"Soi" top ôtô bán chạy nhất Việt Nam tháng 10/2024

1. Mitsubishi Xpander: 2.131 xe

Mặc dù doanh số giảm 26% so với tháng trước, nhưng với hơn 2.131 xe bán ra trong tháng 10, Mitsubishi Xpander vẫn giữ vững vị trí dẫn đầu trong top ôtô bán chạy nhất Việt Nam tháng. Tính từ đầu năm 2024, Xpander đã đạt tổng cộng 15.076 xe được giao đến tay khách hàng Việt. 2. Mazda CX-5: 2.008 xe

Bám sát phía sau vua doanh số Mitsubishi Xpander là Mazda CX-5 khi bán ra được 2.008 xe, tăng 8,1% so với tháng trước và giữ nguyên vị trí thứ 2 trong bảng xếp hạng. Tính đến hết tháng 10 năm 2024, doanh số của Mazda CX-5 đạt 11.248 xe. Mazda CX-5 hiện được THACO lắp ráp trong nước và bán ra thị trường với 3 phiên bản, đều được trang bị động cơ Skyactiv-G dung tích 2.0L, giá từ 749-829 triệu đồng. 3. Ford Ranger: 1.881 xe

Tháng 10 vừa qua, doanh số Ford Ranger bán được 1.881 xe, tăng mạnh tới 27,6% so với tháng trước. Cộng dồn từ 10 tháng của năm 2024, Ford Ranger bán ra 13.647 xe. Ford Ranger hiện có các phiên bản XL, XLS, XLT, Wildtrak, Stormtrak và mẫu đặc biệt nhập khẩu từ Thái Lan là Raptor. Giá bán xe dao động từ 659 triệu đến 1,299 tỷ đồng. 4. Toyota Vios: 1.757 xe

Đến hết tháng 10/2024, Toyota Vios đã ghi nhận doanh số 1.757 xe, giảm nhẹ 5% so với tháng trước. Với kết quả này, Toyota Vios tụt 1 bậc xuống vị trí thứ 4 trong bảng xếp hạng. Tính lũy kế 10 tháng đầu năm, mẫu xe chủ lực của Toyota đã đạt 10.569 xe bán ra và tiếp tục duy trì vị trí dẫn đầu trong phân khúc sedan cỡ B. Toyota Vios hiện đang được hãng xe Nhật Bản lắp ráp trong nước, có giá 458 - 545 triệu đồng. 5. Honda City: 1.670 xe

Trong tháng 10 vừa qua, Honda City bán ra 1.670 xe, tăng 5% so với tháng trước (1.590 xe). Cộng dồn trong 10 tháng đầu năm, có tất cả 7.741 xe Honda City được bàn giao tới tay khách hàng. Honda City thế hệ hiện tại được giới thiệu tại Việt Nam từ tháng 12/2020 và đang bán trên thị trường với 3 phiên bản (G, L và RS), giá dao động từ 499-569 triệu đồng. 6. Toyota Yaris Cross: 1.510 xe

Mẫu xe thứ hai của Toyota góp mặt trong Top 10 ôtô bán chạy nhất Việt Nam tháng 10/2024, Toyota Yaris Cross đạt doanh số 1.510 xe bán ra, tăng 54,2% so với tháng trước (979 xe). Tính lũy kế từ đầu năm đến nay, Yaris Cross bán được 8.408 xe ra thị trường. 7. Mitsubishi Xforce: 1.481 xe

Trong tháng 10, Mitsubishi Xforce bán ra 1.481 xe, giảm 81,3% so với tháng 9 (với 1.821 xe). Kết quả này này khiến mẫu xe thương hiệu Nhật Bản tụt từ vị trí thứ 4 xuống thứ 7 toàn thị trường ôtô Việt Nam. Cộng dồn doanh số trong 10 tháng đầu năm, đã có 11.444 xe Xforce được bán ra thị trường, chỉ xếp thứ ba sau Mitsubishi Xpander và Ford Ranger. 8. Hyundai Accent: 1.425 xe

Mẫu sedan của Hyundai đạt doanh số trong tháng 10 là 1.425 xe, tăng 10,4% so với tháng trước (1.290 xe). Tổng cộng 10 tháng của năm 2024, có 9.625 xe Hyundai Accent được bán ra thị trường. Mẫu Hyundai Accent 2024 thế hệ mới vừa được Liên doanh ôtô Hyundai Thành Công ra mắt vào cuối tháng 5 vừa qua với 4 phiên bản, trang bị động cơ Smartstream 1.5L. Trong đó, bản số sàn giá 439 triệu đồng. 9. Toyota Corolla Cross: 1.402 xe

Tháng 10 vừa qua, Toyota Corolla Cross tiếp tục trở lại cuộc đua ôtô bán chạy nhất Việt Nam với 1.402 xe bán ra, tăng mạnh tới 75% so với tháng trước (801 xe). Lũy kế từ đầu năm đến nay, Toyota Corolla Cross bán được 5.479 xe. Mẫu xe này đã được nâng cấp, cải tiến về thiết kế, trang bị. Corolla Cross 2024 là phiên bản nâng cấp đầu tiên của mẫu xe này sau 3 năm gia nhập thị trường Việt Nam. 10. Ford Everest: 1.281 xe

Doanh số bán Ford Everest trong tháng 10/2024 đạt 1.281 xe, tăng 35% so với tháng trước (948 xe). Kết quả này giúp Everest góp măt trong top 10 ô tô bán chạy nhất tháng cùng với Ranger. Xe được phân phối 5 phiên bản đi kèm mức giá 1,099 - 1,452 tỉ đồng. Mới đây, Everest bổ sung thêm bản Platinum, có giá 1,545 tỉ đồng. Cộng dồn 10 tháng của năm 2024, doanh số bán mẫu SUV 7 chỗ này đạt 8.434 xe. Video: Dàn xe của Mitsubishi Việt Nam tại VMS 2024.

