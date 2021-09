Chi tiết Honda Crider 2022 chỉ 384 triệu đồng tại Trung Quốc

Honda đã chính thức tung phiên bản nâng cấp nhẹ của dòng xe Crider ra thị trường Trung Quốc. Ở thị trường tỷ dân này, Honda Crider 2022 mới được chia thành 10 bản trang bị với giá dao động từ 109.800 - 169.800 Nhân dân tệ (khoảng 384 - 594 triệu đồng). Ở phiên bản 2022, mẫu xe sedan Honda Crider sở hữu chiều dài 4.766 mm, chiều rộng 1.804 mm, chiều cao 1.509 mm và chiều dài cơ sở 2.730 mm. So với phiên bản cũ, xe chỉ dài hơn 10 mm. Đồng thời, xe cũng có chiều dài cơ sở lớn hơn đáng kể so với con số 2.600 mm của Honda City. Không chỉ có kích thước lớn hơn, Honda Crider thế hệ mới còn mang trên mình thiết kế khác biệt so với City đang bán ở Việt Nam. Bước sang phiên bản mới, mẫu sedan này được bổ sung nẹp mạ crôm nằm trên đỉnh lưới tản nhiệt có thiết kế rộng hơn và thẳng thớm chứ không gồ ghề như trước. Nẹp mạ crôm này tích hợp logo của hãng Honda và nối liền với đèn pha hai bên. So với phiên bản cũ, đầu xe của Honda Crider 2022 trông tròn trịa và đầy đặn hơn. Trong khi đó, thiết kế sườn xe không có gì khác trước, trừ vành la-zăng. Đằng sau, mẫu sedan giá rẻ này được trang bị đèn hậu hình chữ "C" giống Honda Civic thế hệ cũ. Cản sau và đèn phản quang cũng đã được thay đổi thiết kế để trông nổi bật hơn. Tương tự ngoại thất, nội thất của Honda Crider 2022 cũng chỉ được cải tiến nhẹ. Nâng cấp đáng chú ý nhất trong nội thất là màn hình thông tin giải trí mới cỡ lớn hơn. Màn hình này hỗ trợ kết nối với điện thoại thông minh, hệ thống định vị, kết nối Bluetooth đồng thời có giao diện đẹp hơn trước. Ở một số phiên bản, Honda Crider 2022 sẽ được trang bị 2 núm xoay chỉnh điều hòa và các phím cơ học khác nằm ngay bên dưới màn hình trung tâm. Trong khi đó, ở những bản còn lại, hệ thống điều hòa sẽ được chỉnh qua màn hình riêng. Cũng tùy thuộc vào phiên bản mà xe sẽ dùng cần số truyền thống hoặc nút chuyển số. Khi mua Honda Crider mới, khách hàng Trung Quốc có thể chọn nội thất màu đen tuyền hoặc phối 2 màu. Ngoài ra, mẫu sedan hạng B này còn có phanh đỗ xe điện tử, tính năng tự động giữ phanh tạm thời, camera lùi, cửa sổ trời, hệ thống hỗ trợ đỗ xe, cảm biến đỗ xe, cảnh báo chệch làn đường và cảnh báo va chạm sớm. Đáng tiếc là động cơ của Honda Crider 2022 không có gì mới mẻ, vẫn là 2 tùy chọn như cũ. Đầu tiên là động cơ xăng 3 xi-lanh, tăng áp, dung tích 1.0L, sản sinh công suất tối đa 122 mã lực và mô-men xoắn cực đại 173 Nm giống Honda City ở thị trường Thái Lan. Động cơ này đồng hành cùng hộp số sàn 6 cấp hoặc hộp số biến thiên vô cấp CVT. Thứ hai là hệ truyền động hybrid, bao gồm máy xăng 4 xi-lanh, dung tích 1.5L và mô-tơ điện, tạo ra công suất tổng cộng 154 mã lực. Lượng xăng tiêu thụ trung bình của Honda Crider 2022 chỉ dừng ở mức 4 lít/100 km. Theo kế hoạch, mẫu xe sedan Honda Crider 2022 giá rẻ mới này sẽ được trưng bày trong triển lãm Ô tô Thiên Tân 2021 khai mạc vào ngày mai tại Trung Quốc. Video: Giới thiệu Honda Crider 2022 hybrid cho thị trường Trung Quốc.

