Subaru Forester 2023 vừa ra mắt, giá bán cũ giảm chạm “đáy của đáy”

Triển lãm Ô tô Việt Nam (VMS) 2022 vẫn luôn là dịp để các hãng xe giới thiệu sản phẩm mới và đồng thời phô diễn công nghệ tương lai nhưng song song với đó là thời điểm bán xe vô cùng sôi động bởi không mấy khi tiếp cận được đông đảo khách hàng tiềm năng. Chính vì vậy, để kích cầu tiêu dùng, các hãng xe thường có khuyến mãi cho các dòng xe nhưng chỉ áp dụng cho khách ký đơn trong khuôn khổ triển lãm và Subaru cũng vậy. Cụ thể, đến với triển lãm VMS 2022, Subaru Việt Nam đã vén màn giới thiệu Subaru Forester 2023 hoàn toàn mới. Tuy nhiên được biết rằng, phải đến tháng 3 năm sau, bản nâng cấp giữa vòng đời của mẫu C-SUV này mới được đưa về Việt Nam nên những bản cũ thuộc đời 2022 hiện đang được giảm sâu chưa từng thấy nhưng chỉ áp dụng tại VMS 2022. Subaru Forester 2022 hiện cũng đang có khuyến mãi giảm giá tới hàng trăm triệu đồng nhưng khách hàng ký đơn đặt mua tại VMS 2022 sẽ được giảm thêm 10 triệu đồng cho cả 2 phiên bản với giá bán thực tế là 869 triệu đồng cho bản 2.0 i-L và 1,114 tỷ đồng cho bản 2.0 i-S EyeSight. Bên cạnh đó, người dùng sẽ còn được tặng kèm phụ kiện chính hãng là bộ module gập gương lên kính tự động. Do chỉ là bản nâng cấp giữa vòng đời nên Subaru Forester 2023 không có nhiều thay đổi về thiết kế nội/ngoại thất so với đời cũ, động cơ vẫn là loại 2.0L hút khí tự nhiên có công suất tối đa 154 mã lực và mô-men xoắn cực đại đạt 196 Nm. Điểm mới đáng chú ý ở trên Forester mới chính là gói công nghệ EyeSight 4.0 mới nhất bổ sung thêm tính năng tự động đánh lái khẩn cấp và hỗ trợ giữ làn đường so với gói EyeSight cũ. Vậy nên đứng trước khuyến mãi lớn như vậy dành cho bản cũ, phần đông người dùng vẫn lựa chọn “chốt đơn” tại VMS 2022.

