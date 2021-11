Dàn xe cả trăm tỷ đồng của thiếu gia nhà bầu Hiển có gì "hot"?

Siêu xe của Đỗ Quang Vinh - thiếu gia nhà bầu Hiển đầu tiên phải kể đến là chiếc Lamborghini Urus, chiếc SUV này được đưa về nước hồi đầu năm ngoái. Xe có ngoại thất màu vàng Giallo Auge đặc trưng, kết hợp bộ mâm 23 inch sơn đen bóng và kẹp phanh màu vàng tương phản. Sức mạnh của Urus đến từ động cơ tăng áp kép V8 4.0L cho công suất 650 mã lực và mô-men xoắn 850 Nm. Ước tính siêu SUV Lamborghini Urus của thiếu gia nhà bầu Hiển có giá không dưới 20 tỷ đồng khi về nước, như vậy, tổng số tiền sau khi xe ra biển Hà Nội sẽ vào khoảng trên 22 tỷ đồng. Riêng tiền lệ phí trước bạ đã đáng giá hơn nhiều chiếc xe sang hiện nay tại Việt Nam. Thiếu gia nhà bầu Hiển có vẻ đặc biệt thích những cỗ xe hiệu suất cao, đó là lý do anh tậu mua chiếc Alpina B7 2020 - phiên bản nâng cấp đỉnh cao của BMW 7-Series. Xe được trang bị động cơ tăng áp kép V8 4.4L sản sinh công suất 600 mã lực và mô-men xoắn cực đại 800Nm (hơn đáng kể so với 7-Series tiêu chuẩn - 500 mã lực / 700 Nm). Tại thị trường Mỹ, Alpina B7 2020 có giá bán từ 141.700 USD (khoảng 3,3 tỷ đồng). Chiếc sedan thể thao này sở hữu vẻ ngoài mạnh mẽ và cuốn hút hơn hẳn 7-Series thông thường, ấn tượng nhất chính là bộ mâm đa chấu cỡ lớn. Ngoài những chiếc xe do mình đứng tên, Đỗ Quang Vinh còn thường xuyên được sử dụng và "check in" cùng loạt xe đẳng cấp của gia đình anh, bao gồm chiếc Rolls-Royce Phantom Hòa bình Vinh quang độc bản trên thế giới được đặt riêng bởi bầu Hiển (Chủ tịch ngân hàng SHB và Tập đoàn T&T). Chiếc Rolls-Royce Phantom của bầu Hiển có nhiều chi tiết độc quyền như đường coachline màu vàng bên hông với logo chữ H lồng với nhau, tên xe "Peace & Glory" được khắc trên bảng táp-lô và biểu tượng Spirit of Ecstasy được thay thế bởi đầu hổ bằng vàng. Xe có giá lăn bánh không dưới 100 tỷ đồng. Ngoài ra, "cậu cả" nhà bầu Hiển cũng hay xuất hiện cũng chiếc xe siêu sang Mercedes-Maybach S650 trị giá tới hơn 17 tỷ đồng (ra biển trắng). Porsche Panamera Turbo S Exclusive phiên bản đặc biệt "độc nhất" Việt Nam có giá khoảng 15 tỷ đồng (của em trai Đỗ Quang Vinh). Còn một chiếc BMW M760Li xDrive được cho là của bầu Hiển thường xuyên sử dụng. Tại Việt Nam, BMW M760Li xDrive được phân phối chính hãng với mức giá lên tới hơn 13 tỷ đồng. Video: Rolls-Royce Phantom Hoà Bình Vình Quang của Bầu Hiển.

