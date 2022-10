"Soi" dàn xe ôtô trăm tỷ của chồng sắp cưới Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh

Mới đây, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh đã và Đỗ Vinh Quang đã chia sẻ việc sắp kết hôn. Chồng sắp cười Hoa hậu hiện đang là Chủ tịch CLB Hà Nội và là con thứ của ông Đỗ Quang Hiển hay còn được biết đến với biệt danh bầu Hiển. Người đẹp mới đón sinh nhật lần thứ 26 không tiết lộ về ngày đám cưới nhưng tin nội bộ cho rằng là vào 23/10/2022 tới đây. Được biết, nhà chồng sắp cưới Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh ngoài việc nổi tiếng là Chủ tịch của nhiều tập đoàn và câu lạc bộ bóng đá còn có bộ sưu tập xe rất ấn tượng, ước tính trên 150 tỷ đồng. Trong số này, Rolls-Royce Phantom Peace & Glory có giá hơn 80 tỷ đồng và chỉ có đúng một chiếc trên thế giới. Nhiều khả năng trong đám cưới của cậu út nhà bầu Hiển với Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh vào ngày 23/10 tới đây, Rolls-Royce Phantom Hoà Bình & Vinh Quang làm xe rước dâu. Chiếc xe này được bầu Hiển đặt mua chính hãng và khá nổi tiếng khi xe về nước gần 2 năm, chủ nhân mới chịu nhận bàn giao và ra biển số. "Hoà Bình & Vinh Quang" cũng là tên của hai người con trai bầu Hiển. Tính cá nhân hóa của xe còn có sự xuất hiện của chữ H bên hông xe hay thêu trên tựa đầu ghế ngồi, cầm tinh là con Hổ nên bầu Hiển đã yêu cầu đại lý chính hãng trong nước thay logo Spirit of Ecstasy phía đầu xe bằng logo hình đầu hổ được mạ vàng. Xe được trang bị động cơ V12, tăng áp kép, dung tích 6.75 lít sản sinh ra công suất lớn 563 mã lực và mô-men xoắn 664 lb-ft. Sức mạnh động cơ này được truyền tới bánh sau thông qua hộp số tự động tám cấp. Động cơ này giúp Phantom có thể tăng tốc từ 0 – 96 km/h chỉ trọng 5.1 giây trước khi đạt vận tốc tối đa là 250 km/h. Ngoài xe siêu sang Rolls-Royce Phantom "Hoà Bình & Vinh Quang", trong garage xe của gia đình chồng sắp cưới Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh còn rất nhiều xe sang và xe SUV siêu sang đến siêu SUV có thể làm xe hoa bất kỳ lúc nào, trong đó, Bentley Bentayga V8 First Edition rất nổi bật với 2 màu sơn là đỏ và đen. Đã nhắc đến dàn xe SUV của nhà bầu Hiển không thể quên được Lamborghini Urus, chiếc siêu SUV từng được mệnh danh nhanh nhất thế giới. chiếc siêu SUV Lamborghini Urus này được cho thuộc sở hữu của chồng sắp cưới của Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh - ông Đỗ Quang Vinh. Được biết trước khi về nước, chiếc Urus này cũng từng được thiếu gia nhà bầu Hiển sử dụng ở nước ngoài. Đây là chiếc Urus đầu tiên tại Việt Nam sở hữu những tuỳ chọn cá nhân hoá. Xe sở hữu cỗ máy V8 tăng áp kép, sản sinh công suất 650 mã lực và mô-men xoắn 850 Nm, đi kèm hộp số tự động 8 cấp và hệ dẫn động là 4 bánh toàn thời gian. Ước tính siêu SUV Lamborghini Urus của thiếu gia nhà bầu Hiển có giá không dưới 20 tỷ đồng khi về nước, như vậy, tổng số tiền sau khi xe ra biển Hà Nội sẽ vào khoảng trên 22 tỷ đồng. Riêng tiền lệ phí trước bạ đã đáng giá bằng cả một chiếc xe sang hiện đang bán tại Việt Nam. Ngoài ra, trong dàn xe SUV còn có Lexus LM 350 phiên bản 4 chỗ ngồi màu trắng mới được anh chồng sắp cưới của Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh mua về trải nghiệm vào hồi đầu năm nay. Ngoài ra, trong dàn xe sang còn một chiếc BMW M760Li xDrive được cho là của bầu Hiển thường xuyên sử dụng. Tại Việt Nam, BMW M760Li xDrive được phân phối chính hãng với mức giá lên tới hơn 13 tỷ đồng. Chiếc BMW M760Li này được xem là độc nhất Việt Nam và mang trên mình khối động cơ V12 dung tích 6,6 lít kết hợp với hộp số tự động 8 cấp, sản sinh công suất tối đa 600 mã lực và mô-men xoắn cực đại 800 Nm. Và cuối cùng là chiếc xe siêu sang Mercedes-Maybach S650 có giá hơn 17 tỷ đồng của gia đình chồng sắp cưới Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh. Xe sở hữu khối động cơ V12 tăng áp kép 6.0L cho ra công suất 630 mã lực và 1.000 Nm. Đi kèm với đó là hộp số tự động 7 cấp 7G-Tronic Plus cùng hệ dẫn động cầu sau. Video: Siêu SUV Lamborghini Urus hơn 20 tỷ của thiếu gia nhà bầu Hiển (Nguồn: Johnny & SuperCar Vlog).

