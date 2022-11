"Soi" dàn xe ôtô điện chở lãnh đạo tham dự Hội nghị thượng đỉnh G20

Genesis Electrified G80

Vào hôm 25/10/2022, Hyundai đã giao 393 chiếc xe ôtô điện đến Hội nghị thượng đỉnh G20 tại Indonesia. Trong số này, có 44 chiếc Genesis Electrified G80 phiên bản trục cơ sở dài LWB, 87 chiếc Genesis Electrified G80 thông thường và 262 chiếc Hyundai Ioniq 5. "Genesis Electrified G80 Special Edition Long-Wheelbase sẽ được sử dụng làm xe VVIP. Trong khi đó, Genesis Electrified G80 trục cơ sở ngắn tiêu chuẩn và Hyundai Ioniq 5 sẽ được dùng cho những mục đích khác như xe chở các đại biểu, nhà ngoại giao, vệ sỹ và đội cứu hộ", Hyundai Indonesia cho biết. So với bản tiêu chuẩn, những chiếc limousine Genesis Electrified G80 LWB dài hơn 217 mm, mang đến nội thất rộng hơn. Ở khoang dành cho hành khách phía sau, xe được trang bị 2 màn hình giải trí 9,2 inch và 18 loa Lexicon với công nghệ âm thanh vòm Quantum Logic. Ngoài ra, Genesis Electrified G80 LWB còn dùng mô-tơ điện mạnh 370 mã lực và cụm pin dung lượng lớn, cho phép xe chạy 520 km sau khi sạc. Hyundai Ioniq 5

Hyundai Ioniq 5 tại G20 là mẫu ôtô điện đã lần đầu tiên ra mắt thị trường Indonesia vào tháng 4 đầu năm nay và nhanh chóng được người tiêu dùng tại đảo quốc này đón nhận nhiệt tình. Ở thị trường Indonesia, Hyundai Ioniq 5 có tổng cộng 4 phiên bản với giá bán dao động từ 748 - 859 triệu Rupiah (khoảng 1,19 - 1,37 tỷ đồng). Được lắp ráp tại nhà máy ở Indonesia cùng với Creta, Stargazer cũng như Santa Fe, Hyundai Ioniq 5 có 2 loại pin với dung lượng 58 kWh và 72,6 kWh. Tùy theo phiên bản, xe sẽ dùng mô-tơ điện mạnh 125 kW (khoảng 168 mã lực)/350 Nm hoặc 160 kW (215 mã lực)/350 Nm. Nhờ đó, xe có thể chạy được từ 384 - 481 km sau khi sạc đầy pin. Với hệ thống sạc chậm AC, thời gian sạc đầy pin là 5 tiếng với cụm pin 58 kWh và 6 tiếng với cụm pin 72,6 kWh. Con số tương ứng khi dùng sạc nhanh DC là 46 phút và 57 phút. Sau khoảng 1 tháng ra mắt, mẫu ô tô điện này đã được 1.700 khách hàng Indonesia đặt mua. Hiện Hyundai Ioniq 5 là một trong những mẫu ôtô điện bán chạy nhất tại Indonesia, cùng với Wuling air EV. Toyota bZ4X

Tương tự đối thủ Hyundai Ioniq 5, Toyota bZ4X chạy điện cũng đã chính thức được phân phối tại thị trường Indonesia. Ra mắt thị trường này vào hôm 10/11/2022 vừa qua dưới dạng xe nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản, Toyota bZ4X có giá khởi điểm từ 1,19 tỷ Rupiah (khoảng 1,9 tỷ đồng). So với xe ở thị trường Thái Lan vốn có giá 1,836 triệu Baht (khoảng 1,26 tỷ đồng), Toyota bZ4X dành cho Indonesia đắt hơn nhiều. Toyota bZ4X tại Indonesia được trang bị mô-tơ điện mạnh 204 mã lực và mô-men xoắn cực đại 265 Nm nằm trên cầu trước. Mô-tơ điện này kết hợp với pin 71,4 kWh, cho phép xe chạy được 500 km sau khi sạc đầy. Thời gian sạc pin từ 0-80% bằng bộ sạc nhanh DC 150 kW là 30 phút. Ngoài ra, Toyota bZ4X tại Indonesia còn có những trang bị như cửa sổ trời toàn cảnh Panorama, bảng đồng hồ kỹ thuật số, màn hình cảm ứng trung tâm 12,3 inch, hệ thống an toàn chủ động Toyota Safety Sense và tính năng đỗ xe song song tự động. Lexus UX 300e

Lexus - thương hiệu xe sang của tập đoàn Toyota - cũng không bỏ lỡ cơ hội đóng góp xe ôtô điện cho Hội nghị thượng đỉnh G20. Lexus trở thành xe chính thức của sự kiện này với UX 300e với tổng cộng 102 chiếc.Lexus UX 300e đã trình làng ở thị trường Indonesia từ hồi tháng 12/2020. Mẫu SUV thuần điện này sử dụng mô-tơ điện mạnh 201 mã lực và mô-me xoắn cực đại 300 Nm, kết hợp với cụm pin 54,34 kWh. Nhờ đó, Lexus UX 300e có thể chạy được 500 km sau khi sạc đầy pin. Ngoài ra, Lexus UX 300e còn có gói trang bị an toàn chủ động Lexus Safety System+. Tại thị trường Indonesia, mẫu xe này có giá khởi điểm từ 1,24 tỷ Rupiah (khoảng 1,98 tỷ đồng), đắt hơn cả Toyota bZ4X dù kích thước nhỏ hơn. Wuling Air EV

