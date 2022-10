"Soi" dàn xe ôtô của Mitsubishi Motors Việt Nam tại triển lãm VMS 2022

Mitsubishi Motors Việt Nam tham gia Triển lãm VMS 2022 với thông điệp “Adventure Together > Go” - tự hào đồng hành trên những chuyến phiêu lưu đầy hứng khởi cùng gia đình Việt. Bên cạnh đó là những cam kết lâu dài về mục tiêu đa dạng hoá dải sản phẩm, nâng tầm chất lượng dịch vụ, mang đến trải nghiệm thoải mái, an toàn và an tâm cho khách hàng trên mọi cung đường. Đến với khu trưng bày của Mitsubishi Motors Việt Nam tại VMS 2022, ngoài những mẫu xe thương mại đang bán ra tại thị trường Việt Nam, khách hàng sẽ được chiêm ngưỡng mẫu xe Mitsubishi XFC Concept - mẫu SUV cỡ nhỏ thế hệ mới vừa được Mitsubishi Motors ra mắt toàn cầu vào ngày 19/10/2022 tại Việt Nam. Xuất phát từ ý tưởng “Người bạn đồng hành lý tưởng nhất cho cuộc sống hứng khởi”, Mitsubishi XFC Concept hoàn toàn mới mang phong cách thiết kế mạnh mẽ, ấn tượng đậm chất SUV, cùng nhiều tiện ích như điều khiển linh hoạt, khoang hành lý rộng rãi, không gian nội thất cao cấp, thoải mái hàng đầu phân khúc. Xe đảm bảo sự an toàn, vững tâm trên mọi hành trình, ngay cả những cung đường gồ ghề hoặc ngập lụt do mưa lớn. Chế độ lái Đường trơn trượt lần đầu tiên được giới thiệu trên một mẫu xe Mitsubishi Motors, phù hợp với nhu cầu của các nước Đông Nam Á, tạo nên sự an toàn vượt trội trên những cung đường ngập nước khi mưa lớn bất ngờ. Mitsubishi XFC Concept dự kiến ra mắt bản thương mại vào năm tài chính 2023. Khách hàng có thể đặt trước mẫu xe này ngay từ ngày 28/10/2022 đến ngày 10/01/2023 để nhận được gói bảo dưỡng xe có thời hạn lên tới 3 năm hoặc 60.000km (tùy điều kiện nào đến trước). Khách hàng đặt trước mẫu xe XFC Concept trong thời gian diễn ra triển lãm sẽ nhận được những ưu đãi đặc biệt. Ngoài XFC Concept, mẫu xe đua AKA Triton Race Car từ đội đua AKA Racing cũng là tâm điểm của khu trưng bày MMV tại VMS 2022. Dưới sự bảo trợ của Mitsubishi Motors Việt Nam, AKA Triton Race Car sẽ cùng đội đua AKA Racing tranh tài ở giải đua ASIA CROSS COUNTRY RALLY diễn ra tại Thái Lan và Campuchia từ ngày 21 đến 26/11/2022. Không chỉ khoác lên mình diện mạo uy mãnh với ngôn ngữ thiết kế Dynamic Shield, AKA Triton Race Car còn sở hữu khả năng vận hành mạnh mẽ nhờ khối động cơ MIVEC DIESEL 2.4L. Hệ truyền động 2 cầu Super Select 4WD-II của Mitsubishi Motors, được trang bị vi sai trung tâm duy nhất trong phân khúc. Cùng với 4 chế độ gài cầu 2H (1 cầu), 4H (2 cầu nhanh), 4HLc (2 cầu nhanh với khóa vi sai trung tâm) hay 4LLc (2 cầu chậm, khóa vi sai trung tâm), đi kèm với 4 chế độ chạy địa hình, AKA Triton Race Car đã thể hiện được sức mạnh qua 12 lần vô địch đường đua Dakar Rally khắc nghiệt. Tinh thần vượt qua thử thách và các danh hiệu có được tại giải đua Dakar Rally là minh chứng rõ ràng nhất cho sức mạnh, sự bền bỉ và bất chấp mọi địa hình của Mitsubishi Triton. Bên cạnh 2 mẫu xe trưng bày tâm điểm, MMV cũng đem tới triển lãm toàn bộ dải sản phẩm của mình tại Việt Nam - trong đó có vua doanh số phân khúc MPV hạng B Xpander. Ra mắt năm 2018, Mitsubishi Xpander đã ghi dấu ấn mạnh mẽ về một mẫu Crossover đáp ứng được thị hiếu số đông với doanh số liên tục dẫn đầu phân khúc. Tính đến nay, Mitsubishi Xpander đã bán ra thị trường gần 70.000 xe, minh chứng cho sự tín nhiệm và tin tưởng của khách hàng Việt Nam dành cho mẫu xe này. Đến với gian hàng của Mitsubishi Motors Việt Nam năm nay, khách hàng cũng sẽ được chiêm ngưỡng những mẫu xe khác như: Mitsubishi Outlander, Mitsubishi Pajero Sport và Mitsubishi Attrage. Sở hữu khả năng vận hành êm ái, cách âm vượt trội, nội thất rộng rãi, Mitsubishi Outlander là người bạn lý tưởng cho sự tận hưởng trọn vẹn trên mọi hành trình. Mitsubishi Pajero Sport được trang bị hộp số 8 cấp tiên tiến, khả năng vận hành mạnh mẽ, mượt mà và tiết kiệm tối ưu giúp bạn tự tin chinh phục mọi cung đường. Mitsubishi Attrage với khả năng tiết kiệm nhiên liệu vượt trội, là sự lựa chọn phù hợp và kinh tế cho các khách hàng lần đầu sở hữu xe. Từ ngày 26 - 30/10/2022, gian hàng của Mitsubishi Motors Việt Nam sẵn sàng đón tiếp khách tham quan tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), quận 7, TP HCM. Video: Đặt cọc Mitsubishi XFC Concept hôm nay?

