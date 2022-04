Subaru Solterra 2023 từ 1,2 tỷ đồng - đắt hơn Toyota bZ4X

Dự kiến sẽ đến các đại lý ở Mỹ vào mùa hè này với 3 phiên bản Premium, Limited và Touring. Trong đó, giá xe Subaru Solterra 2023 bản Premium khởi điểm từ 44.995 USD (tương đương 1 tỷ đồng), Limited có giá từ 48,495 USD (1,1 tỷ đồng), và Touring từ 51.995 USD (1,2 tỷ đồng). Mẫu xe Subaru Solterra 2023 chạy điện đắt hơn một chút so với dòng xe "anh em" Toyota bZ4X XLE AWD (khoảng 42.000 USD). Mức chênh lệch này có thể khiến Solterra khó bán hơn vì mẫu xe này gần như giống hệt với bZ4X. Tuy nhiên, vẫn có một số khác biệt và Solterra kỳ vọng sẽ thu hút người dùng nhờ vào danh tiếng của Subaru cũng như những trang bị ngoại thất thể thao Solterra Premium được trang bị đèn pha LED, kính bảo vệ riêng và la-zăng nhôm 18 inch. Phiên bản này Di chuyển vào trong cabin, người lái sẽ tìm thấy cụm đồng hồ kỹ thuật số 7 inch và hệ thống thông tin giải trí 8 inch. Xe sở hữu kết nối Android Auto và Apple CarPlay không dây cũng như định vị đám mây, trợ lý thông minh và các tính năng kết nối khác. Các trang bị đáng giá khác trên xe bao gồm ghế sưởi, hệ thống điều hòa tự động, cửa ổ điện và khóa điện. Về an toàn, Solterra được trang bị một loạt các hệ thống hỗ trợ người lái bao gồm Hỗ trợ lái khẩn cấp, Hỗ trợ tránh va chạm tại giao lộ, Hỗ trợ phanh trước va chạm, Hỗ trợ chệch làn đường, Kiểm soát hành trình bằng radar và Hỗ trợ theo dõi làn đường. Các tính năng này kết hợp với Màn hình điểm mù, Camera lùi, Cảnh báo người đi bộ, Hỗ trợ ra khỏi xe an toàn và Phanh hỗ trợ đỗ xe (có thể tự động phanh nếu sắp xảy ra va chạm khi lùi xe). Đối với bản Solterra Limited, xe có ngoại thất cao cấp hơn nhờ vào đèn sương mù LED và bánh xe hợp kim nhôm 20 inch. Bản này có cần gạt nước cảm biến mưa, thanh vịn trên nóc xe và cửa nâng điện. Nội thất Solterra Limited được bọc da StarTex, ghế sau có sưởi và ghế lái chỉnh điện 10 hướng. Người mua cũng sẽ tìm thấy tính năng sạc điện thoại không dây, vô lăng sưởi, HomeLink và hệ thống thông tin giải trí 12,3 inch lớn hơn. Cuối cùng, Limited sẽ sở hữu Màn hình quan sát toàn cảnh 360 độ, Cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau và hệ thống Hỗ trợ đỗ xe nâng cao hỗ trợ đỗ xe song song và vuông góc. Xe đi kèm Digital Key và ứng dụng Solterra Connect. Đối với phiên bản cao cấp nhất Solterra Touring, xe bổ sung thêm mui xe màu đen, cửa sổ trời toàn cảnh, gương chiếu hậu kỹ thuật số, ghế trước có sưởi / thông gió và hệ thống đèn nội thất xung quanh. Bất kể lựa chọn phiên bản nào, người dùng mua Solterra đều sẽ có gói pin lithium-ion 72,8 kWh và hệ dẫn động bốn bánh mô-tơ kép với công suất kết hợp là 215 mã lực (160 kW / 218 PS) và 249 lb-ft ( Mô-men xoắn 337 Nm). Nó giúp các phiên bản Premium có phạm vi hoạt động là 367 km, còn các bản Limited và Touring có tầm hoạt động là 357 km. Sau hai mẫu xe thể thao Subaru BRZ và Toyota 86, hai hãng xe Subaru và Toyota một lần nữa lại bắt tay nhau cùng chia sẻ nền tảng cho một dòng xe hoàn toàn mới – Subaru Solterra 2023. Về cơ bản, Subaru Solterra 2023 được phát triển dựa trên nền tảng của Toyota bZX4 đã ra mắt trước đó. Subaru Solterra 2023 cũng đánh dấu là mẫu xe CUV chạy điện đầu tiên của thương hiệu Subaru. Vì được phát triển trên cùng nền tảng của Toyota bZX4, ngoại thất của Subaru Solterra 2023 mang thiết kế tổng thể tương đương với “người anh em” bZX4. Subaru Solterra 2023 mang nhiều điểm thiết kế giống với Toyota bZX4 bao gồm cụm đèn pha, hốc gió trước, đèn hậu. Chi tiết khác biệt giữa hai mẫu xe này là logo, bên cạnh Subaru Solterra 2023 mới có thêm mặt ca-lăng giống xe điện Mustang Mach-E, trong khi Toyota bZX4 thì không có. Video: Giới thiệu Subaru Solterra 2023 chạy điện mới.

