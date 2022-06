SsangYong Torres 2022 hầm hố từ 483 triệu đồng, "đấu" Kia Sorento

Được thành lập từ năm 1954, Ssangyong là thương hiệu ôtô Hàn Quốc hiện đang đứng trên bờ vực phá sản vì chưa có ai mua. Bất chấp những khó khăn về tài chính, hãng vẫn tung ra mẫu xe SUV mang tên Ssangyong Torres 2022 mới ở thị trường Hàn Quốc. Được định vị giữa 2 mẫu xe Korando và Rexton trong dòng sản phẩm của Ssangyong, Torres sở hữu chiều dài 4.700 mm cùng chiều dài cơ sở 2.680 mm. Với kích thước này, mẫu xe SUV SsangYong Torres sẽ thuộc phân khúc cỡ C, cạnh tranh với những đối thủ như Hyundai Tucson và Kia Sportage. Được thiết kế theo phong cách rắn rỏi, SsangYong Torres khiến nhiều người liên tưởng đến những chiếc Jeep của Mỹ, đặc biệt là phần đầu xe. Tại đây, mẫu SUV cỡ C của Hàn Quốc được trang bị 6 nan nằm dọc khá giống lưới tản nhiệt của xe Jeep. Bên cạnh đó là cụm đèn pha nhỏ hẹp, được bao quanh bằng dải đèn LED định vị ban ngày. Chưa hết, SsangYong Torres còn có lưới tản nhiệt hình chữ nhật nằm bên dưới 6 nan dọc kể trên và tấm ốp gầm giả màu bạc, tạo cảm giác hầm hố. Nằm bên trong tấm ốp gầm giả là 2 hốc gió trung tâm cũng được thiết kế hình chữ nhật. Thêm vào đó là đèn sương mù trước khá nhỏ, được đặt trong hốc hình màu đen bóng nằm dọc. Bên sườn, SsangYong Torres được trang bị chắn bùn trước/sau nổi bật và các loại mâm có đường kính 17 inch, 18 inch hoặc 20 inch, tùy phiên bản. Tương tự Land Rover Defender, mẫu SUV Hàn Quốc này cũng có ngăn chứa đồ nhỏ trên cột C. Tuy nhiên, đây chỉ là trang bị tùy chọn của mẫu xe này. Đằng sau SsangYong Torres xuất hiện cụm đèn hậu nằm dọc khá giống Ford Explorer và tấm ốp gầm giả bộ khuếch tán gió màu bạc trên cản sau, tích hợp đèn phản quang. Đặc biệt, trên cửa cốp còn chi tiết giả lốp dự phòng, gợi nhớ đến những mẫu SUV 4x4 trong quá khứ. Di chuyển vào bên trong SsangYong Torres, chúng ta sẽ bắt gặp không gian nội thất 5 chỗ bọc da, phối 2 màu tương phản. Ngoài ra, trên mặt táp-lô và mặt cửa còn có những điểm nhấn bằng kim loại nhằm tăng vẻ sang trọng cho nội thất. Mẫu xe này có khá nhiều trang bị hiện đại như bảng đồng hồ kỹ thuật số kéo dài trên mặt táp-lô, màn hình thông tin giải trí dạng cảm ứng 12,3 inch và màn hình 8 inch để chỉnh điều hòa, theo phong cách của xe Jaguar Land Rover. Bên cạnh đó là vô lăng 4 chấu khá lớn, tích hợp các phím chức năng. Tùy thuộc vào phiên bản, SsangYong Torres sẽ có hệ thống đèn viền nội thất, hệ thống âm thanh 6 loa, 4 cổng USB và tính năng làm mát ở hàng ghế trước. Phía sau hàng ghế thứ hai là khoang hành lý có thể tích 703 lít. Nếu ghế sau gập xuống, con số này sẽ tăng lên 1.662 lít. Không dừng ở đó, SsangYong Torres còn có 7 túi khí và nhiều tính năng an toàn chủ động ADAS. Có thể kể đến một số tính năng an toàn của xe như hệ thống tránh va chạm liên hoàn, hỗ trợ phanh khẩn cấp và hỗ trợ giữ làn đường. "Trái tim" của mẫu SUV cỡ C này là động cơ xăng 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 1.5L. Động cơ tạo ra công suất tối đa 150 mã lực và đi kèm hộp số tự động Aisin 6 cấp. Tại thị trường Hàn Quốc, SsangYong Torres có 2 phiên bản là T5 và T7. Giá xe SsangYong Torres 2022 dao động từ 26,9 - 30,4 triệu Won (khoảng 483 - 546 triệu đồng). Xe sẽ bắt đầu được bán ra thị trường nội địa từ tháng 7 năm nay. Video: Giới thiệu SsangYong Torres 2022 hoàn toàn mới.

