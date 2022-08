Subaru Ascent 2023 từ 793 triệu đồng, chưa hẹn ngày về Việt Nam

Từng có thông tin mẫu SUV 7 chỗ Subaru Ascent về Việt Nam để cạnh tranh với Ford Explorer tuy nhiên cho đến nay mẫu xe này vẫn chưa được bán tại Việt Nam. Hiện Subaru Ascent cũng đã có bản nâng cấp giữa vòng đời tại Mỹ với giá bán tăng nhẹ. So với phiên bản tiền nhiệm, Subaru Ascent 2023 mới có phần lưới tản nhiệt mới kích thước lớn hơn, đi kèm cụm đèn pha LED có thiết kế mới. Cản trước cũng được điều chỉnh mạnh mẽ hơn cùng các cửa hút gió mới, giúp cải thiện luồng không khí đi xuống gầm xe. Các chi tiết khác ở ngoại thất Subaru Ascent 2023 cũng không có nhiều thay đổi, ngoại trừ la-zăng và đèn hậu có thiết kế mới. Đồ họa đèn hậu vẫn giữ thiết kế C-shape nhưng được làm đầy đặn hơn, góc cong chữ C cũng được tạo hình dứt khoát hơn. Nội thất Subaru Ascent 2023 sẽ được trang bị màn hình cảm ứng giải trí 11,6 inch hoàn toàn mới và đặt dọc theo bảng điều khiển trung tâm. Màn hình mới sẽ trang bị cho tất cả phiên bản, tích hợp đầy đủ tương thích Apple Carplay và Android Auto không dây.

Phiên bản tiêu chuẩn của mẫu xe SUV Subaru Ascent 2023 sẽ trang bị la-zăng hợp kim 18 inch, khóa cửa từ xa và hệ thống an toàn chủ động EyeSight, đi kèm điều khiển hành trình chủ động Adaptive Cruise Control và hỗ trợ giữ làn đường. Khoang nội thất bố trí 8 chỗ ngồi với điều hòa tự động 3 vùng, vô lăng điều chỉnh 4 hướng và 19 vị trí để đồ, bao gồm cả giá cốc và hốc giữ chai nước. Giá xe Subaru Ascent 2023 bản Premium khởi điểm từ 36.495 USD (853 triệu đồng) và được nâng cấp ghế lái chỉnh điện 8 hướng tích hợp sưởi ghế. Vô lăng bọc da, tay nắm cửa trong mạ chrome, cảnh báo điểm mù với hỗ trợ chuyển làn, phương tiện cắt ngang phía sau... Cao cấp hơn một chút là phiên bản Ascent Onyx Edition với giá bán 41.295 USD (khoảng 966 triệu đồng). Trên phiên bản này, ngoại thất sẽ trang bị la-zăng 20 inch sơn đen, cùng một số chi tiết ngoại thất sơn đen Crystal Black Silica. Bên trong sẽ có 7 chỗ ngồi với ghế bọc da nhân tạo StarTex và thêu chỉ nổi màu xanh lá. Ngoài ra, khoang cabin của Ascent Onyx Edition còn có các điểm nhấn sơn đen bóng, vô lăng tích hợp sưởi, khóa cửa thông minh bị động, và gương chiếu hậu chống chói tự động tích hợp hệ thống HomeLink. Phiên bản cao cấp hơn là Ascent Onyx Edition Limited với giá 46.295 USD (khoảng 1,083 tỷ đồng). Trang bị cao cấp hơn với ghế lái chỉnh điện 12 hướng, ghế hành khách chỉnh điện 4 hướng, hệ thống 14 loa Harman Kardon. Đặc biệt chức năng Cabin Connect giúp khuếch đại giọng nói của người lái đến hành khách ở hàng ghế thứ ba. Ngoài ra, Ascent Onyx Edition Limited trang bị còn có khay đựng cốc hàng ghế trước có đèn phát sáng, rèm che nắng cho hàng ghế thứ 2, định vị GPS và màn hình giám sát toàn cảnh 360 độ... Phiên bản Ascent Limited với giá từ 41.495 USD (970 triệu đồng). Đây là phiên bản cận cao cấp với thiết kế gần giống phiên bản Onyx Edition Limited, nhưng màu sắc có phần tươi sáng hơn. Ghế ngồi sử dụng chất liệu da đục lỗ và có thêm hệ thống sưởi cho hàng ghế thứ hai. Các chi tiết ốp da bên trong có thêm đường chỉ nổi màu bạc, cùng với hệ thống phanh tự động khi lùi. Phiên bản cao cấp nhất là Ascent Touring có giá 48.195 USD (khoảng 1,127 tỷ đồng). Phiên bản này được trang bị lưới tản nhiệt thiết kế riêng, tay nắm cửa ngoài mạ chrome, cảm biến gạt mưa tự động, ốp gương chiếu hậu mạ chrome satin. Trong khi nội thất được bọc da Java Brown Nappa tích hợp sưởi và thông gió cho hàng ghế trước. Các chi tiết trên Ascent Touring sử dụng chất liệu gỗ, đèn viền nội thất ambient light và cửa sổ trời toàn cảnh panoramic. Tất cả phiên bản Subaru Ascent 2023 đều dùng chung động cơ 2.4L, tăng áp 4 xi lanh thẳng hàng cho công suất 260 mã lực và mô-men xoắn 375Nm. Đi kèm vẫn là hộp số vô cấp CVT và hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian S-AWD. Video: Xem chi tiết Subaru Ascent 2023 thế hệ mới.

