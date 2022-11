"Soi" Honda e:N2 Concept - xe ôtô điện bước ra từ phim viễn tưởng

Tại triển lãm Ô tô Nhập khẩu Quốc tế Trung Quốc (CIIE) 2022, hãng Honda đã bất ngờ vén màn mẫu xe concept hoàn toàn mới mang tên e:N2. Đúng như tên gọi, Honda e:N2 Concept chạy điện thuộc thương hiệu e của hãng Honda. Đây là thương hiệu mới được thành lập để chuyên sản xuất ôtô điện của hãng xe Nhật Bản. Là xe concept nên chiếc xe điện Honda e:N2 2023 sở hữu thiết kế ngoại thất như bước ra từ phim khoa học viễn tưởng. Cụ thể, mẫu xe concept này được trang bị 2 dải đèn vắt ngang đầu xe và logo Honda phát sáng nằm chính giữa. Chưa hết, ở hai góc đầu xe còn có thêm dải đèn hình chữ "V", kéo dài từ chắn bùn xuống cản trước. Những dải đèn này kết hợp với nhau, tạo thành hình chữ "H" trên đầu xe. Chưa hết, ở hai góc đầu xe còn có thêm dải đèn hình chữ "V", kéo dài từ chắn bùn xuống cản trước. Những dải đèn này kết hợp với nhau, tạo thành hình chữ "H" trên đầu xe. Bên sườn, Honda e:N2 Concept tiếp tục gây ấn tượng với đường dập gân kéo dài từ chắn bùn trước đến đèn hậu, tay nắm cửa nằm chìm vào thân xe, camera kỹ thuật số thay cho gương chiếu hậu truyền thống và bộ vành có thiết kế khí động lực học. Sau chắn bùn trước còn có thêm logo "e:N" phát sáng. Khu vực phía sau của Honda e:N2 Concept được thiết kế theo phong cách giống đầu xe. Tại đây, xe cũng có dải đèn hậu nằm vắt ngang và dải đèn hình chữ "V", kéo dài từ chắn bùn xuống cản sau. Bên cạnh đó là những nan nằm ngang trên cản sau gợi liên tưởng đến hốc gió trung tâm ở cản trước. Ở giữa đèn hậu là logo "Honda" phát sáng với phông chữ viết thường. Đây là đặc trưng của các mẫu ôtô điện do thương hiệu e của Honda sản xuất. Vì là xe concept nên Honda e:N2 không được công bố hình ảnh nội thất. Chỉ biết rằng, mẫu xe concept này do đội ngũ của Honda Trung Quốc thiết kế và có màn hình hiển thị thông tin kính lái HUD. Thông số động cơ của xe cũng không được hãng hé lộ. Hãng Honda chỉ khẳng định xe được phát triển dựa trên cấu trúc khung gầm e:N Architecture F dành riêng cho ô tô điện với hệ thống điều khiển điện tử hoàn toàn, mang đến khả năng phản hồi nhanh nhạy và thích ứng với các điều kiện vận hành khác nhau. Không chỉ cho thấy nỗ lực của hãng Honda trong việc chế tạo ôtô điện, e:N2 Concept còn giới thiệu gói công nghệ an toàn chủ động Honda Sensing 360 mới. Hệ thống hỗ trợ người lái nâng cao này đi kèm 1 camera phía trước và 5 radar sóng milimet để cảm biến xung quanh xe. Honda Sensing 360 có một số tính năng an toàn nổi bật như; Bảo vệ thông minh tránh va chạm - tính năng này sẽ mở rộng phạm vi quan sát và tăng cường khả năng bảo vệ người đi bộ tại các giao lộ. Nhờ radar, hệ thống sẽ phát hiện có người đi bộ đang đến gần sườn xe và tự động phanh để ngăn nguy cơ va chạm. Cảnh báo va chạm ở giao lộ: tại giao lộ với tầm nhìn hạn chế, khi phát hiện có một chiếc xe chuẩn bị cắt mặt, hệ thống sẽ phát âm thanh cảnh báo cho người lái về nguy cơ va chạm. Tính năng này sẽ phát huy tác dụng ngay cả khi chiếc ôtô cắt mặt chạy ở vận tốc lên đến 90 km/h. Cảnh báo chuyển làn đường: Khi người lái cố gắng chuyển làn đường, hệ thống sẽ phát hiện nguy cơ xe khác đang chạy lên từ phía sau ở làn bên cạnh và đưa ra cảnh báo. Nếu người lái vẫn cố gắng chuyển làn đường sau khi đã được cảnh báo, hệ thống sẽ hỗ trợ đánh lái để tránh va chạm. Hỗ trợ chuyển làn đường thông minh: Khi chạy trên cao tốc hoặc làn đường dành riêng cho ô tô, hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng và hỗ trợ giữ làn đường sẽ được bật lên. Sau khi người điều khiển bật đèn báo rẽ, nếu có điều kiện thuận lợi, hệ thống sẽ phản ứng theo và hỗ trợ việc đánh lái. Điều này giúp việc vận hành trở nên dễ dàng hơn. Hỗ trợ ôm cua: Khi nhận biết có đoạn cua phía trước, hệ thống sẽ tự động giảm tốc độ xuống mức phù hợp để người lái ôm cua dễ dàng và mượt mà. Trong tương lai, Honda Sensing 360 sẽ được áp dụng cho các mẫu xe thương mại của hãng tại thị trường Trung Quốc, đầu tiên là CR-V và Breeze. Nhờ đó, Honda CR-V sẽ có tính năng tự động lái cấp độ 3. Đến năm 2030, toàn bộ các mẫu xe của hãng Honda sẽ được trang bị gói công nghệ an toàn chủ động này. Hiện hãng chưa công bố kế hoạch sản xuất Honda e:N2 bản thương mại. Trong khi đó, tại thị trường Trung Quốc, hãng Honda hiện đang phân phối các mẫu ôtô thuần điện như e:NS1 và e:NP1 Extreme 1. Video: Xem chi tiết Honda e:N2 Concept chạy điện hoàn toàn mới.

