Chi tiết Honda Civic 2020 từ 475 triệu đồng tại Mỹ

Mới đây, hãng xe Nhật Bản - Honda đã chính thức đưa ra mức giá bán lẻ niêm yết đối với mẫu xe Civic 2020 mới, bao gồm cho 2 biến thể sedan và coupe tại thị trường Mỹ. Ngoài những nâng cấp nhẹ về trang bị, thiết kế so với "người tiền nhiệm", Honda Civic 2020 mới còn sở hữu mức giá cao hơn khoảng 200 USD (khoảng 4,8 triệu đồng). Đầu tiên, phiên bản có mức giá thấp nhất, bản Sedan LX vẫn được trang bị hệ thống đèn chiếu sáng chính công nghệ LED tích hợp đèn định vị ban ngày. Điểm phân biệt ở ngoại thất của bản LX so với các bản sedan khác chỉ đến từ bộ mâm 16 inch khá nhỏ của xe. Bước vào không gian nội thất, các trang bị tiện nghi cơ bản như khoá cửa tự động, điều hoà tự động, màn hình giải trí 5 inch, hệ thống âm thanh 4 loa, camera 360 đều hiện diện trên phiên bản này đầy đủ. Về trang bị an toàn, tuy là phiên bản có mức giá rẻ nhất nhưng bản LX vẫn sở hữu công nghệ hỗ trợ người lái Honda Sensing. Công nghệ này bao gồm các hệ thống cảnh báo va chạm phía trước, cảnh báo chệch làn đường và hệ thống phanh giảm thiểu va chạm. Ngoài ra, một số tính năng khác phải nói tới như hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng, hỗ trợ giữ làn đường và hệ thống giảm thiểu khởi hành trên đường. Cung cấp sức mạnh cho Honda Civic Sedan LX là khối động cơ 4 xy-lanh 2.0L với sức mạnh đầu ra 158 mã lực và 187 Nm mô-men xoắn cực đại. Đi kèm với đó là hộp số sàn 6 cấp.Giá xe Honda Civic 2020 từ 21.450 USD (khoảng 515 triệu đồng), phiên bản Sedan Sport mang trong mình ngoại hình dữ dằn và mạnh mẽ hơn hẳn so với các phiên bản khác. Các trang bị ngoại thất nổi bật trên bản Sport bao gồm cánh lướt gió màu đen, hệ thống ống xả đặt giữa đuôi xe, đèn sương mù, mâm xe 18 inch sơn đen bóng.. Tiếp tới, không gian nội thất của Civic Sport Sedan mang đậm hơi hướng thể thao với vô-lăng bọc da, hệ thống âm thanh 8 loa cùng màn hình giải trí 7 inch có kết nối điện thoại thông minh qua Android Auto và Apple CarPlay, bàn đạp thể thao, ghế sau gập 60/40 và hệ thống Smart Entry hiện đại. Kế tiếp là phiên bản Sedan EX với mức giá từ 23.700 USD (khoảng 567 triệu đồng). Giống như bản Sport, bản EX cũng được trang bị cánh gió phía sau và bộ mâm hợp kim 17 inch. Bên trong khoang cabin, bản EX được trang bị ghế lái điều khiển 8 hướng, hàng ghế trước có chức năng sưởi và hệ thống điều hoà 2 vùng độc lập, gương trang điểm, tựa tay cho hàng ghế sau và đồng hồ Honda. Về truyền động, bản EX sở hữu khối động cơ 4 xy-lanh 1.5L tăng áp với công suất 174 mã lực cùng mô-men xoắn 219 Nm. Cao cấp hơn bản EX Sedan chính là bản EX-L Sedan với mức giá khởi điểm từ 24.900 USD (khoảng 598 triệu đồng). Ngoài những trang bị như bản EX, bản EX-L còn được bổ sung các tính năng như ghế da, gương chiếu hậu chống chói và hệ thống điều khiển không dây HomeLink. Cuối cùng, phiên bản đắt nhất trong biến thể Sedan, bản Touring có giá từ 27.600 USD (khoảng 663 triệu đồng). Honda Civic Sedan Touring được tích hợp đầy đủ các trang bị có thể có trên một mẫu xe Civic. Cụ thể, ngoài các trang bị kể trên, bản Touring được trang bị bộ mâm hợp kim 18 inch màu xám độc đáo, đèn chiếu sáng Full-LED với cường độ cao, tay nắm cửa mạ chrome, gương chiếu hậu có sưởi với đèn xi-nhan LED tích hợp sẵn. Không gian nội thất của bản Touring cũng đặc biệt với bộ định tuyến GPS, ghế phụ trước chỉnh điện 4 hướng, hệ thống âm thanh 10 loa cùng loa siêu trầm. Ngoài biến thể Sedan, khách hàng cũng có thể lựa chọn bản Coupe với mức giá khởi điểm từ 20.950 USD (khoảng 502 triệu đồng) cho bản tiêu chuẩn và 27.150 USD (khoảng 652 triệu đồng) cho bản Touring cao cấp nhất. Các trang bị trên biến thể Coupe gần nhưu tương đồng với bản Sedan, điểm khác biệt chỉ là hộp số sàn chỉ có trên bản Sport.

