Cận cảnh McLaren 650S Spider mui trần rao bán hơn 10 tỷ ở Hà Nội

Đây là 1 trong 2 chiếc siêu xe mui trần McLaren 650S Spider độ Liberty Walk hàng hiếm tại Việt Nam. Xe từng thuộc sở hữu của 1 tay chơi đến từ tỉnh Bình Phước, mới đây nó đã được cho ra biển số mới và xuất hiện tại 1 công ty nhập khẩu tư nhân ở Hà Nội. Khác với chiếc siêu xe McLaren 650S Spider mui trần độ Liberty Walk đang có mặt trong garage xe của thiếu gia Dương Kon, chiếc McLaren 650S Spider độ Liberty Walk này thuộc bản Series II với gói độ ấn tượng hơn bao gồm điểm nhấn là nắp capô carbon lấy ý tưởng từ siêu xe triệu đô McLaren P1. Ngoài ra xe còn được trang bị bộ bodykit thân rộng của hãng Liberty Walk với 4 vòm bánh xe sẽ được làm rộng hơn so với nguyên bản và được cố định bằng đinh tán. Để có thể gắn được vòm bánh xe mới, người thợ độ xe sẽ phải cắt trực tiếp các vòm bánh xe cũ để có đủ không gian gắn chi tiết mới. Bộ mâm trước đây đã bị lược bỏ và thay thế thành loại đa chấu do Forgiato sản xuất, có thiết kế dạng xoáy được sơn đen, điểm xuyết bằng cùm phanh màu vàng. Bộ mâm này có kích thước 20 inch trước và 21 inch sau. Cụm chiếu hậu và líp hông cũng được làm từ sợi carbon. Phần đuôi xe sở hữu cánh gió carbon cỡ lớn được gắn cố định, hệ thống ống xả nguyên bản đã được nâng cấp bằng loại của hãng iPE giúp tiếng nổ của động cơ uy lực hơn. Xe cũng được độ phuộc hơi của AirRex, trang bị này giúp cho khoảng sáng gầm của xe có khả năng được nâng lên cao nhất tới hơn 18cm so với mặt đường. Nội thất xe được thiết kế đơn giản để người lái tập trung vào trải nghiệm. Nhiều chi tiết được ốp sợi carbon như vô lăng, cụm điều khiển trung tâm, ốp ghế ngồi. Phần da của ghế cũng đã được bọc lại bằng loại da cao cấp mang hai tông màu đen và cam. Đằng sau vô lăng là đồng hồ trung tâm đo vòng tua máy và 2 màn hình hiển thị đa thông tin. Trung tâm giải trí của chiếc siêu xe này nằm giữa nội thất xe. Một màn hình cảm ứng đặt dọc giúp tài xế có thể xem bản đồ dẫn đường, nghe nhạc, thoại rảnh tay (kết nối qua bluetooth) định vị, radio… Thông tin đơn vị rao bán cho biết, chiếc xe McLaren 650S Spider độ Liberty Walk thứ 2 tại Hà Nội này đã lăn bánh được quãng đường dài 30.912 km, ngoại thất và nội thất xe còn khá ổn so với tuổi đời gần 8 năm của xe cũng như việc đã trải qua nhiều đời chủ khác nhau. Chiếc siêu xe mui trần McLaren 650S Spider độ Liberty Walk rao bán trên 10 tỷ đồng tại Hà Nội này không có bất kỳ sự can thiệp nào ở khối động cơ V8, tăng áp kép, dung tích 3,8 lít của xe, sức mạnh này giúp xe sản sinh công suất tối đa 641 mã lực. Động cơ kết hợp cùng hộp số tự động ly hợp kép 7 cấp và hệ dẫn động cầu sau, nhờ đó, siêu xe mui trần McLaren 650S Spider độ Liberty Walk thứ 2 tại dải đất hình chữ S chỉ mất thời gian 3 giây là có thể tăng tốc từ vị trí xuất phát lên 100 km/h trước khi đạt vận tốc tối đa 328 km/h. Video: Chi tiết McLaren 650S Spider độ Liberty Walk.

