"Soi" loạt ôtô Hyundai mới sắp bán tại Việt Nam trong năm 2024

Ra mắt toàn cầu từ tháng 3/2023, Hyundai Accent thế hệ mới gần như đã được “lột xác” hoàn toàn về thiết kế. Xe được trang bị nhiều tiện ích hiện đại như: cụm màn hình 10,25 inch đặt nổi; vô-lăng 2 chấu; đèn nội thất 64 màu có thể thay đổi theo ý muốn; sạc điện thoại không dây, phanh đỗ điện tử; rèm che nắng phía sau… Xe cũng sở hữu loạt trang bị hỗ trợ lái xe an toàn như: 6 túi khí, hệ thống chống bó cứng phanh ABS, phân bổ lực phanh điện tử EBD và cảm biến lùi tiêu chuẩn. Bản cao cấp được trang bị công nghệ an toàn chủ động Hyundai Smartsense với những tính năng như hệ thống cảnh báo tiền va chạm, hệ thống cảnh báo kiêm hỗ trợ tránh va chạm trong điểm mù, hệ thống hỗ trợ giữ làn đường, hệ thống cảnh báo lệch làn đường… Trong năm 2023, Hyundai Accent ghi nhận doanh số tăng trưởng ấn tượng với 17.452 xe được bán ra, đứng thứ hai thị trường Việt Nam. Chính vì thế, trong năm 2024, khả năng thế hệ mới của xe được giới thiệu tại Việt Nam là rất cao. Creta là một trong những mẫu xe gầm cao bán chạy của Hyundai tại thị trường Việt Nam. Trong năm 2023, Creta ghi nhận doanh số đạt 10.719 xe. Mới đây, mẫu SUV cỡ B này đã ra mắt phiên bản nâng cấp tại thị trường Ấn Độ. Khả năng cao trong thời gian tới, Hyundai Creta 2024 mới sẽ tiếp tục được giới thiệu tại các thị trường khác trong đó có Việt Nam. Ở bản nâng cấp này, xe được tinh chỉnh lại thiết kế ngoại thất với lưới tản nhiệt vuông vức hơn giống "đàn anh" Palisade. Đèn định vị LED thiết kế kiểu pixel, được nối với nhau bằng dải đèn LED chạy vắt ngang nắp ca-pô. Trong khi đó, cụm đèn pha Creta 2024 nằm tách biệt, đặt lệch sang hai bên giống Santa Fe thế hệ mới. Phía sau xe có cụm đèn hậu cũng mang thiết kế hình chữ "L", nằm vắt ngang đuôi xe... Về nội thất, khoang cabin của Hyundai Creta 2024 cũng có nhiều thay đổi so với bản hiện tại. Trong đó, nâng cấp đáng chú ý nhất là cụm màn hình kép tích hợp cả đồng hồ lái và màn hình giải trí trung tâm có kích thước 10,25 inch. Ngoài ra, xe còn có một màn hình nhỏ nằm ở gần bệ tì tay, dùng để chỉnh điều hòa và các chế độ cài đặt trong xe. Vô-lăng và cần số thiết kế mới. Vào 7/12/2023, Hyundai Tucson facelift 2024 mới đã chính thức được trình làng tổng cộng 12 phiên bản. So với phiên bản tiền nhiệm, thiết kế ngoại thất của Hyundai Tucson 2024 có sự thay đổi nhẹ. Như khu vực đầu xe có lưới tản nhiệt Parametric được thu nhỏ lại, đi kèm cụm đèn định vị dạng cánh chim. Trên mẫu xe SUV Hyundai Tucson 2024 mới, cản trước được mở rộng theo chiều ngang giúp xe trông bề thế hơn. Trong khi đó, khu vực thân xe và cụm đèn hậu của Tucson bản nâng cấp mới gần như không thay đổi so với bản cũ. Ở nội thất, xe cũng được “lột xác” với nhiều tiện ích đáng chú ý như: cụm màn hình kép giống "đàn anh" SantaFe 2024. Cụm màn hình này bao gồm đồng hồ lái điện tử và màn hình giải trí trung tâm có cùng kích thước 12,3 inch ghép lại với nhau. Vô lăng ba chấu được làm thanh mảnh hơn, tích hợp cụm phím bấm chức năng. Dù gây tranh cãi về thiết kế mới, nhưng Hyundai SantaFe thế hệ mới vẫn luôn thu hút sự quan tâm của đông đảo người dùng Việt. Xe mang dáng dấp đồ sộ, vuông vức, gợi nhiều liên tưởng đến mẫu Land Rover. Về nội thất, ở thế hệ mới này, Hyundai SantaFe 2024 được trang bị hàng loạt tiện ích hiện đại như: dải màn hình cong hướng về phía người lái, vô lăng sưởi, ghế trước sưởi/thông gió, điều hòa đa vùng, camera 360 độ, hỗ trợ đổ đèo hay khả năng phân bổ hướng lực kéo trước sau 50:50. Tại thị trường Hàn Quốc, xe có 2 tùy chọn động cơ, đầu tiên là máy xăng GDI 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 2.5 lít, đi kèm hộp số tự động ly hợp kép 8 cấp. Thứ hai là hệ truyền động hybrid (HEV), bao gồm máy xăng 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 1.6 lít, mô-tơ điện và hộp số tự động 6 cấp. Cả hai loại động cơ này đều kết hợp với hệ dẫn động 1 cầu. Video: Sang tận Hàn Quốc xem thử Hyundai Santafe 2024.

