thất xe cũng đã được nâng cấp để tái hiện nội thất của Impreza cuối thập niên 90 khi sử dụng kết hợp da, da lộ alcantara và trang trí carbon. Sẽ có tổng cộng 25 chiếc được sản xuất tại trụ sở chính của Prodrive ở Banbury, Vương quốc Anh và chiếc đầu tiên sẽ được giao cho khách hàng vào cuối năm nay. P25 sẽ được đăng ký để chạy trên đường bộ dân dụng tại Vương quốc Anh và có giá 460.000 bảng Anh, tương đương 560.000 USD (khoảng 13 tỷ đồng). Nhìn chung, những chiếc xe đặc biệt này là một lựa chọn lý tưởng dành cho giới sưu tầm xe hay người yêu Subaru nói riêng. So với Subaru Impreza 22B nguyên bản ban đầu, Subaru Impreza P25 này mạnh hơn, tốt hơn rất nhiều do việc áp dụng các công nghệ và vật liệu mới ngày nay. Tuy nhiên, Impreza P25 chỉ là mẫu xe được tạo ra để tôn vinh di sản của Impreza 22B. Có thể nói, cùng với Impreza 22B nguyên bản, giá trị của chiếc Subaru Impreza P25 này sẽ tăng lên theo thời gian và để sở hữu được một trong số 25 chiếc được sản xuất này là điều không dễ dàng. Video: Xem chi tiết Subaru Impreza P25 mạnh 400 mã lực.

