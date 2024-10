Cận cảnh Honda Click 160 2025 tiết kiệm xăng, hơn 51 triệu đồng

Mẫu xe tay ga Honda Click 160 2025 mới đã chính thức được công bố ở thị trường Philippines. Ở thế hệ mới, Click 160 2025 sở hữu diện mạo mới mẻ, với những đồ họa màu sắc bắt mắt trên các tấp yếm quây xe. Kích thước của xe ga Honda Click 160 2025 lần lượt là 1.929 x 678 x 1.088 mm, trọng lượng 116 kg. Chiều cao yên 778 mm, chiều dài cơ sở 1.278 mm, khoảng sáng gầm xe 138 mm. Dung tích bình xăng 5,5 lít. Những chi tiết logo và các đường xọc bên thân của xe giờ đây có những nét tương đồng với "người anh em" xe ga phượt ADV 150. Mẫu xe ga Honda Click 160 2025 mới có tất cả các màu tùy chọn gồm: Bạc kim loại, Đen thuốc súng, và Đỏ năng lượng mặt trời. Xe có màn hình công tơ mét dạng màn hình LCD không thay đổi so với thế hệ hiện tại, đi cùng với bộ sạc USB Type-A, cho phép người dùng dễ dàng sạc các thiết bị di động khi chuyển đổi. Công tắc khóa thông minh của xe dạng smartkey kết hợp báo động chống trộm, giúp tăng cường tính an toàn và bảo vệ xe tốt hơn. Cốp xe dung tích 18 lít. Click 160 2025 sử dụng phuộc nhún trước dạng ống lồng, giảm xóc sau lò xo trụ đơn. Kích cỡ lốp trước, sau lần lượt là 100/80-14 M/C 48P (không săm) và 120/70-14 M/C 61P (không săm). Bánh trước dùng thắng đĩa tích hợp hệ thống phanh hợp nhất (CBS), bánh sau phanh tang trống. Honda Click 160 2025 tiếp tục kế thừa từ phiên bản trước. Đó vẫn là loại động cơ đơn xi lanh, dung tích 157cc, làm mát bằng dung dịch. Khối động cơ này giúp Click 160 đạt công suất tối đa 15 mã lực tại 8.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 13,8 Nm tại 7.000 vòng/phút. Điểm đáng chú ý với dòng xe ga Click 160 chính là khả năng vận hành rất tiết kiệm xăng. Theo công bố của nhà sản xuất, Click 160 chỉ tiêu thụ ở ngưỡng 46,7 km/lít. mức giá xe Honda Click 160 2025 tại Philippines niêm yết ở mức 116.900 Peso (khoảng 51,27 triệu đồng), rẻ hơn hẳn so với phiên bản Click 160 trước đây. Video: Giới thiệu xe ga Honda Click 160 thế hệ mới.

