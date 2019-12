"Soi" Honda Civic Sport Line 2020 mới từ 806 triệu đồng

Hãng xe Nhật Bản mới đây vừa giới thiệu tới công chúng bộ body-kit thể thao của mẫu sedan hạng C - Honda Civic 2020 mới với tên gọi Sport Line. Mẫu xe với ngoại hình cá tính và nổi bật này được phát triển trên nền tảng của mẫu Civic tiêu chuẩn và lấy cảm hứng chế tạo từ phiên bản Type R lừng danh. Giá xe Honda Civic Sport Line 2020 sẽ bắt đầu tới tay khách hàng từ quý I/2020 ở mức từ 33.560 USD (khoảng 806 triệu đồng). Về thiết kế ngoại thất, mẫu xe sedan Honda Civic Sport Line mang hơi hướng thể thao tột độ với tạo hình sắc nét và cá tính. Bộ body-kit mới bao gồm những tinh chỉnh như bộ khuếch tán gió sau, cản trước/sau, cánh gió sau cốp, đèn pha Full-Led, màu sơn ngoại thất xanh dương với tên gọi Obsidian Blue, mâm xe 17 inch 5 chấu kép sơn đen... Không gian cabin của Honda Civic Sport Line cũng mang nhiều sự khác biệt với phiên bản tiêu chuẩn như bộ ghế da thêu chỉ đỏ tương phản, ốp nhiều chi tiết bằng nhôm như bàn đạp ga/phanh, hệ thống giải trí Honda Connect cùng kết nối điện thoại thông minh, camera sau tương tự bản EX. Về trang bị, Honda Civic Sport Line vẫn được tích hợp các công nghệ an toàn tiêu chuẩn của bản Base như gói Honda Sensing với loạt công nghệ bao gồm phanh khẩn cấp, cảnh báo va chạm, ga tự động thông minh, hỗ trợ giữ làn đường, cảnh báo chệch làn đường, đọc biển báo, cảnh báo điểm mù, màn hình qua sát phsia sau... Ngoài sự thay đổi mạnh mẽ về nội/ngoại thất, Honda Civic Sport Line 2020 sẽ không có bất cứ sự thay đổi nào về hiệu suất hoạt động. Theo đó, xe vẫn sử dụng động cơ 3 xy-lanh 1.0L tăng áp cho ra công suất tối đa 124 mã lực và 200 Nm mô-men xoắn cực đại. Đi kèm với đó còn là tuỳ chọn hộp số sàn 6 cấp hoặc hộp số tự động CVT đi kèm lẫy chuyển số sau vô-lăng. Video: Xem chi tiết Honda Civic Sport Line.

