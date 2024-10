Lý do yêu quái không ăn thịt Đường Tăng ngay sau khi bắt được

Trong tác phẩm "Tây du ký", hành trình đi Tây Trúc thỉnh kinh của thầy trò Đường Tăng gặp vô vàn khó khăn, thử thách do các yêu quái gây ra. Đa số yêu quái muốn bắt cóc Đường Tăng để đạt được sự trường sinh bất tử. Trên đường đi thỉnh kinh, Đường Tăng bị yêu quái bắt cóc hơn 20 lần. Mỗi lần như vậy, các đồ đệ của Đường Tăng, bao gồm Tôn Ngộ Không tìm cách giải cứu. Đối với những yêu quái "khó giải quyết" mà các đồ đệ của Đường Tăng không thể tự thu phục, tiêu diệt thì sẽ nhờ đến sự giúp đỡ của các vị thần tiên trên Thiên Đình, Quan Thế Âm Bồ Tát... Một chi tiết khiến nhiều người tò mò là sau khi bắt được Đường Tăng, yêu quái không lập tức ăn thịt. Nhờ vậy, các đồ đệ của Đường Tăng có thời gian và cơ hội giải cứu sư phụ. Các nhà nghiên cứu đã đưa ra một số lý do lý giải cho việc yêu quái không lập tức ăn thịt Đường Tăng sau khi bắt được. Đầu tiên là yêu quái không vội ăn thịt Đường Tăng ngay vì còn có việc phải làm. Đối với yêu quái., Đường Tăng giống như một báu vật trời ban giúp chúng đạt được sự trường sinh. Do đó, Đường Tăng là mục tiêu của vô số yêu quái. Nếu một yêu quái ăn thịt Đường Tăng một mình thì sẽ sợ bị thiên đình, Tôn Ngộ Không, Trư Bát Giới... truy lùng tiêu diệt. Để tránh trở thành mục tiêu duy nhất bị trả thù, một số yêu quái sau khi bắt được Đường Tăng đã mời những người khác đến cùng "thưởng thức". Ví dụ như yêu quái Kim Giác và Ngân Giác đi mời mẹ nuôi đến cùng ăn thịt Đường Tăng. Điều này vô tình giúp Tôn Ngộ Không có thời gian đối phó và nhờ người giúp đỡ. Lý do thứ hai là một số yêu quái không ăn thịt Đường Tăng ngay vì chưa thể quyết định sẽ "thưởng thức" như thế nào. Điển hình là báo Tử Tinh phân phân trước đề nghị 4 cách ăn thịt Đường Tăng mà các tiểu yêu kiến nghị. Ngoài ra, một số yêu quái bắt cóc Đường Tăng nhưng không muốn ăn thịt vì mục đích riêng. Trong đó, yêu quái Ngọc Thử Tinh, vốn là con gái nuôi của Tháp Tháp Lý Thiên Vương trên thiên đình, bắt cóc Đường Tăng vì muốn cưới vị hòa thượng này. Yêu quái này tin rằng, nếu kết hôn với Đường Tăng là có thể trở thành bất tử, không cần ăn thịt vị hòa thượng này. Thậm chí, một vài yêu quái bắt cóc Đường Tăng để cùng đi Tây Trúc thỉnh kinh. Hoàng Mi Lão Phật hay Lục Nhĩ Mỹ Hầu chính là ví dụ. Hai yêu quái này bắt cóc Đường Tăng để thay thế ông đi thỉnh kinh, tu thành đắc đạo và đạt được trường sinh bất tử. (*Ảnh trong bài mang tính minh họa). Mời độc giả xem video: Trung Quốc ra mắt tàu treo tự động trên cao. Nguồn: VTV24.

Trong tác phẩm "Tây du ký", hành trình đi Tây Trúc thỉnh kinh của thầy trò Đường Tăng gặp vô vàn khó khăn, thử thách do các yêu quái gây ra. Đa số yêu quái muốn bắt cóc Đường Tăng để đạt được sự trường sinh bất tử. Trên đường đi thỉnh kinh, Đường Tăng bị yêu quái bắt cóc hơn 20 lần. Mỗi lần như vậy, các đồ đệ của Đường Tăng, bao gồm Tôn Ngộ Không tìm cách giải cứu. Đối với những yêu quái "khó giải quyết" mà các đồ đệ của Đường Tăng không thể tự thu phục, tiêu diệt thì sẽ nhờ đến sự giúp đỡ của các vị thần tiên trên Thiên Đình, Quan Thế Âm Bồ Tát... Một chi tiết khiến nhiều người tò mò là sau khi bắt được Đường Tăng, yêu quái không lập tức ăn thịt. Nhờ vậy, các đồ đệ của Đường Tăng có thời gian và cơ hội giải cứu sư phụ. Các nhà nghiên cứu đã đưa ra một số lý do lý giải cho việc yêu quái không lập tức ăn thịt Đường Tăng sau khi bắt được. Đầu tiên là yêu quái không vội ăn thịt Đường Tăng ngay vì còn có việc phải làm. Đối với yêu quái., Đường Tăng giống như một báu vật trời ban giúp chúng đạt được sự trường sinh. Do đó, Đường Tăng là mục tiêu của vô số yêu quái. Nếu một yêu quái ăn thịt Đường Tăng một mình thì sẽ sợ bị thiên đình, Tôn Ngộ Không, Trư Bát Giới... truy lùng tiêu diệt. Để tránh trở thành mục tiêu duy nhất bị trả thù, một số yêu quái sau khi bắt được Đường Tăng đã mời những người khác đến cùng "thưởng thức". Ví dụ như yêu quái Kim Giác và Ngân Giác đi mời mẹ nuôi đến cùng ăn thịt Đường Tăng. Điều này vô tình giúp Tôn Ngộ Không có thời gian đối phó và nhờ người giúp đỡ. Lý do thứ hai là một số yêu quái không ăn thịt Đường Tăng ngay vì chưa thể quyết định sẽ "thưởng thức" như thế nào. Điển hình là báo Tử Tinh phân phân trước đề nghị 4 cách ăn thịt Đường Tăng mà các tiểu yêu kiến nghị. Ngoài ra, một số yêu quái bắt cóc Đường Tăng nhưng không muốn ăn thịt vì mục đích riêng. Trong đó, yêu quái Ngọc Thử Tinh, vốn là con gái nuôi của Tháp Tháp Lý Thiên Vương trên thiên đình, bắt cóc Đường Tăng vì muốn cưới vị hòa thượng này. Yêu quái này tin rằng, nếu kết hôn với Đường Tăng là có thể trở thành bất tử, không cần ăn thịt vị hòa thượng này. Thậm chí, một vài yêu quái bắt cóc Đường Tăng để cùng đi Tây Trúc thỉnh kinh. Hoàng Mi Lão Phật hay Lục Nhĩ Mỹ Hầu chính là ví dụ. Hai yêu quái này bắt cóc Đường Tăng để thay thế ông đi thỉnh kinh, tu thành đắc đạo và đạt được trường sinh bất tử. (*Ảnh trong bài mang tính minh họa). Mời độc giả xem video: Trung Quốc ra mắt tàu treo tự động trên cao. Nguồn: VTV24.