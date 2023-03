Toyota Innova 2023 thêm động cơ hybrid tại Thái Lan, sắp về Việt Nam

Thời điểm công bố Toyota Innova thế hệ mới chính xác sẽ ra mắt tại Thái Lan chưa công bố, nhưng nhiều khả năng sẽ vào cuối Quý 2 và ngay giữa năm 2023. Ngoài thông tin về động cơ, thông tin về trang bị và giá xe Toyota Innova 2023 mới tại Thái Lan vẫn là một ẩn số. Tại Indonesia và Ấn Độ, Toyota Innova thế hệ thứ 3 có 2 lựa chọn động cơ gồm: Động cơ xăng 2.0L 4 xi lanh thẳng hàng hút khí tự nhiên cho công suất tối đa 174 mã lực tại 6.600 v/ph và mô-men xoắn cực đại 205 Nm tại 4.500 – 4.900 v/ph. Đi kèm hộp số vô cấp CVT và 3 chế độ lái Eco, Normal và Power.Toyota Innova 2023 động cơ hybrid 2.0L (M20A-FXS) gồm động cơ xăng 2.0L cho công suất 152 mã lực tại 6.000 v/ph và mô-men xoắn 187 Nm từ 4.400 - 5.200 v/ph, và động cơ điện công suất 111 mã lực và mô-men xoắn 205 Nm. Tổng công suất của khối động cơ hybrid 2.0L lên đến 186 mã lực. Đi kèm hộp số e-CVT và 4 chế độ lái EV, Eco, Normal và Power. Toyota Innova thế hệ 3 hoàn toàn mới được phát triển dựa trên khung gầm toàn cầu TNGA Platform. Chính vì vậy mẫu xe này cũng thay đổi đáng kể về đặc tính vận hành so với trước. Ví dụ chuyển từ khung gầm body-on frame qua khung cầm monocoque, dẫn động cầu sau qua dẫn động cầu trước. Kích thước tổng thể DxRxC của Toyota Innova thế hệ mới tăng đáng kể so với thế hệ 2. Cụ thể: Chiều dài tổng thể 4.755 mm (+20 mm). Chiều rộng tổng thể 1.850 mm (+20 mm). Chiều cao tổng thể 1.795 mm (không đổi). Chiều dài cơ sở 2.850 mm (+ 100 mm) Thiết kế và trang bị Toyota Innova thế hệ mới nổi bật với: Lưới tản nhiệt cỡ lớn kết hợp họa tiết tổ ong. Cản trước lớn với hai lớp hút gió. Đèn pha LED kết hợp phản xạ đa hướng. Đèn sương mù LED. Cửa sổ trời toàn cảnh Panoramic. La-zăng 18 inch .Cốp đóng mở điện rảnh tay Không gian nội thất Toyota Innova thế hệ mới tràn ngập công nghệ hiện đại như: Nội thất 7-8 chỗ ngồi. Nội thất 2 tông màu Đen – Nâu. Đồng hồ lái tích hợp màn hình MID TFT 7 inch. Màn hình giải trí trung tâm cảm ứng 10 inch tích hợp Apple CarPlay và Android Auto. Sạc không dây. Màn hình giải trí hàng ghế sau 10 inch Điều hòa đa vùng với cửa gió trước và sau. Âm thanh 9 loa JBL. Đèn viền nội thất. Phanh tay điện tử với giữ phanh tự động. Hàng ghế trước kèm thông gió. Ghế lái chỉnh điện 8 hướng với tính năng nhớ vị trí. Hàng ghế thứ 2 kiểu ghế độc lập Captain Seat. Hàng ghế thứ 3 gập 50:50. Rèm che nắng cửa sổ sau Toyota Innova thế hệ 3 hoàn toàn mới cũng sẽ trang bị tiêu chuẩn Toyota Safety Sense 3.0 (TSS) bao gồm các tính năng: Cảnh báo tiền va chạm. Cảnh báo chệch làn. Kiểm soát hành trình thích ứng với chế độ Dừng & Đi. Đèn pha thích ứng chủ động. Kiểm soát tình trạng nhầm chân phanh. Ngoài ra, Toyota Innova hoàn toàn mới cũng được nâng cấp các tính năng an toàn hiện đại như Camera 360 độ, Cảnh báo điểm mù BSM, 6 túi khí... Tại Việt Nam, các đại diện bán hàng Toyota xác nhận đặt cọc dànhToyota Innova thế hệ mới sẽ bán ra trong Quý 3/2023. Theo những nguồn tin này, Toyota Innova thế hệ mới tại Việt Nam cũng được trang bị động cơ Hybrid và được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia, đồng thời bổ sung phiên bản số sàn và sẽ được lắp ráp CKD trong nước. Video: Chi tiết xe MPV Toyota Innova Zenix 2023.

