Subaru Forester 2.0i-S EyeSight từ 916 triệu đồng, sắp về Việt Nam

Trong triển lãm Manila International Auto Show (MIAS) 2022 hiện đang diễn ra tại Philippines, hãng Subaru đã mang Forester phiên bản mới đến trưng bày và giới thiệu. Đây là một trong những thị trường Đông Nam Á đầu tiên đón nhận mẫu crossover cỡ C - Subaru Forester 2022 mới này. Tương tự xe đã ra mắt các thị trường khác trên thế giới như Mỹ, Trung Quốc và châu Âu, Subaru Forester 2022 tại Philippines cũng được bổ sung thiết kế đầu xe mới. Theo đó, xe sở hữu lưới tản nhiệt hình lục giác cỡ lớn hơn với những chi tiết mạ crôm màu tối mới. Tương tự xe đã ra mắt các thị trường khác trên thế giới như Mỹ, Trung Quốc và châu Âu, Subaru Forester 2022 tại Philippines cũng được bổ sung thiết kế đầu xe mới. Theo đó, xe sở hữu lưới tản nhiệt hình lục giác cỡ lớn hơn với những chi tiết mạ crôm màu tối mới. Nằm hai bên lưới tản nhiệt là cụm đèn pha sắc sảo hơn và tạo hiệu ứng không gian 3 chiều rõ hơn. Trong khi đó, dải đèn LED định vị ban ngày hình chữ "C" bên trong cụm đèn pha không thay đổi. Ở hai góc của cản trước xuất hiện hốc đèn sương mù mới với 3 nan mạ crôm trang trí. Ngoài ra, mẫu crossover cỡ C này còn có cản trước mới, đi kèm tấm ốp gầm màu bạc dày dặn. Bên sườn, Subaru Forester 2022 được bổ sung bộ vành hợp kim với đường kính 18 inch mới. Trong khi đó, đằng sau xe chỉ có một số chi tiết mới như tấm ốp gầm màu bạc và đèn phản quang lớn hơn. Bên trong Subaru Forester 2022 là không gian nội thất tạo cảm giác khá quen thuộc. Nguyên nhân là do hãng Subaru chỉ bổ sung một số cải tiến nhẹ cho mẫu crossover cỡ C này như tạo hình trên ghế và hệ thống thông tin giải trí giờ đây đã hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto. Đặc biệt, Subaru Forester 2022 tại Philippines còn có gói công nghệ an toàn chủ động EyeSight 4.0 mới. Gói công nghệ này bổ sung những trang bị an toàn mới cho xe như hệ thống tự động đưa xe vào giữa làn đường và ngăn chệch làn đường. Thêm vào đó là hệ thống phanh ngăn va chạm sớm nâng cấp, có thể phát hiện cả nguy cơ va chạm ở làn đường bên cạnh. Những tính năng an toàn khác như hệ thống phanh khẩn cấp tự động, kiểm soát hành trình thích ứng, đánh lái khẩn cấp tự động, phát hiện xe phía sau, phanh tự động khi lùi và hỗ trợ đèn pha cũng có trên mẫu crossover hạng C này. Nằm bên dưới nắp ca-pô của Subaru Forester 2022 là khối động cơ xăng 4 xi-lanh phẳng, hút khí tự nhiên, dung tích 2.0L, sản sinh công suất tối đa 156 mã lực và mô-men xoắn cực đại 196 Nm. Động cơ kết hợp với hộp số biến thiên vô cấp Lineartronic CVT và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian đối xứng nổi tiếng của thương hiệu Subaru. Cuối cùng là hệ thống X-Mode nâng cấp, giúp xe vượt địa hình khó dễ dàng hơn. Tại thị trường Philippines, giá xe Subaru Forester 2.0i-S EyeSight 2022 khởi điểm từ 2.068.000 Peso (khoảng 916 triệu đồng). Khi mua xe, khách hàng có thể chọn 3 màu sơn ngoại thất mới là nâu Brilliant Bronze, xanh lá Autumn Green và xanh lá Cascade Green. Ngoài ra, xe còn có những màu sơn ngoại thất khác như đen Crystal Black Silica, xanh dương Horizon Blue Pearl, xám Magnetite Gray, bạc Ice Silver, trắng Crystal White Pearl và đỏ Crimson Red Pearl. Dự kiến, sau Philippines, Subaru Forester 2022 sẽ tiếp tục ra mắt những thị trường Đông Nam Á khác như Việt Nam. Video: Trải nghiệm tính năng Eyesight trên Subaru Forester tại Việt Nam.

