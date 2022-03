"Soi" siêu du thuyền 600 triệu USD của tỷ phú Nga bị tịch thu

Từ một số nguồn thạo tin, Forbes đã biết được rằng một trong những tài sản quý giá của tỷ phú Nga, Alisher Usmanov là chiếc siêu du thuyền Dilbar trị giá gần 600 triệu USD đã bị chính quyền Đức thu giữ ở thành phố Hamburg, miền bắc nước này. Siêu du thuyền của Alisher Usmanov đã bị tịch thu khi đang ở xưởng đóng tàu Blohm + Voss (Đức) kể từ cuối tháng 10 năm ngoái để bảo dưỡng bảo trì. Alisher Usmanov đã mua Dilbar vào năm 2016 từ hãng đóng tàu Lürssen của Đức. Được biết, công ty này đã phải mất 52 tháng để chế tạo ra Dilbar và họ gọi nó là “một trong những du thuyền phức tạp và thách thức nhất từng được chế tạo, cả về kích thước và công nghệ”. Vào thời điểm ra mắt, Peter Lürssen - Giám đốc điều hành của Lürssen cho biết : “Dilbar sở hữu những công nghệ bảo mật tiên tiến nhất so với bất kỳ siêu du thuyền nào trên thế giới.” Siêu du thuyền Dilbar có chiều dài 156m, được làm từ gần 16.000 tấn kim loại, thủy tinh, gỗ và đá cẩm thạch. Với trọng lượng 15.917 tấn, đây là du thuyền có động cơ lớn nhất thế giới, tính theo tổng trọng tải và nó có đội thủy thủ đoàn lên tới 96 người. Dilbar mang vẻ đẹp “hào nhoáng” như một tòa lâu đài di động ở trên biển, không hề giống với những chiếc du thuyền khác. Ngoại thất của siêu du thuyền được thiết kế bởi kiến trúc sư hải quân Espen Oeino. Trong khi đó, phần nội thất do công ty thiết kế nổi tiếng thế giới Andrew Winch đến từ Vương quốc Anh đảm nhiệm.Siêu du thuyền 600 triệu USD này sở hữu hồ bơi lớn nhất từng được lắp đặt trên du thuyền với chiều dài 25m. Ngoài ra, Dilbar còn sở hữu cả một khu vườn rộng lớn. Nhà thiết kế khu vườn, kiến trúc sư người Đức và là người sáng lập Yacht-Green Axel Massmann tiết lộ rằng, các loại cây, cỏ trên thuyền đều được tuyển chọn từ khu vực Địa Trung Hải. Chưa hết, Dilbar còn được trang bị không chỉ một mà là hai bãi đáp trực thăng, phòng xông hơi khô, spa, phòng gym và 12 dãy phòng nghỉ có thể chứa tối đa 24 hành khách. Tất cả các phòng nghỉ trên Dilbar đều được trang bị đầy đủ tiện nghi, mang lại sự thoải mái cho hành khách như khi ở nhà. Đặc biệt, trong mỗi phòng nghỉ đều có ban công và cửa sổ lớn để hành khách có thể ngắm cảnh và tận hưởng trọn vẹn chuyến nghỉ dưỡng. Du thuyền Dilbar sử dụng động cơ diesel chứa được 30.000kW điện. Đây là động cơ lớn và hiện đại nhất hiện nay được sử dụng trên du thuyền. Nhờ đó, Dilbar có thể di chuyển liên tục với tốc độ tối đa là 42km/h, một con số quá ấn tượng so với kích thước rất lớn của nó. Video: Chi tiết siêu du thuyền Dilbar trị giá lên tới gần 600 triệu USD.

