"Soi" Genesis G70 2023 thêm động cơ tăng áp 2.5L, từ 764 triệu đồng

Thương hiệu xe sang Genesis của tập đoàn Hyundai đã tung ra phiên bản nâng cấp của dòng xe G70 ở thị trường Hàn Quốc. Bước sang phiên bản mới, Genesis G70 2023 mới có điểm nhấn đáng chú ý nhất là động cơ mới. Theo đó, mẫu sedan hạng sang của Hàn Quốc này được bổ sung động cơ xăng 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 2.5L mới, tạo ra công suất tối đa 304 mã lực và mô-men xoắn cực đại 421 Nm. Đây là động cơ mới ra đời nhằm thay thế máy xăng tăng áp, dung tích 2.0L cũ. So với máy xăng 2.0L, động cơ 2.5L mới mạnh hơn 55 mã lực và 68 Nm. Ngoài ra, Genesis G70 2023 còn có thêm 1 tùy chọn động cơ khác ở thị trường Hàn Quốc, đó là máy xăng V6, tăng áp kép, dung tích 3.3L, cho công suất tối đa 365 mã lực và mô-men xoắn cực đại 510 Nm. Trong khi đó, động cơ diesel 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 2.2L với công suất tối đa 199 mã lực và mô-men xoắn cực đại 441 Nm đã bị loại bỏ. Bên cạnh động cơ mới, mẫu xe sang Genesis G70 2023 còn được bổ sung hệ thống phanh Brembo hiệu suất cao tiêu chuẩn ở mọi phiên bản. Trước đây, phanh Brembo chỉ được trang bị cho bản Sport thể thao. Đi kèm với đó là các loại vành 18 inch và 19 inch mới. Tiếp theo là các màu sơn ngoại thất mới như xanh dương trong ảnh. Nội thất của mẫu sedan hạng sang này được nâng cấp nhẹ với hệ thống điều hòa chỉnh bằng cảm ứng, gương chiếu hậu không viền và vô lăng bọc da mới. Những chi tiết nhỏ khác như các phím chức năng, ốp tapi cửa, cửa gió điều hòa và chìa khóa thông minh cũng được cải tiến. Bên cạnh đó là các màu nội thất mới như đen - xám thanh lịch, hệ thống lọc không khí chống vi khuẩn và cổng USB Type C. Những trang bị còn lại bên trong xe không thay đổi so với trước như bảng đồng hồ kỹ thuật số 8 inch, màn hình thông tin giải trí 10,25 inch, hỗ trợ kết nối Android Auto/Apple CarPlay, điều khiển bằng giọng nói, tính năng cập nhật phần mềm qua Wifi, camera hành trình tích hợp sẵn trên xe, khóa kỹ thuật số và sạc điện thoại không dây. Cuối cùng là hệ thống giới hạn tốc độ thông minh mới, bên cạnh những trang bị an toàn cũ như 10 túi khí, cảnh báo tiền va chạm, phát hiện điểm mù, cảnh báo va chạm khi mở cửa, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi, hỗ trợ bám làn đường, phanh tự động sau va chạm và hệ thống kiểm soát hành trình thông minh dựa trên định vị. Tại thị trường Hàn Quốc, giá xe Genesis G70 2023 hiện có mức dao động từ 43,15 - 48,05 triệu Won (tương đương 764 - 851 triệu đồng). Mẫu xe này là đối thủ của BMW 3-Series và Mercedes-Benz C-Class. Video: Giới thiệu mẫu xe sedan hạng sang Genesis G70 2023.

