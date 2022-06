Subaru Forester chạy 10 năm tại Việt Nam, "bay" chỉ... 900 triệu

Năm 2011, Subaru Forester tại Việt Nam nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản về Việt Nam chứ không lắp ráp tại Thái Lan như hiện nay, do đó giá bán cao hơn nhiều so với xe đời mới. Ở thời điểm đó, giá xe Subaru Forester 2011 bán ra 1,323 tỉ đồng cho bản 2.0XS và 1,575 tỉ đồng đối với phiên bản 2.5XT. Chiếc xe hiện đang rao bán thuộc biến thể Subaru Forester 2.0XS tiêu chuẩn, rao giá 535 triệu đồng. Tuy nhiên, mức giá này chưa thương lượng, người dùng có thể mua được với giá chẵn 500 triệu đồng hoặc thậm chí thấp hơn. Dù vậy, mẫu xe này cũng khá kén khách bởi thiết kế đã lạc hậu, trang bị bên trong chỉ ở mức cơ bản. Trình làng lần đầu tiên tại thị trường Nhật Bản đầu vào năm 1997. Forester 2011 có mặt tại thị trường Việt Nam thuộc thế hệ thứ 3 tại Mỹ cuối năm 2007. Chiếc xe khá cao ráo với khoảng sáng gầm lớn 215 mm ở phiên bản 2.0XS và 225 mm ở phiên bản 2.5XT. Vì là bản tiêu chuẩn nên xe chỉ được trang bị bộ mâm hợp kim nhôm 16 inch đi cùng lốp xe có kích thước 215/65R16, nhỏ hơn nhiều so với kích thước chuẩn 18 – 19 inch ở các dòng xe đời mới, cùng phân khúc hiện tại. Subaru Forester 2011 có kích thước dài, rộng, cao lần lượt 4.560 1.780 1.700 (mm), xếp cùng phân khúc SUV hạng C. Với 2 hàng ghế, khoảng không gian trong xe khá thoải mái, tương tự các đối thủ Honda CR-V hay Toyota RAV4. Phiên bản 2.0XS chỉ trang bị ghế lái chỉnh tay. Hệ thống nghe nhìn của Subaru Forester có màn hình LCD cảm ứng đa chức năng, hệ thống âm thanh ở mức khiêm tốn với chỉ 4 loa ở cánh cửa. Bù lại, xe trang bị hệ thống điều hòa tự động với chức năng lọc chống bụi. Subaru Forester 2.0XS đời 2011 tại Việt Nam trang bị động cơ 2.0 lít 4 xi-lanh đối xứng, trục cam kép DOHC, công suất 150 mã lực tại vòng tua 6.000 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 196 Nm tại vòng tua 3.200 vòng/phút. Với sức mạnh này xe tăng tốc từ 0 – 100 km/giờ trong 12,5 giây và tốc độ tối đa 187 km/giờ. Khả năng vận hành của Forester khá ấn tượng, tuy nhiên việc sử dụng hộp số tự động 4 cấp khiến chiếc SUV này “ăn xăng” hơn nhiều dòng xe cùng phân khúc. Các hệ thống an toàn trên Forester 2011 có hệ thống chống bó cứng phanh ABS, hỗ trợ phanh khẩn cấp BA, phân bổ lực phanh điện tử EBD. Dây đai an toàn tự siết khi có va chạm. Hệ thống cân bằng điện tử VDC cùng với 6 túi khí được bố trí hợp lý bảo vệ cả tài xế và hành khách khi có va chạm. Với giá rao bán hơn 500 triệu đồng, Subaru Forester 2.0XS đời 2011 chỉ phù hợp với những người yêu thích thương hiệu xe Nhật Bản, bởi thiết kế xe hiện tại không hợp nhãn đa số khách hàng tại Việt Nam. Video: Subaru Forester off-road tốt hay dở?

Năm 2011, Subaru Forester tại Việt Nam nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản về Việt Nam chứ không lắp ráp tại Thái Lan như hiện nay, do đó giá bán cao hơn nhiều so với xe đời mới. Ở thời điểm đó, giá xe Subaru Forester 2011 bán ra 1,323 tỉ đồng cho bản 2.0XS và 1,575 tỉ đồng đối với phiên bản 2.5XT. Chiếc xe hiện đang rao bán thuộc biến thể Subaru Forester 2.0XS tiêu chuẩn, rao giá 535 triệu đồng. Tuy nhiên, mức giá này chưa thương lượng, người dùng có thể mua được với giá chẵn 500 triệu đồng hoặc thậm chí thấp hơn. Dù vậy, mẫu xe này cũng khá kén khách bởi thiết kế đã lạc hậu, trang bị bên trong chỉ ở mức cơ bản. Trình làng lần đầu tiên tại thị trường Nhật Bản đầu vào năm 1997. Forester 2011 có mặt tại thị trường Việt Nam thuộc thế hệ thứ 3 tại Mỹ cuối năm 2007. Chiếc xe khá cao ráo với khoảng sáng gầm lớn 215 mm ở phiên bản 2.0XS và 225 mm ở phiên bản 2.5XT. Vì là bản tiêu chuẩn nên xe chỉ được trang bị bộ mâm hợp kim nhôm 16 inch đi cùng lốp xe có kích thước 215/65R16, nhỏ hơn nhiều so với kích thước chuẩn 18 – 19 inch ở các dòng xe đời mới, cùng phân khúc hiện tại. Subaru Forester 2011 có kích thước dài, rộng, cao lần lượt 4.560 1.780 1.700 (mm), xếp cùng phân khúc SUV hạng C. Với 2 hàng ghế, khoảng không gian trong xe khá thoải mái, tương tự các đối thủ Honda CR-V hay Toyota RAV4. Phiên bản 2.0XS chỉ trang bị ghế lái chỉnh tay. Hệ thống nghe nhìn của Subaru Forester có màn hình LCD cảm ứng đa chức năng, hệ thống âm thanh ở mức khiêm tốn với chỉ 4 loa ở cánh cửa. Bù lại, xe trang bị hệ thống điều hòa tự động với chức năng lọc chống bụi. Subaru Forester 2.0XS đời 2011 tại Việt Nam trang bị động cơ 2.0 lít 4 xi-lanh đối xứng, trục cam kép DOHC, công suất 150 mã lực tại vòng tua 6.000 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 196 Nm tại vòng tua 3.200 vòng/phút. Với sức mạnh này xe tăng tốc từ 0 – 100 km/giờ trong 12,5 giây và tốc độ tối đa 187 km/giờ. Khả năng vận hành của Forester khá ấn tượng, tuy nhiên việc sử dụng hộp số tự động 4 cấp khiến chiếc SUV này “ăn xăng” hơn nhiều dòng xe cùng phân khúc. Các hệ thống an toàn trên Forester 2011 có hệ thống chống bó cứng phanh ABS, hỗ trợ phanh khẩn cấp BA, phân bổ lực phanh điện tử EBD. Dây đai an toàn tự siết khi có va chạm. Hệ thống cân bằng điện tử VDC cùng với 6 túi khí được bố trí hợp lý bảo vệ cả tài xế và hành khách khi có va chạm. Với giá rao bán hơn 500 triệu đồng, Subaru Forester 2.0XS đời 2011 chỉ phù hợp với những người yêu thích thương hiệu xe Nhật Bản, bởi thiết kế xe hiện tại không hợp nhãn đa số khách hàng tại Việt Nam. Video: Subaru Forester off-road tốt hay dở?