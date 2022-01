Subaru Forester 2023 sở hữu những công nghệ an toàn “xịn sò”

Subaru Forester phiên bản nâng cấp đã lần lượt trình làng tại thị trường Mỹ vào hồi tháng 9 và tại Trung Quốc vào tháng 11 năm ngoái. Đến nay, mẫu crossover cỡ C này tiếp tục cập bến thị trường châu Âu với những nâng cấp về trang bị còn ấn tượng hơn. Điểm nhấn đáng chú ý nhất của Subaru Forester 2023 mới ở thị trường lục địa già chính là hệ thống an toàn chủ động EyeSight thế hệ thứ 4. Được trang bị tiêu chuẩn cho Subaru Forester 2023 tại châu Âu, gói công nghệ hỗ trợ người lái này bao gồm 11 tính năng an toàn khác nhau. Trong số đó, có 3 tính năng là mới, bao gồm đánh lái khẩn cấp tự động, hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng tích hợp đưa xe vào giữa làn đường và ngăn lệch làn đường, có khả năng nhận biết lề đường. Chưa hết, hãng Subaru còn trang bị hệ thống cảnh báo mất tập trung cho người lái trên Forester mới. Hệ thống này có tác dụng cảnh báo khi phát hiện người lái buồn ngủ, mệt mỏi hoặc mất tập trung. Ngoài ra, hệ thống còn tự động điều chỉnh vị trí ngồi, góc của gương ngoại thất và điều hòa nhiệt độ theo cài đặt thường dùng của người lái. Đặc biệt, người lái Subaru Forester 2023 giờ đây còn có thể dùng cử chỉ của bàn tay để tăng hoặc giảm nhiệt độ bên trong xe. Trừ trang bị an toàn, Subaru Forester 2023 không khác biệt về thiết kế so với xe ở Mỹ hay Trung Quốc. Mẫu crossover cỡ C này cũng được nâng cấp nhẹ về ngoại hình. Dễ dàng nhận thấy điều này qua thiết kế đầu xe được bổ sung lưới tản nhiệt hình lục giác với những chi tiết mạ crôm màu tối mới. Tiếp đến là cụm đèn pha sắc sảo hơn và tạo hiệu ứng không gian 3 chiều rõ nét hơn. Bên trong cụm đèn pha, dải đèn LED định vị ban ngày vẫn được thiết kế hình chữ "C" như trước. Ngoài ra, Subaru Forester 2023 còn có cụm đèn sương mù trước hình lục giác. Ngay bên trên đèn sương mù là 3 nẹp nằm ngang để trang trí. Trong khi đó, cản trước mới đi kèm ốp gầm màu bạc hoặc đen, tùy phiên bản. Đáng tiếc là thiết kế bên sườn và phía sau của mẫu crossover cỡ C này không có gì mới, trừ bộ vành la-zăng. Dưới cản sau cũng có tấm ốp gầm tương tự cản trước, tăng vẻ thể thao và hầm hố cho xe. Khác với xe ở Mỹ và Trung Quốc, Subaru Forester 2023 tại thị trường châu Âu lại được trang bị hệ truyền động hybrid mang tên e-Boxer. Hệ truyền động này bao gồm máy xăng 4 xi-lanh nằm ngang, dung tích 2.0L, sản sinh công suất tối đa 147 mã lực. Động cơ kết hợp với mô-tơ điện mạnh 16,5 mã lực, cụm pin 13,5 kWh và hộp số biến thiên vô cấp Lineartronic CVT. Tương tự các mẫu xe Subaru khác, Forester 2022 cũng có hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian S-AWD tiêu chuẩn. Theo hãng Subaru, Forester 2023 tại châu Âu có 3 chế độ lái, bao gồm Engine, EV và Motor Assist. Ở chế độ EV chỉ dùng mô-tơ điện, xe có thể chạy trên quãng đường 1,6 km và đạt vận tốc tối đa 40 km/h. Để tăng cường khả năng chạy off-road, hãng đã trang bị khoảng sáng gầm 220 mm cũng như hệ thống X-Mode với tính năng chạy đường Tuyết/Bụi (Snow/Dirt) và Tuyết dày/Bùn (Deep Snow/Mud) cho mẫu xe này. Bên cạnh đó là hệ thống hỗ trợ đổ đèo tiêu chuẩn. Ngoài ra, Subaru Forester 2023 còn có sức kéo lên đến 1.870 kg. Hiện giá xe Subaru Forester 2023 tại thị trường châu Âu vẫn chưa được hé lộ. Video: Giới thiệu chi tiết Subaru Forester 2023 thế hệ mới.

