"Soi" crossover Wuling Starlight S từ 348 triệu đồng tại Trung Quốc

Vừa qua tại thị trường Trung Quốc, hãng xe Wuling đã cho ra mắt sản phẩm mới mang tên Xing Guang S, dịch ra tên quốc tế là Wuling Starlight S 2024 mới (Ánh Sao).







Đây là mẫu xe “SUV đầu tiên có công nghệ động cơ kép dựa trên kiến trúc Tianyu D của liên doanh SAIC-GM-Wuling”, thiết kế lấy cảm hứng từ các mẫu xe Buick và được phát triển từ nền tảng khung gầm dành cho xe thuần điện nhưng cũng có tùy chọn hệ truyền động hybrid sạc điện PHEV.





Mẫu xe crossover Wuling Starlight S có kích thước tổng thể dài x rộng x cao lần lượt là 4.745 x 1.890 x 1.685/1.680 (mm), chiều dài cơ sở đạt 2.800 mm. Đây là kích thước gần ngang ngửa Kia Sorento thế hệ thứ 4 hiện tại và nhỉnh hơn khá nhiều so với các mẫu crossover hạng C phổ biến trên thị trường.







Khối lượng không tải của xe dao động từ 1.680 – 1.790 kg tùy theo loại hệ truyền động và dung lượng pin. Hãng Wuling định vị mẫu xe Starlight S này thuộc dòng sản phẩm Silver Label hướng tới nhóm khách hàng gia đình.







Vì thế nên thiết kế ngoại thất của xe khá trung tính, nhìn không khác mấy những loại xe gầm cao 5 chỗ đương đại khác, với các cụm đèn vuốt nhọn sắc sảo và các đường gân cơ bắp chạy dọc thân xe. Xe có đèn chiếu sáng chính tách biệt khỏi đèn DRL, đi mâm 18 inch và có cảm biến gạt mưa.





Bên trong, Wuling Starlight S được trang bị 2 màn hình, trong đó màn hình đồng hồ nằm sau vô-lăng có kích thước 8,8 inch còn màn hình giải trí ở trung tâm táp-lô có kích thước 15,6 inch. Hệ thống điều hành xe là loại Ling OS phát triển dựa trên nền Android, hỗ trợ cập nhật OTA, nhận diện giọng nói, và điều khiển từ xa qua điện thoại di động.



Xe còn có vô-lăng đáy phẳng được bọc da, khu vực “yên ngựa” có thiết kế tối giản ít nút bấm và có tới 2 khay đựng điện thoại sạc không dây. Ghế ngồi cũng được bọc da cao cấp và trang bị tiêu chuẩn ghế lái chỉnh điện 6 hướng cho tất cả các phiên bản cấu hình.







Ghế trước có thể trang bị thêm tính năng sưởi và thông gió, trong khi ghế sau có tùy chọn sưởi. Đặc biệt, ghế sau có thể ngả tối đa đến 127 độ. Ngoài ra, Starlight S còn có cửa sổ trời toàn cảnh rộng 1,18 m² và 23 không gian lưu trữ đồ đạc trong xe. Dung tích cốp tiêu chuẩn là 610 L, có thể mở rộng lên tới 1.768 L khi gập hàng ghế sau.







ề an toàn, xe được trang bị 6 túi khí và các tính năng hỗ trợ lái xe cấp độ 2 nâng cao. Mẫu xe mới này có 5 phiên bản khác nhau, bao gồm cả biến thể plug-in hybrid (PHEV) và thuần điện (EV).







Phiên bản thuần điện của Wuling Starlight S được trang bị mô-tơ điện đặt ở cầu trước, sản sinh công suất 201 mã lực và mô-men xoắn 310 Nm. Xe sử dụng bộ pin Shenlian 2C với cấu trúc LFP và dung lượng 60 kWh, cung cấp phạm vi hoạt động lên đến 510 km, theo tiêu chuẩn CLTC.







Theo thông tin từ nhà sản xuất, xe có 19 tính năng khí động học giúp đạt hệ số cản gió 0,277Cd, giúp tăng phạm vi di chuyển thêm 20 km so với thông thường. Với chế độ sạc nhanh 2C, chỉ cần 15 phút sạc pin là xe có đủ năng lượng để di chuyển được 200 km. Nếu dùng sạc dân dụng tại hộ gia đình, cũng chỉ cần khoảng 10 giờ để nạp pin từ 20% lên 80%.







Tốc độ tối đa của xe được giới hạn ở mức 175 km/h là yếu tố góp phần tránh thất thoát năng lượng pin. Đối với phiên bản hybrid sạc điện PHEV, Starlight S sử dụng động cơ xăng 1.5L hút khí tự nhiên (105 mã lực, 130 Nm) kết hợp với mô-tơ điện (150 kW, 310 Nm) và hộp số E-CVT.







Xe có hai tùy chọn pin Shenlian: 9,5 kWh và 20,5 kWh, cung cấp tầm vận hành thuần điện lần lượt là 60 km và 130 km (theo tiêu chuẩn CLTC). Dung tích bình xăng là 53 L và tốc độ tối đa là 170 km/h. Phạm vi hoạt động tổng thể của xe có thể đạt tới 1.100 km.







Tại Trung Quốc, mức giá xe Wuling Starlight S 2024 từ 99.800 – 129.800 nhân dân tệ (khoảng 348 – 453 triệu đồng). Mức giá tốt so với mặt bằng chung thị trường nội địa là yếu tố chắc chắn sẽ giúp Wuling Starlight S thu hút sự quan tâm của phần đông người tiêu dùng.



Video: Chi tiết crossover Wuling Starlight S tại Trung Quốc.





