Subaru Forester tại Việt Nam giảm giá 140 triệu đồng, rẻ nhất phân khúc

Trong tháng 7/2024, hãng Subaru hiện đang triển khai chương trình ưu đãi mới dành cho mẫu xe bán chạy nhất của mình là Forester. Theo đó, trong tháng này, Subaru Forester tại Việt Nam sẽ được ưu đãi lệ phí trước bạ. Cụ thể hơn, Subaru Forester bản 2.0 iL và 2.0 iL EyeSight đều được ưu đãi một phần lệ phí trước bạ với tổng giá trị tương ứng là 50 triệu và 110 triệu đồng. Riêng bản 2.0 iS EyeSight được hãng hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ với tổng giá trị lên đến 140 triệu đồng. Chương trình khuyến mãi của Subaru Forester sẽ diễn ra từ nay đến hết ngày 31/7/2024. Ưu đãi lệ phí trước bạ sẽ được áp dụng dựa trên mức 10% của giá niêm yết. Cũng cần phải nói thêm rằng đây là chương trình ưu đãi dành cho những chiếc Subaru Forester sản xuất năm 2024 (số VIN 2024). Như vậy, sau khi giải phóng hết những chiếc Forester số VIN 2023 còn tồn kho, hãng Subaru đã giảm dần mức khuyến mãi dành cho mẫu SUV cỡ C này. Trong những tháng trước đó, mẫu xe này từng được giảm giá đến 250 triệu đồng. Subaru Forester không phải là mẫu SUV cỡ C duy nhất được hãng khuyến mãi trong tháng 7 này. Tương tự Subaru Forester, Honda CR-V cũng được hãng hỗ trợ lệ phí trước bạ với mức từ 50 - 100%, tùy phiên bản. Giá trị khuyến mãi cao nhất của mẫu xe nhà Honda lên đến 111 triệu đồng. Trong khi đó, những mẫu SUV cỡ C khác như Mazda CX-5, Hyundai Tucson và Ford Territory chưa có chương trình khuyến mãi chính hãng. Điều này cũng không có gì bất ngờ vì 3 mẫu xe kể trên hiện đều có giá niêm yết khá hấp dẫn trong phân khúc. Mức giá xe Subaru Forester tại Việt Nam hiện dao động từ 969 triệu đến 1,199 tỷ đồng. Mẫu xe này được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan nên không được hưởng chính sách ưu đãi lệ phí trước bạ của Chính phủ dự kiến có hiệu lực từ tháng 8/2024. Bên cạnh bất lợi về mặt giá bán, Subaru Forester còn sở hữu thiết kế chưa thực sự nịnh mắt và hợp gu của người Việt. Đó là chưa kể đến việc số lượng đại lý chính hãng của Subaru ở Việt Nam chưa phủ rộng nên gây bất tiện cho khách hàng. Subaru Forester lần đầu tiên được giới thiệu tại thị trường Việt Nam vào năm 2018 dưới dạng xe nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản. Đến năm 2019, mẫu xe này được chuyển sang nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan để tận dụng thuế nhập khẩu 0% và giảm giá bán. Tuy nhiên, từ năm 2025, Forester nói riêng và các mẫu xe Subaru nói chung tại Việt Nam sẽ được nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản. Nguyên nhân là do nhà máy của Subaru tại Thái Lan sẽ đóng cửa từ ngày 30/12/2024. Điều này sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến giá bán của các mẫu xe Subaru tại Việt Nam trong thời gian tới vì phải chịu mức thuế nhập khẩu từ 50 - 70%. Video: Đánh giá mẫu xe SUV Subaru Forester tại Việt Nam.

Trong tháng 7/2024, hãng Subaru hiện đang triển khai chương trình ưu đãi mới dành cho mẫu xe bán chạy nhất của mình là Forester. Theo đó, trong tháng này, Subaru Forester tại Việt Nam sẽ được ưu đãi lệ phí trước bạ. Cụ thể hơn, Subaru Forester bản 2.0 iL và 2.0 iL EyeSight đều được ưu đãi một phần lệ phí trước bạ với tổng giá trị tương ứng là 50 triệu và 110 triệu đồng. Riêng bản 2.0 iS EyeSight được hãng hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ với tổng giá trị lên đến 140 triệu đồng. Chương trình khuyến mãi của Subaru Forester sẽ diễn ra từ nay đến hết ngày 31/7/2024. Ưu đãi lệ phí trước bạ sẽ được áp dụng dựa trên mức 10% của giá niêm yết. Cũng cần phải nói thêm rằng đây là chương trình ưu đãi dành cho những chiếc Subaru Forester sản xuất năm 2024 (số VIN 2024). Như vậy, sau khi giải phóng hết những chiếc Forester số VIN 2023 còn tồn kho, hãng Subaru đã giảm dần mức khuyến mãi dành cho mẫu SUV cỡ C này. Trong những tháng trước đó, mẫu xe này từng được giảm giá đến 250 triệu đồng. Subaru Forester không phải là mẫu SUV cỡ C duy nhất được hãng khuyến mãi trong tháng 7 này. Tương tự Subaru Forester, Honda CR-V cũng được hãng hỗ trợ lệ phí trước bạ với mức từ 50 - 100%, tùy phiên bản. Giá trị khuyến mãi cao nhất của mẫu xe nhà Honda lên đến 111 triệu đồng. Trong khi đó, những mẫu SUV cỡ C khác như Mazda CX-5, Hyundai Tucson và Ford Territory chưa có chương trình khuyến mãi chính hãng. Điều này cũng không có gì bất ngờ vì 3 mẫu xe kể trên hiện đều có giá niêm yết khá hấp dẫn trong phân khúc. Mức giá xe Subaru Forester tại Việt Nam hiện dao động từ 969 triệu đến 1,199 tỷ đồng. Mẫu xe này được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan nên không được hưởng chính sách ưu đãi lệ phí trước bạ của Chính phủ dự kiến có hiệu lực từ tháng 8/2024. Bên cạnh bất lợi về mặt giá bán, Subaru Forester còn sở hữu thiết kế chưa thực sự nịnh mắt và hợp gu của người Việt. Đó là chưa kể đến việc số lượng đại lý chính hãng của Subaru ở Việt Nam chưa phủ rộng nên gây bất tiện cho khách hàng. Subaru Forester lần đầu tiên được giới thiệu tại thị trường Việt Nam vào năm 2018 dưới dạng xe nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản. Đến năm 2019, mẫu xe này được chuyển sang nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan để tận dụng thuế nhập khẩu 0% và giảm giá bán. Tuy nhiên, từ năm 2025, Forester nói riêng và các mẫu xe Subaru nói chung tại Việt Nam sẽ được nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản. Nguyên nhân là do nhà máy của Subaru tại Thái Lan sẽ đóng cửa từ ngày 30/12/2024. Điều này sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến giá bán của các mẫu xe Subaru tại Việt Nam trong thời gian tới vì phải chịu mức thuế nhập khẩu từ 50 - 70%. Video: Đánh giá mẫu xe SUV Subaru Forester tại Việt Nam.