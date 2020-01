“Soi” siêu xe McLaren Senna Can-Am Edition phiên bản giới hạn

Một số chiếc Senna tới đây sẽ được ra mắt dựa trên khung gầm của McLaren Senna GTR. Cho dù chỉ sản xuất 75 chiếc, tính đến thời điểm hiện tại, siêu xe McLaren Senna GTR vẫn còn khoảng 20 chiếc “chưa tìm được chủ nhân”. Có lẽ một phần chính vì những chiếc xe này sinh ra không dành cho đường phố nên phần nào sẽ khó khăn hơn trong việc sử dụng. McLaren gần đây đã cho ra mắt hai phiên bản McLaren Senna LM và McLaren Senna Can-Am mới, được biết đến là những chiếc Senna GTR “phiên bản đường phố”. Đặc biệt hơn, Senna Can-Am chỉ được sản xuất với số lượng vỏn vẹn chỉ 3 chiếc. McLaren Senna Can-Am sở hữu ngoại hình tương đồng với những chiếc Senna bản thương mại khác, đi kèm với đó là một số điểm khác biệt như phần tản nhiệt vè trên bánh trước, phần kính cửa cũng được chuyển thành dạng ốp màu cam. Có thể nói, đây là một sự lựa chọn phù hợp cho những người muốn “vận hành” Senna GTR một các hợp pháp trên đường phố mà không cần đến sự can thiệp của các hãng độ bên ngoài như Lanzante. Senna Can-Am khoác trên mình màu áo huyền thoại của chiếc xe đua McLaren M8B. McLaren M8B được phát triển dựa trên phiên bản tiền nhiệm M8A trước đó cùng một số điều chỉnh để sử dụng trong giải đua Can-Am. McLaren M8B được trang bị lớp áo màu cam tương đồng với Senna Can-Am cùng phần cánh gió cỡ lớn màu xám quen thuộc. M8B cũng chỉ được sản xuất với chỉ 3 chiếc, giống với phiên bản kỉ niệm dựa trên Senna sau này. Về thiết kế nội thất, chiếc Senna Can-Am đặc biệt này không có sự khác biệt so với Senna thương mại. Nội thất của xe được phối màu đen chủ đạo cùng các chi tiết màu cam tinh tế như các đường chỉ. Nội thất xe được sử dụng các chất liệu carbon và da Alcantara, đem lại cảm giác thể thao kết hợp cùng đai an toàn với logo Can-Am, cũng như logo Can-Am trên tựa ghế hay cả phần bậc cửa. Phiên bản kỉ niệm dựa trên GTR này sở hữu phần ngoại thất với màu cam tương đồng với M8B ngày xưa. Chiếc M8B từng được điều khiển bởi chính Bruce McLaren – người sáng lập đội đua McLaren vào năm 1963, chính vì vậy mà tên của tay đua này cũng được trang bị trên thân của Senna Can-Am. Đi kèm với đó chính là số thứ tự 4 giống trên chiếc M8B cũ. Về bản chất, đây vẫn là một chiếc siêu xe Senna GTR nên nó sẽ vẫn sở hữu sức mạnh 814 mã lực, mô-men xoắn cực đại 800 Nm đến từ động cơ V8 tăng áp kép, dung tích 4.0 lít như trên Senna tiêu chuẩn. Giá xe McLaren Senna Can-Am đặc biệt chưa được công bố. Video: Chi tiết siêu xe McLaren Senna GTR mới.

