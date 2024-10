Subaru Forester "đại hạ giá" tới 230 triệu, vẫn khó đấu Mazda CX-5

Ngày đầu tháng 10/2024, Subaru Việt Nam tiếp tục triển khai chương trình khuyến mãi chính hãng cho các mẫu xe của mình, bao gồm Forester. Theo đó, trong tháng 10 này, mẫu xe bán chạy nhất của thương hiệu là Subaru Forester giảm giá mạnh so với tháng liền trước. Cụ thể hơn, Subaru Forester bản tiêu chuẩn 2.0 iL được hãng áp dụng giá bán đặc biệt chỉ còn 869 triệu đồng. So với giá niêm yết, bản tiêu chuẩn này rẻ hơn 100 triệu đồng. Tiếp đến là Subaru Forester 2.0 iL EyeSight giảm giá 170 triệu đồng. Nhờ đó, giá bán của Subaru Forester 2.0 iL EyeSight trong tháng 10/2024 chỉ còn 929 triệu đồng. Riêng giá xe Subaru Forester bản cao cấp nhất 2.0 iS EyeSight có giá trị ưu đãi lớn nhất, lên đến 230 triệu đồng. Giá bán sau ưu đãi trong tháng 10 của bản 2.0 iS EyeSight là 969 triệu đồng. Như vậy, giá bán của Subaru Forester trong tháng 10/2024 chỉ còn dao động từ 869 - 969 triệu đồng, rút ngắn đáng kể về mặt khoảng cách so với những đối thủ cùng phân khúc như Mazda CX-5 (749 - 979 triệu đồng), Hyundai Tucson (769 - 919 triệu đồng) và Ford Territory (799 - 929 triệu đồng). Tuy nhiên, so với nhiều đối thủ, Subaru Forester vẫn có bất lợi, đó là không được hưởng chương trình hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ của Chính phủ dành cho xe sản xuất, lắp ráp trong nước trong thời gian từ ngày 1/9 đến hết ngày 30/11/2024. Nguyên nhân là bởi Subaru Forester được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan. Ngoài bất lợi về giá bán, Subaru Forester còn sở hữu thiết kế kém nịnh mắt nên kén khách hơn các đối thủ. Bên cạnh đó, Subaru cũng chưa phải là thương hiệu nổi tại Việt Nam và hệ thống đại lý còn thưa thớt. Subaru Forester tại Việt Nam được trang bị động cơ Boxer 4 xi-lanh, dung tích 2.0L với công suất tối đa 154 mã lực và mô-men xoắn cực đại 196 Nm. Động cơ đi kèm hộp số biến thiên vô cấp với 7 cấp số ảo và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian S-AWD đặc trưng của thương hiệu Subaru. Chưa hết, xe còn sở hữu gói trợ lái nâng cao EyeSight 4.0 với camera kép cho tầm quan sát rộng hơn gấp 2 lần. Gói này mang đến những tính năng trợ lái ADAS như phanh tự động phòng tránh va chạm, đánh lái khẩn cấp tự động, kiểm soát hành trình thích ứng, định tâm làn đường và hỗ trợ giữ làn đường cho xe. Từ năm 2025, Forester nói riêng và các mẫu xe Subaru nói chung tại Việt Nam sẽ được nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản. Nguyên nhân là do nhà máy của Subaru tại Thái Lan sẽ đóng cửa từ ngày 30/12/2024. Như vậy, nếu Forester và các mẫu Subaru thế hệ mới được nhập khẩu từ Nhật Bản, sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến giá bán của các mẫu xe của hãng tại thị trường Việt Nam trong thời gian tới vì phải chịu mức thuế nhập khẩu từ 50 - 70%. Video: Điều gì xảy ra với hãng xe Nhật Subaru tại Việt Nam?

Ngày đầu tháng 10/2024, Subaru Việt Nam tiếp tục triển khai chương trình khuyến mãi chính hãng cho các mẫu xe của mình, bao gồm Forester. Theo đó, trong tháng 10 này, mẫu xe bán chạy nhất của thương hiệu là Subaru Forester giảm giá mạnh so với tháng liền trước. Cụ thể hơn, Subaru Forester bản tiêu chuẩn 2.0 iL được hãng áp dụng giá bán đặc biệt chỉ còn 869 triệu đồng. So với giá niêm yết, bản tiêu chuẩn này rẻ hơn 100 triệu đồng. Tiếp đến là Subaru Forester 2.0 iL EyeSight giảm giá 170 triệu đồng. Nhờ đó, giá bán của Subaru Forester 2.0 iL EyeSight trong tháng 10/2024 chỉ còn 929 triệu đồng. Riêng giá xe Subaru Forester bản cao cấp nhất 2.0 iS EyeSight có giá trị ưu đãi lớn nhất, lên đến 230 triệu đồng. Giá bán sau ưu đãi trong tháng 10 của bản 2.0 iS EyeSight là 969 triệu đồng. Như vậy, giá bán của Subaru Forester trong tháng 10/2024 chỉ còn dao động từ 869 - 969 triệu đồng, rút ngắn đáng kể về mặt khoảng cách so với những đối thủ cùng phân khúc như Mazda CX-5 (749 - 979 triệu đồng), Hyundai Tucson (769 - 919 triệu đồng) và Ford Territory (799 - 929 triệu đồng). Tuy nhiên, so với nhiều đối thủ, Subaru Forester vẫn có bất lợi, đó là không được hưởng chương trình hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ của Chính phủ dành cho xe sản xuất, lắp ráp trong nước trong thời gian từ ngày 1/9 đến hết ngày 30/11/2024. Nguyên nhân là bởi Subaru Forester được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan. Ngoài bất lợi về giá bán, Subaru Forester còn sở hữu thiết kế kém nịnh mắt nên kén khách hơn các đối thủ. Bên cạnh đó, Subaru cũng chưa phải là thương hiệu nổi tại Việt Nam và hệ thống đại lý còn thưa thớt. Subaru Forester tại Việt Nam được trang bị động cơ Boxer 4 xi-lanh, dung tích 2.0L với công suất tối đa 154 mã lực và mô-men xoắn cực đại 196 Nm. Động cơ đi kèm hộp số biến thiên vô cấp với 7 cấp số ảo và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian S-AWD đặc trưng của thương hiệu Subaru. Chưa hết, xe còn sở hữu gói trợ lái nâng cao EyeSight 4.0 với camera kép cho tầm quan sát rộng hơn gấp 2 lần. Gói này mang đến những tính năng trợ lái ADAS như phanh tự động phòng tránh va chạm, đánh lái khẩn cấp tự động, kiểm soát hành trình thích ứng, định tâm làn đường và hỗ trợ giữ làn đường cho xe. Từ năm 2025, Forester nói riêng và các mẫu xe Subaru nói chung tại Việt Nam sẽ được nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản. Nguyên nhân là do nhà máy của Subaru tại Thái Lan sẽ đóng cửa từ ngày 30/12/2024. Như vậy, nếu Forester và các mẫu Subaru thế hệ mới được nhập khẩu từ Nhật Bản, sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến giá bán của các mẫu xe của hãng tại thị trường Việt Nam trong thời gian tới vì phải chịu mức thuế nhập khẩu từ 50 - 70%. Video: Điều gì xảy ra với hãng xe Nhật Subaru tại Việt Nam?