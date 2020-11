"Soi" Ford Everest BaseCamp 2021 từ hơn 1 tỷ đồng tại Australia

Hãng xe Mỹ vừa giới thiệu Ford Everest BaseCamp 2021 mới tại Australia. Đây là phiên bản đặc biệt của Everest với số lượng 450 chiếc. Theo một số nguồn tin, Ford cũng chuẩn bị ra mắt phiên bản đặc biệt này tại Ấn Độ. Được xây dựng từ 2 phiên bản Trend 3.2L 4×4 và 2.0L Bi-Turbo, Everest BaseCamp có giá từ 47.350 USD đến 48.450 USD. So với xe tiêu chuẩn, Everest BaseCamp đắt hơn khoảng 4.300 USD. Với mức chênh lệch tương đối lớn, mẫu xe SUV Ford Everest BaseCamp được trang bị thêm dàn phụ kiện phục vụ off-road. Xe có ba-ga mui, cản trước đường kính 76 mm, ống thở, dải đèn LED trợ sáng và bộ tời kéo có thể đáp ứng khối lượng hơn 3 tấn. So với Everest tiêu chuẩn, Everest BaseCamp có huy hiệu "BaseCamp ở dưới cửa trước, lưới tản nhiệt sơn xám, ốp gầm trước/sau mới và bộ mâm 6 chấu màu xám. Bên cạnh Everest BaseCamp, Ford Australia còn tung ra phiên bản dẫn động cầu sau của Everest Sport. Năm ngoái, hãng xe Mỹ ra mắt Everest Sport với hệ dẫn động 4 bánh. Về động cơ, bản dẫn động cầu sau vẫn dùng động cơ tăng áp kép 2.0L của phiên bản dẫn động 4 bánh. Động cơ này sản sinh công suất 210 mã lực và mô-men xoắn 500 Nm. Giá xe Ford Everest Sport 2021 từ 43.700 USD (tương đương hơn 1 tỷ đồng) tại thị trường Australia. Xe có loạt chi tiết sơn đen như lưới tản nhiệt họa tiết mới, ốp gầm trước/sau, cản sau, đường ray trên mui, ốp gương hậu. Ngoại hình của Everest Sport hầm hố hơn với nắp ca-pô có các đường dập nổi cơ bắp, mâm xe hợp kim kích thước 20 inch. Huy hiệu Sport được gắn trên cửa và ốp sườn. Nội thất của Everest Sport được bọc da màu đen, đi kèm một số chi tiết trang trí màu xanh dương. Những trang bị đáng chú ý gồm màn hình cảm ứng kích thước 8 inch, tích hợp Apple CarPlay/Android Auto, dàn âm thanh 9 loa, ghế lái chỉnh điện 8 hướng. Cả 2 phiên bản Everest vừa ra mắt đều đi kèm các tính năng an toàn như 7 túi khí, phanh tự động khẩn cấp tích hợp phát hiện người đi bộ, hỗ trợ giữ làn, cảnh báo lệch làn, kiểm soát hành trình, camera lùi, cảm biến đỗ xe phía sau, nhận diện biển báo... Video: Chi tiết Ford Everest BaseCamp 2021 mới.