Wuling Air EV là mẫu ô tô điện Trung Quốc duy nhất được dùng làm xe chính thức của Hội nghị thượng đỉnh G20 ở Indonesia năm nay. Có tổng cộng 300 chiếc Wuling Air EV được dùng cho Hội nghị này. Những chiếc ô tô điện nhỏ xinh sẽ được dùng để chở các đại biểu và tổ chức tham gia Hội nghị. Để chuẩn bị cho sự kiện quan trọng này, hãng Wuling đã dán decal riêng cho những chiếc Air EV. Trong đó, có những chiếc được dán decal theo phong cách Megamendung Batik truyền thống của Indonesia. Họa tiết này bắt nguồn từ thành phố Cirebon của Indonesia và kết hợp với dải màu đỏ - cam trên thân xe. Ngoài ra, còn có những chiếc Wuling Air EV được dán decal màu xanh với họa tiết là hình bóng của một số công trình kiến trúc biểu tượng tại Indonesia như Đài tưởng niệm Quốc gia, tổ hợp đền thờ Prambanan hay đền Pura Penataran Agung Lempuyang. Lần đầu tiên ra mắt thị trường Indonesia vào hồi tháng 6 năm nay, Air EV do thương hiệu Wuling của liên doanh SAIC-GM-Wuling đến từ Trung Quốc sản xuất. Tuy nhiên, đến tháng 8 năm nay, xe mới chính thức được bán ra tại Indonesia với giá 238 triệu Rupiah (khoảng 381 triệu đồng) ở bản Standard Range và 295 triệu Rupiah (472 triệu đồng) ở bản Long Range. Thay vì nhập khẩu nguyên chiếc từ Trung Quốc, Wuling Air ev lại được lắp ráp tại nhà máy ở Cikarang, West Java, Indonesia với tỷ lệ nội địa hóa 40%. Là anh em cùng thương hiệu với Wuling Hongguang Mini EV, Air EV dùng mô-tơ điện mạnh 30 kW (khoảng 41 mã lực), kết hợp với pin LFP 17,3 kWh ở bản Standard Range. Nhờ đó, xe có thể chạy được khoảng 200 km sau khi sạc đầy pin. Trong khi đó, phiên bản Long Range được trang bị pin LFP 26,5 kWh, giúp xe chạy được khoảng 300 km. Thời gian sạc đầy pin bằng sạc AC 2 kW của phiên bản Standard Range là 8,5 tiếng đồng hồ. Phiên bản Long Range dùng sạc AC 6,6 kW thì mất 4 tiếng đồng hồ để sạc đầy pin. Ngoài ra, mẫu ô tô điện giá rẻ này còn có những trang bị đáng chú ý như bảng đồng hồ kỹ thuật số với màn hình 7 inch ở bản Standard Range và 10,25 inch ở bản Long Range. Bản Long Range còn có màn hình cảm ứng trung tâm 10,25 inch, hỗ trợ kết nối Internet, phanh tay điện tử và tính năng tự động giữ phanh tạm thời. Thêm vào đó là tính năng ra lệnh bằng giọng nói, chìa khóa thông minh, khởi động máy bằng nút bấm, ổ điện 12V và cổng sạc USB 18W. Trang bị an toàn của xe khá cơ bản với phanh đĩa trên bánh trước, phanh tang trống phía sau, 2 túi khí trước, hệ thống chống bó cứng phanh ABS, phân bổ lực phanh điện tử EBD, hệ thống cân bằng điện tử, camera lùi và cảm biến phía sau. Wuling Air EV hiện là mẫu ô tô điện bán chạy nhất tại Indonesia với doanh số cộng dồn khoảng 5.000 chiếc từ khi ra mắt. Tất nhiên, vẫn có lãnh đạo của một số nước sẽ sử dụng xe riêng, ví dụ như Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hoặc Tổng thống Mỹ Joe Biden. Trước đó, cánh săn ảnh tại Indonesia đã bắt gặp chiếc Hồng Kỳ N701 mới của ông Tập. Đây là chiếc xe limousine mới của Chủ tịch Trung Quốc, từng lần đầu tiên lộ diện trong chuyến thăm chính thức Hồng Kông của ông Tập vào hồi tháng 7 năm nay. Trước đó, ông Tập từng sử dụng xe limousine khác của thương hiệu Hồng Kỳ là N501. So với "đàn anh" N501, Hồng Kỳ N701 sở hữu thiết kế ngoại thất hiện đại hơn và gợi liên tưởng đến xe siêu sang Rolls-Royce. Xe sở hữu lưới tản nhiệt mạ crôm cỡ lớn, nối liền với cụm đèn pha thanh mảnh ở hai bên, logo hình lá cờ đỏ đặc trưng của thương hiệu Hồng Kỳ trên nắp ca-pô, vành hợp kim cỡ lớn và hàng loạt chi tiết mạ crôm. Hiện thông số kỹ thuật của Hồng Kỳ N701 vẫn được giữ kín. Theo một số nguồn tin, hãng Hồng Kỳ sẽ sản xuất 50 chiếc N701 trong thời gian 10 năm. Được thành lập năm 1999, G20 là một trong những diễn đàn quan trọng nhất thế giới. Trong Hội nghị này, các nhà lãnh đạo sẽ thảo luận những vấn đề quốc tế, từ ứng phó biến đổi khí hậu đến xử lý khoản nợ ở nước ngoài. Video: Top 10 mẫu xe ôtô chạy điện cho năm 2022.

