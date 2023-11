Galaxy L7 - SUV “ăn xăng như ngửi” chỉ 1,3 lít/100km đắt hàng

Vào ngày 1/11/2023, Geely Automobile đã công bố dữ liệu bán hàng tháng 10, ấn tượng nhất là việc họ đã bán được 62.086 chiếc xe Galaxy năng lượng mới, tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm trước và tăng khoảng 16% so với cùng kỳ tháng trước, lập mức cao mới trong ba tháng liên tiếp và tăng trưởng hàng tháng trong 6 tháng liên tiếp. Tổng cộng Geely đã bán được 180.706 chiếc xe trong tháng 10, tăng hơn 6% so với tháng trước và tăng khoảng 19% so với cùng kỳ năm ngoái, tăng trưởng trong 9 tháng liên tiếp. Xét về thương hiệu, Geely đã bán được 139.376 xe, tăng khoảng 5% so với tháng trước và tăng hơn 16% so với cùng kỳ năm trước. Trong số đó, Geely Galaxy đã bán được 13.711 chiếc trong tháng 10, tăng khoảng 5% so với tháng trước. Điều đáng nói là doanh số tích lũy của Geely Galaxy L7 2023 mới đã vượt 50.000 chiếc trong vòng 5 tháng kể từ khi ra mắt, trở thành "gà đẻ trứng vàng" cho hãng này. Thương hiệu xe điện thuần túy Geometry đã bán được 20.922 chiếc trong tháng 10, tăng khoảng 10% so với tháng trước và tăng hơn 66% so với cùng kỳ năm trước. Doanh số tích lũy của hãng vào năm 2023 sẽ đạt 153.190 xe. Đối với thương hiệu Lynk & Co, doanh số bán hàng trong tháng 10 là 24.707 chiếc, tăng hơn 13% so với tháng trước và tăng hơn 50% so với cùng kỳ năm ngoái, 9 tháng liên tiếp. Lynk & Co 08 của hãng cũng đã chính thức ra mắt vào ngày 8/9. Nó đã bán được 12.055 chiếc trong 54 ngày sau khi ra mắt. Thương hiệu Zeekr đã giao tổng cộng 13.077 chiếc trong tháng 10, tăng hơn 8% so với tháng trước và tăng hơn 29% so với cùng kỳ năm trước, đánh dấu 9 tháng tăng trưởng liên tiếp so với cùng kỳ năm trước. Đồng thời, việc giao hàng và đặt hàng đạt mức cao kỷ lục. Vào ngày 27/10, Zeekr 001 FR đã được ra mắt, có giá từ 769.000 nhân dân tệ. Chiếc xe mới không chỉ được trang bị nhiều bộ dụng cụ thể thao hạng nhẹ mà còn được trang bị 4 động cơ điện với công suất tối đa 1.300 mã lực, có thể nói là đã phát triển công suất đến mức tối đa. Ruilan đã bán được 3.546 xe trong tháng 10, tiếp tục tăng trưởng tích cực so với tháng trước. Đồng thời, Ruilan 7 đã ra mắt vào ngày 21/9. Tổng cộng có 6 mẫu xe mới ra mắt, có giá từ 117.700 đến 173.700 nhân dân tệ. Đây là mẫu SUV coupe nhỏ gọn chạy điện thuần túy dựa trên nền tảng kiến trúc tinh thể GBRC. Về xuất khẩu ra nước ngoài, doanh số bán hàng trong tháng 10 là 28.591 xe, tăng khoảng 4% so với tháng trước và tăng hơn 57% so với cùng kỳ năm ngoái. Đồng thời, dấu ấn toàn cầu của Geely lại được mở rộng, Geely Starray ra mắt tại Ả Rập Saudi, Lynk & Co đã ra mắt tại các triển lãm ôtô ở nước ngoài và gia nhập thị trường Qatar. Video: Chi tiết Geely Galaxy L7 2023 của Trung Quốc.

