Crosstrek “át chủ bài” của Subaru tại Vietnam Motor Show 2024

Triển lãm Ô tô & Xe máy Việt Nam 2024 ( Vietnam Motor Show 2024) sẽ chính thức diễn ra từ ngày 23 đến 27/10/2024 tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), Quận 7, TP HCM, với 11 thương hiệu ô tô, gồm Toyota, Honda, Mitsubishi, Suzuki, Isuzu, Subaru, Skoda, GAC, GAZ, MG và BYD, cùng 8 thương hiệu xe máy góp mặt. Tại sự kiện VMS 2024 năm nay, Subaru sẽ mang đến đội xe rất ấn tượng, và họ cũng đã bật mí "át chủ bài" của mình là chiếc xe Subaru Crosstrek hoàn toàn mới, hứa hẹn sẽ thu hút nhiều sự quan tâm của khách hàng. Theo tiết lộ, Subaru Crosstrek 2025 mới sẽ được nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản với hai phiên bản 2.0 i-S EyeSight và 2.0 i-S EyeSight e-Boxer Hybrid. Đặc biệt, Crosstrek 2.0 i-S EyeSight e-Boxer sẽ là bản xe hybrid đầu tiên của Subaru được giới thiệu tại thị trường Việt Nam. Bên cạnh những công nghệ cốt lõi tiên tiến bậc nhất của Subaru được hiện diện trên mẫu “mini Outback” này, công nghệ hỗ trợ người lái tiên tiến EyeSight 4.0 cải tiến trên Crosstrek hoàn toàn mới sẽ được trang bị thêm camera đơn góc quét rộng giúp mở rộng tầm quan sát. EyeSight 4.0 cải tiến trên Crosstrek 2025 sẽ nhận diện tốt hơn đối tượng người đi bộ và người đi xe máy. Tăng khả năng phòng tránh va chạm cho xe, đặc biệt trong điều kiện giao thông tại Việt Nam. Subaru Crosstrek 2025 sở hữu kích thước dài x rộng x cao lần lượt 4.480 x 1.800 x 1.580 mm, chiều dài cơ sở 2.670 mm và khoảng sáng gầm 220 mm. Crosstrek sở hữu khối động cơ xăng 4 xi-lanh, dung tích 2.0 lít, sản sinh công suất tối đa 154 mã lực và mô-men xoắn cực đại 196 Nm. Sức mạnh được truyền tới cả 4 bánh thông qua hộp số tự động biến thiên vô cấp Lineartronic và hệ dẫn động 2 cầu nổi tiếng của thương hiệu Subaru. Do là sản phẩm nhập khẩu từ Nhật Bản, mức giá xe Subaru Crosstrek 2025 được dự báo sẽ không thể thấp hơn 900 triệu đồng. Video: Xem trước Subaru Crosstrek mới sắp bán tại Việt Nam.