Thời điểm công bố Toyota Innova thế hệ mới chính xác sẽ ra mắt tại Thái Lan chưa công bố, nhưng nhiều khả năng sẽ vào cuối Quý 2 và ngay giữa năm 2023. Ngoài thông tin về động cơ, thông tin về trang bị và giá xe Toyota Innova 2023 mới tại Thái Lan vẫn là một ẩn số. Tại Indonesia và Ấn Độ, Toyota Innova thế hệ thứ 3 có 2 lựa chọn động cơ gồm: Động cơ xăng 2.0L 4 xi lanh thẳng hàng hút khí tự nhiên cho công suất tối đa 174 mã lực tại 6.600 v/ph và mô-men xoắn cực đại 205 Nm tại 4.500 – 4.900 v/ph. Đi kèm hộp số vô cấp CVT và 3 chế độ lái Eco, Normal và Power. Toyota Innova 2023 động cơ hybrid 2.0L (M20A-FXS) gồm động cơ xăng 2.0L cho công suất 152 mã lực tại 6.000 v/ph và mô-men xoắn 187 Nm từ 4.400 - 5.200 v/ph, và động cơ điện công suất 111 mã lực và mô-men xoắn 205 Nm. Tổng công suất của khối động cơ hybrid 2.0L lên đến 186 mã lực. Đi kèm hộp số e-CVT và 4 chế độ lái EV, Eco, Normal và Power. Toyota Innova thế hệ 3 hoàn toàn mới được phát triển dựa trên khung gầm toàn cầu TNGA Platform. Chính vì vậy mẫu xe này cũng thay đổi đáng kể về đặc tính vận hành so với trước. Ví dụ chuyển từ khung gầm body-on frame qua khung cầm monocoque, dẫn động cầu sau qua dẫn động cầu trước. Kích thước tổng thể DxRxC của Toyota Innova thế hệ mới tăng đáng kể so với thế hệ 2. Cụ thể: Chiều dài tổng thể 4.755 mm (+20 mm). Chiều rộng tổng thể 1.850 mm (+20 mm). Chiều cao tổng thể 1.795 mm (không đổi). Chiều dài cơ sở 2.850 mm (+ 100 mm) Thiết kế và trang bị Toyota Innova thế hệ mới nổi bật với: Lưới tản nhiệt cỡ lớn kết hợp họa tiết tổ ong. Cản trước lớn với hai lớp hút gió. Đèn pha LED kết hợp phản xạ đa hướng. Đèn sương mù LED. Cửa sổ trời toàn cảnh Panoramic. La-zăng 18 inch .Cốp đóng mở điện rảnh tay Không gian nội thất Toyota Innova thế hệ mới tràn ngập công nghệ hiện đại như: Nội thất 7-8 chỗ ngồi. Nội thất 2 tông màu Đen – Nâu. Đồng hồ lái tích hợp màn hình MID TFT 7 inch. Màn hình giải trí trung tâm cảm ứng 10 inch tích hợp Apple CarPlay và Android Auto. Sạc không dây. Màn hình giải trí hàng ghế sau 10 inch Điều hòa đa vùng với cửa gió trước và sau. Âm thanh 9 loa JBL. Đèn viền nội thất. Phanh tay điện tử với giữ phanh tự động. Hàng ghế trước kèm thông gió. Ghế lái chỉnh điện 8 hướng với tính năng nhớ vị trí. Hàng ghế thứ 2 kiểu ghế độc lập Captain Seat. Hàng ghế thứ 3 gập 50:50. Rèm che nắng cửa sổ sau Toyota Innova thế hệ 3 hoàn toàn mới cũng sẽ trang bị tiêu chuẩn Toyota Safety Sense 3.0 (TSS) bao gồm các tính năng: Cảnh báo tiền va chạm. Cảnh báo chệch làn. Kiểm soát hành trình thích ứng với chế độ Dừng & Đi. Đèn pha thích ứng chủ động. Kiểm soát tình trạng nhầm chân phanh. Ngoài ra, Toyota Innova hoàn toàn mới cũng được nâng cấp các tính năng an toàn hiện đại như Camera 360 độ, Cảnh báo điểm mù BSM, 6 túi khí... Tại Việt Nam, các đại diện bán hàng Toyota xác nhận đặt cọc dànhToyota Innova thế hệ mới sẽ bán ra trong Quý 3/2023. Theo những nguồn tin này, Toyota Innova thế hệ mới tại Việt Nam cũng được trang bị động cơ Hybrid và được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia, đồng thời bổ sung phiên bản số sàn và sẽ được lắp ráp CKD trong nước. Video: Chi tiết xe MPV Toyota Innova Zenix 2023.