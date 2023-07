"Soi" McLaren 650S giá 10 tỷ, bị Phan Công Khanh cầm cố 2 tỷ đồng

Ngày 10/7, Phan Công Khanh, 29 tuổi và Mohamach Da Pha, 27 tuổi, nhân viên Showroom K. Super, bị Công an TP HCM bắt khẩn cấp để điều tra hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo cơ quan điều tra, đầu tháng 3, chị H (ngụ quận 7) tin tưởng Khanh là người nổi tiếng nên nhờ bán giúp McLaren 650S Spider giá 10 tỷ đồng. Chiếc xe được mang đến Showroom của Khanh ký gửi, không để lại giấy tờ. Theo Cơ quan CSĐT, khảng cuối tháng 5/2023, Khanh kẹt tiền trả nợ và chuộc ôtô Mercedes-Benz G63 (chưa có biển số) đang cầm cố nên nói chị Hương đưa giấy tờ chiếc McLaren “để khách mua có thể xem, dễ bán”. Nhận giấy chứng nhận đăng ký xe và giấy đăng kiểm của chị, Khanh chỉ đạo nhân viên là Pha mang đi thế chấp lấy 2 tỷ đồng. Chị H nhiều lần đề nghị trả lại xe và giấy tờ nhưng Phan Công Khanh lẩn tránh. Sau khi tìm hiểu, chị biết Khanh đã mang xe của mình đi cầm nên tố cáo với cơ quan Công an. Bước đầu, Khanh được cho là đã thừa nhận hành vi. Mohamach Da Pha sau đó đến công an đầu thú, Pha khai biết Khanh mang cầm cố xe của chị Hương nhưng vẫn giúp sức. Cảnh sát đã thu hồi chiếc McLaren, đang mở rộng điều tra. Về chiếc McLaren 650S Spider của chị H, về nguyên bản xe có màu cam Volcano Orange lúc mới về nước, sau đó được sơn lại thành màu trắng, độ thêm nắp ca pô với 2 hốc gió khoét kiểu McLaren P1. Chi tiết này nằm trong gói độ đến từ thương hiệu DarwinPRO. Không chỉ dừng lại ở đó, lớp sơn trắng của siêu xe McLaren 650S Spider nay còn được thay bằng bộ áo nghệ thuật bằng phương pháp dán đề can, được biết đây là dự án đặc biệt mang màu sắc riêng của chủ nhân được thực hiện bởi một xưởng độ có tiếng tại quận 2, TP HCM. Những hoạ tiết dạng tranh sơn dầu trên McLaren 650S Spider được đưa lên bề mặt của chiếc xe một cách vừa vặn với tông màu đỏ làm chủ đạo với nét chấm phá đương đại với chủ đề “Good vibe – Tâm trạng tốt”. Mặc dù chi phí dán decal có phần đắt đỏ nhưng ưu điểm của cách làm này chính là bảo quản được màu sơn xe bên dưới nhằm tránh được những vết xước do môi trường tác động. Toàn bộ quá trình đổi màu ngoại thất cho chiếc McLaren 650S Spider mất khoảng 5 ngày, bao gồm nhiều công đoạn khác nhau. Ngoài lớp áo sặc sỡ được dán decal, ngoại thất của chiếc McLaren 650S Spider mui trần này cũng được áp dụng nhiều tuỳ chọn bằng carbon trần chính hãng độc đáo như phần líp dưới của cản trước, ốp gương chiếu hậu, phần ốp hốc gió đặt ở hai bên hông, và toàn bộ phần cản sau bao gồm luôn cả khuếch tán. Bộ mâm 5 chấu đơn mỏng kích thước 19 inch được sơn đen, kết hợp với bộ phanh gốm carbon hiệu suất cao đi kèm cùm phanh màu đỏ nổi bật. Hệ thống ống xả nguyên bản của xe đã được thay mới với bộ pô đến từ từ thương hiệu Innotech Performance Exhaust – một thương hiệu không còn quá xa lạ ở Việt Nam, được biết, hệ thống ống xả mới có giá hơn 300 triệu đồng. McLaren 650S Spider được trang bị khối động cơ V8, dung tích 3.8L tăng áp kép, sản sinh công suất lên đến 641 mã lực và 680 Nm mô-men xoắn. Kết hợp hộp số bán tự động 7 cấp SSG và hệ dẫn động cầu sau, chiếc siêu xe Anh quốc có thể tăng tốc 0-100 km/h trong 3 giây và tốc độ tối đa đạt 328 km/h. Ra mắt lần đầu tiên vào tháng 2/2014, McLaren 650S Spider là biến thể mui trần của mẫu 650S. Biến thể này nặng hơn 40 kg so với biến thể mui cứng do được trang bị bộ khung gia cố để chịu thêm độ cứng xoắn khi không có mui. Số lượng siêu xe McLaren 650S tại Việt Nam được ghi nhận với 9 chiếc, bao gồm hai chiếc biến thể mui cứng (Coupe) và 7 chiếc biến thể mui trần (Spider), trong đó một chiếc đặc biệt hơn hẳn khi là bản cá nhân hóa do MSO (McLaren Special Operations) phát triển. Thời điểm mới ra mắt, đối thủ chính của McLaren 650S Spider bao gồm Lamborghini Huracan LP 610-4 và Ferrari 488 GTB, cùng giá bán từ 288.000 USD. Hiện nay dòng xe này đã bị khai tử, nhường chỗ cho 720S Spider mạnh mẽ hơn. Trên thị trường xe cũ Việt Nam, giá xe McLaren 650S Spider bán lại dao động từ 9-11 tỷ đồng. Video: Jessie Luong đổi màu McLaren 650S Spider mui trần.