Dự kiến sẽ đến các đại lý ở Mỹ vào mùa hè này với 3 phiên bản Premium, Limited và Touring. Trong đó, giá xe Subaru Solterra 2023 bản Premium khởi điểm từ 44.995 USD (tương đương 1 tỷ đồng), Limited có giá từ 48,495 USD (1,1 tỷ đồng), và Touring từ 51.995 USD (1,2 tỷ đồng). Mẫu xe Subaru Solterra 2023 chạy điện đắt hơn một chút so với dòng xe "anh em" Toyota bZ4X XLE AWD (khoảng 42.000 USD). Mức chênh lệch này có thể khiến Solterra khó bán hơn vì mẫu xe này gần như giống hệt với bZ4X. Tuy nhiên, vẫn có một số khác biệt và Solterra kỳ vọng sẽ thu hút người dùng nhờ vào danh tiếng của Subaru cũng như những trang bị ngoại thất thể thao Solterra Premium được trang bị đèn pha LED, kính bảo vệ riêng và la-zăng nhôm 18 inch. Phiên bản này Di chuyển vào trong cabin, người lái sẽ tìm thấy cụm đồng hồ kỹ thuật số 7 inch và hệ thống thông tin giải trí 8 inch. Xe sở hữu kết nối Android Auto và Apple CarPlay không dây cũng như định vị đám mây, trợ lý thông minh và các tính năng kết nối khác. Các trang bị đáng giá khác trên xe bao gồm ghế sưởi, hệ thống điều hòa tự động, cửa ổ điện và khóa điện. Về an toàn, Solterra được trang bị một loạt các hệ thống hỗ trợ người lái bao gồm Hỗ trợ lái khẩn cấp, Hỗ trợ tránh va chạm tại giao lộ, Hỗ trợ phanh trước va chạm, Hỗ trợ chệch làn đường, Kiểm soát hành trình bằng radar và Hỗ trợ theo dõi làn đường. Các tính năng này kết hợp với Màn hình điểm mù, Camera lùi, Cảnh báo người đi bộ, Hỗ trợ ra khỏi xe an toàn và Phanh hỗ trợ đỗ xe (có thể tự động phanh nếu sắp xảy ra va chạm khi lùi xe). Đối với bản Solterra Limited, xe có ngoại thất cao cấp hơn nhờ vào đèn sương mù LED và bánh xe hợp kim nhôm 20 inch. Bản này có cần gạt nước cảm biến mưa, thanh vịn trên nóc xe và cửa nâng điện. Nội thất Solterra Limited được bọc da StarTex, ghế sau có sưởi và ghế lái chỉnh điện 10 hướng. Người mua cũng sẽ tìm thấy tính năng sạc điện thoại không dây, vô lăng sưởi, HomeLink và hệ thống thông tin giải trí 12,3 inch lớn hơn. Cuối cùng, Limited sẽ sở hữu Màn hình quan sát toàn cảnh 360 độ, Cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau và hệ thống Hỗ trợ đỗ xe nâng cao hỗ trợ đỗ xe song song và vuông góc. Xe đi kèm Digital Key và ứng dụng Solterra Connect. Đối với phiên bản cao cấp nhất Solterra Touring, xe bổ sung thêm mui xe màu đen, cửa sổ trời toàn cảnh, gương chiếu hậu kỹ thuật số, ghế trước có sưởi / thông gió và hệ thống đèn nội thất xung quanh. Bất kể lựa chọn phiên bản nào, người dùng mua Solterra đều sẽ có gói pin lithium-ion 72,8 kWh và hệ dẫn động bốn bánh mô-tơ kép với công suất kết hợp là 215 mã lực (160 kW / 218 PS) và 249 lb-ft ( Mô-men xoắn 337 Nm). Nó giúp các phiên bản Premium có phạm vi hoạt động là 367 km, còn các bản Limited và Touring có tầm hoạt động là 357 km. Sau hai mẫu xe thể thao Subaru BRZ và Toyota 86, hai hãng xe Subaru và Toyota một lần nữa lại bắt tay nhau cùng chia sẻ nền tảng cho một dòng xe hoàn toàn mới – Subaru Solterra 2023. Về cơ bản, Subaru Solterra 2023 được phát triển dựa trên nền tảng của Toyota bZX4 đã ra mắt trước đó. Subaru Solterra 2023 cũng đánh dấu là mẫu xe CUV chạy điện đầu tiên của thương hiệu Subaru. Vì được phát triển trên cùng nền tảng của Toyota bZX4, ngoại thất của Subaru Solterra 2023 mang thiết kế tổng thể tương đương với “người anh em” bZX4. Subaru Solterra 2023 mang nhiều điểm thiết kế giống với Toyota bZX4 bao gồm cụm đèn pha, hốc gió trước, đèn hậu. Chi tiết khác biệt giữa hai mẫu xe này là logo, bên cạnh Subaru Solterra 2023 mới có thêm mặt ca-lăng giống xe điện Mustang Mach-E, trong khi Toyota bZX4 thì không có. Video: Giới thiệu Subaru Solterra 2023 chạy điện mới.