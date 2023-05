"Soi" Honda Crider 2024 từ 500 triệu đồng, bản kéo dài của Honda City

GAC Honda đã chính thức trình làng chiếc xe Lingpai 2024 mới, hay còn có tên nước ngoài Crider. So với bản trước, Honda Crider 2024 mới có nhiều thay đổi ở ngoại hình cũng như bên trong khoang lái và tất nhiên, sức mạnh của động cơ cũng được nâng cấp đáng kể. Sẽ có 2 phiên bản của mẫu xe sedan Honda Crider 2024 được bán ra lần này đó là động cơ xăng và phiên bản hybrid e: HEV, trong đó, giá xe Honda Crider 2024 phiên bản xăng là từ 119.800 nhân dân tệ đến 139.800 nhân dân tệ (tương đương 399 triệu đồng đến 466 triệu đồng). Còn Honda Crider 2024 bản hybrid e: HEV sẽ có tổng cộng 3 phiên bản với giá bán lần lượt là 149.800 nhân dân tệ (tương đương 500 triệu đồng), 155.800 nhân dân tệ (tương đương 520 triệu đồng) và sau cùng có giá 169.800 nhân dân tệ (tương đương 566 triệu đồng). Ngoài ra Honda Crider 2024 được trang bị hệ thống siêu cảm biến an toàn Honda Sensing, nó bao gồm hệ thống hỗ trợ giữ làn đường LKAS, hệ thống chống chệch làn đường RDM với chức năng cảnh báo chệch làn đường LDW, hệ thống phanh giảm thiểu va chạm CMBS với chức năng cảnh báo va chạm phía trước FCW... Ngoài ra, xe còn có chức năng cảnh báo biển báo giao thông TSR hệ thống nhận dạng thông minh, hệ thống kiểm soát hành trình chủ động ACC với chức năng bám đuôi ở tốc độ thấp LSF và hệ thống hiển thị điểm mù LWC giúp người lái dễ dàng đối phó với nhiều điều kiện đường xá phức tạp. Về sức mạnh, toàn bộ dòng Honda Crider 2024 đã được nâng cấp để đáp ứng tiêu chuẩn khí thải. Phiên bản xăng sử dụng động cơ 180 Turbo được trang bị động cơ 3 xi-lanh, dung tích 1.0 lít, sản sinh công suất tối đa 121 mã lực và mô-men xoắn cực đại 173 Nm. Xe được trang bị hộp số biến thiên vô cấp CVT, có mức tiêu hao nhiên liệu là 5,92 lít/100km. Phiên bản Honda Crider e:HEV hybrid được trang bị hệ thống động lực hybrid động cơ kép i-MMD thế hệ thứ ba, có mô-men xoắn cực đại là 267 Nm và tổng công suất tối đa là 152 mã lực. Tùy vào điều kiện đường thực tế, mà xe có thể chuyển đổi chế độ lái thông minh, mức tiêu thụ nhiên liệu 4,71 lít/100km. Ở Trung Quốc, khách hàng rất thích hàng ghế sau được kéo dài, đó là lý do để hãng xe Nhật Bản cho ra mắt Honda Crider. Phiên bản 2024 của mẫu xe này mới ra mắt tại Trung Quốc với nhiều nâng cấp thú vị và hứa hẹn sẽ khiến các khách hàng nước này thích thú vì cảm thấy được chăm sóc chu đáo. Honda Crider 2024 chính là bản kéo dài của Honda City nhưng thiết kế lại "lai" Honda Accord. Video: Honda City 2023 nâng cấp nhẹ sắp về Việt Nam?

