"Soi" Toyota Innova G 2023 bản chạy dịch vụ từ 521 triệu đồng

Toyota Innova thế hệ mới đã chính thức trình làng tại thị trường Ấn Độ vào hồi tháng 11 năm ngoái dưới cái tên riêng là Innova Hycross và được chia thành 8 bản trang bị. Tuy nhiên, trong thời gian qua, hãng Toyota chủ yếu tập trung vào việc giao các bản cao cấp của Innova Hycross mới cho khách hàng Ấn Độ. Mãi đến gần đây, bản G tiêu chuẩn của xe mới có mặt tại đại lý để chuẩn bị giao cho khách. Đây là bản trang bị chủ yếu phục vụ những người mua xe để chạy taxi tại Ấn Độ. Trước đây, hãng Toyota thường khá chú trọng đến việc thiết kế làm sao để bản tiêu chuẩn trông không quá rẻ tiền và không khác biệt "một trời một vực" so với các bản cao cấp, đặc biệt là ở ngoại thất. Có thể thấy rõ điều này qua trường hợp của Toyota Innova thế hệ cũ ở Ấn Độ với bản tiêu chuẩn vẫn được trang bị vành hợp kim. Tuy nhiên, với Toyota Innova Hycross 2023 bản G, hãng đã không còn giữ truyền thống này. Bên ngoài, Toyota Innova Hycross G 2023 khiến người ta ngay lập tức biết đây là phiên bản giá rẻ khi chỉ được trang bị vành thép với đường kính 16 inch, đi kèm lốp 205/65 R16 trông khá nhỏ và mỏng. Nếu muốn trang bị ốp mâm cho xe, khách hàng Ấn Độ phải trả thêm tiền. Ở khu vực đầu xe, Toyota Innova Hycross 2023 bản tiêu chuẩn vẫn có đèn pha LED tự động bật/tắt và đèn sương mù trước dạng Halogen. Ở chính giữa đầu xe là lưới tản nhiệt màu đen bóng. Bên dưới còn có 2 khe gió hình tứ giác nối liền với nhau và hốc gió trung tâm hình chữ nhật. Là bản tiêu chuẩn nên Toyota Innova Hycross G 2023 không có dải đèn LED định vị ban ngày tích hợp vào khe gió. Tiếp đến là gương chiếu hậu chỉnh điện và tích hợp đèn báo rẽ. Ốp gương chiếu hậu, tay nắm cửa và anten vây cá trên nóc đều được sơn cùng màu với thân xe. Bản taxi của mẫu MPV này không có đường chân kính mạ crôm như các bản cao cấp hơn. Thêm vào đó là đèn hậu LED kết hợp, cánh gió mui tích hợp đèn phanh trên cao và 2 đèn phản quang nằm trong hốc gió giả trên cản sau. Tương tự ngoại thất, nội thất của Toyota Innova Hycross G 2023 tại Ấn Độ cũng khá "đơn sơ". Bản tiêu chuẩn này được trang bị nội thất 3 hàng ghế với 7 chỗ hoặc 8 chỗ ngồi. Ghế của xe được bọc nỉ màu đen với hàng ghế thứ hai gập 60:40... Toyota Innova Hycross 2023 bản G 7 chỗ sẽ có thêm bệ tì tay ở giữa, tích hợp 2 hộc đựng cốc dành cho hàng ghế thứ hai. "Đập vào mắt" là sự trống trải trên mặt táp-lô khi xe không hề có màn hình giải trí. Ở các bản cao cấp hơn, mẫu MPV này sẽ dùng màn hình cảm ứng trung tâm 8 inch hoặc 10,1 inch. Bên cạnh đó là vô lăng chỉnh 4 hướng, tích hợp nút chỉnh màn hình đa thông tin MID trong bảng đồng hồ. Ngoài ra, xe còn có 4 cổng USB Type C, hệ thống âm thanh 4 loa, điều hòa chỉnh tay, cửa gió điều hòa chỉnh tay ở hàng ghế sau, cửa sổ chỉnh điện trước/sau và khởi động bằng nút bấm. Tuy nhiên, Toyota Innova Hycross G 2023 không có chìa khóa thông minh, hệ thống kiểm soát hành trình Cruise Control hay gương trang điểm ở tấm chắn nắng. Không có gì ngạc nhiên khi trang bị an toàn của Toyota Innova Hycross G 2023 khá nghèo nàn với 2 túi khí trước, hệ thống cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, hệ thống chống bó cứng phanh ABS, phân phối lực phanh điện tử EBD, cảm biến đỗ xe trước/sau và móc ghế trẻ em. Phiên bản taxi của mẫu MPV này không có camera lùi hay công nghệ an toàn chủ động Toyota Safety Sense nhưng vẫn được trang bị phanh tay điện tử, tính năng tự động giữ phanh tạm thời và phanh đĩa trên cả 4 bánh. "Trái tim" của Toyota Innova Hycross G 2023 là động cơ xăng 4 xi-lanh, dung tích 2.0L, cho công suất tối đa 172 mã lực và mô-men xoắn cực đại 209 Nm. Động cơ đi với hộp số biến thiên vô cấp CVT và hệ dẫn động cầu trước. Lượng xăng tiêu thụ trung bình của xe là 16,13 km/lít (6,19 lít/100 km). Vì là phiên bản taxi nên Toyota Innova Hycross G 2023 chỉ có thể chạy ở vận tốc tối đa 80 km/h. Xe taxi tại Ấn Độ sẽ được lắp thiết bị giám sát tốc độ để đảm bảo không vượt quá mốc này. Tại thị trường Ấn Độ, giá xe Toyota Innova Hycross G 2023 có bán khởi điểm từ 1,83 triệu Rupee (khoảng 521 triệu đồng). Theo một số nguồn tin, Toyota Innova thế hệ mới sẽ chính thức ra mắt Việt Nam vào giữa năm nay dưới dạng xe nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia. Tin đồn cho biết, Toyota Innova 2023 tại Việt Nam sẽ có cả phiên bản hybrid mới. Hiện nhân viên tư vấn bán hàng tại đại lý ở Việt Nam cũng đã nhận cọc cho mẫu MPV này. Video: Đánh giá nhanh mẫu xe MPV Toyota Innova 2023.

