Subaru Ascent nhập Mỹ sẽ về Việt Nam "đấu" Ford Explorer?

Mẫu xe SUV Subaru Accent 2020 sẽ được nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ về Việt Nam, hiện tại, Accent là mẫu xe SUV lớn nhất trong gia đình xe SUV/CUV của hãng Subaru. Ngoài thị trường Việt Nam, được biết Tập Đoàn Tan Chong còn có kế hoạch phân phối Subaru Ascent tại một số thị trường khác trong khu vực Đông Nam Á như Phillipines. Sau khi được bán ra tại thị trường Việt, Subaru Ascent 2020 mới sẽ cạnh tranh trực tiếp với Ford Explorer quen thuộc hay Hyundai Palisade sắp tới sẽ được phân phối. Tại thị trường Bắc Mỹ, Subaru Ascent là đối trọng cạnh tranh trực tiếp với Toyota Highlander, Honda Pilot, Mazda CX-9, Hyundai Palisade hay Kia Telluride. Subaru Ascent sử dụng động cơ 4 xy-lanh đối xứng, Boxer H4 dung tích 2.4L tăng áp, phun nhiên liệu trực tiếp cho công suất tối đa 260 mã lực tại 5.600 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 375Nm tại 2.000 – 4.800 vòng/phút. Sức mạnh được truyền xuống bốn bánh (S-AWD) thông qua hộp số tự động vô cấp CVT giả lập 8 cấp số. Với 03 hàng ghế, Subaru Ascent có sức chứa lên đến 8 hàng khách Theo em dự đoán, giá xe Subaru Ascent phân phối chính hãng sẽ không dưới 2 tỷ đồng tại thị trường Việt Nam, mức giá của Accent sẽ nhỉnh hơn một chút so với Hyundai Palisade và Ford Explorer. Subaru Việt Nam sẽ không đặt nặng vấn đề doanh số với dòng xe Ascent. Subaru Forester phiên bản i-L Eyesight sẽ có giá bán dễ tiếp cận hơn so với phiên bản i-S EyeSight hiện tại, nhờ đó các khách hàng có thể sở hữu Forester phiên bản thấp, nhưng xe vẫn được trang bị đầy đủ các tính năng an toàn chủ động tương tự phiên bản hàng đầu. Việc tung ra phiên bản i-L EyeSight mới giúp Forester tăng sức cạnh tranh hơn trong phân khúc CUV 5/5+2 tại thị trường Việt. Subaru Forester phiên bản i-L EyeSight được đánh dấu là dòng xe có giá bán dễ tiếp cận nhất của Subaru được trang bị Eyesight, đây cũng là mẫu xe mới nhất được lắp ráp trên dây chuyền tại nhà máy Subaru ở Thái Lan. Khi được hỏi về doanh số của dòng xe SUV Forester thế hệ mới tại thị trường Việt Nam trong năm 2019 vừa qua, Ông Glenn Tan cho biết Forester đã đạt doanh số bán ra hơn 1.000 chiếc tại thị trường Việt trong năm qua, dòng xe CUV này đã đạt thành công ngoài mong đợi của Subaru Việt Nam. Trong năm 2020, với sự ra mắt thêm 02 phiên bản “GT Edition” và “i-L EyeSight” – dòng xe Subaru Forester được kỳ vọng đạt doanh số bán ra hơn 3.000 chiếc tại thị trường Việt. Bên cạnh đó, Subaru Việt Nam sẽ cải thiện, mở rộng mạng lưới đại lý phân phối trên toàn quốc, đồng thời đẩy mạnh hỗ trợ chăm sóc khách hàng hơn trước. Video: Xem chi tiết SUV 7 chỗ Subaru Ascent 2020 mới.

