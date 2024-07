"Soi" chi tiết Mitsubishi Triton Black Edition 2024 hơn 700 triệu đồng

Mitsubishi Triton thế hệ thứ 6 đã chính thức ra mắt được gần 1 năm và để đánh dấu cột mốc đáng nhớ này, hãng xe Nhật Bản giới thiệu thêm phiên bản đặc biệt mang tên Triton Black Edition 2024. Mitsubishi Triton Black Edition 2024 mới thực chất là Triton bản cấu hình Double Cab Plus Ultra (cabin kép) với hộp số tự động, được bổ sung thêm gói ngoại thất trang trí với nhiều chi tiết xung quanh xe. Đúng như tên gọi, Triton Black Edition 2024 sở hữu hàng loạt thành phần có tông màu đen. Bộ khung viền Dynamic Shield của cụm đèn pha LED và đèn sương mù, cùng với tay nắm cửa, ốp gương hậu và bộ mâm 18 inch đều mang màu đen bóng. Riêng bậc lên xuống và cản sau dùng màu đen titan. Chúng sẽ được phối cùng với màu sơn thân xe, có 2 lựa chọn là xám Graphite Gray hoặc trắng White Diamond. Giống như ngoại thất, nội thất Triton Black Edition 2024 cũng được trang trí với tông đen chủ đạo, bộ ghế da còn có chỉ khâu màu trắng tạo sự tương phản. Dựa trên cấu hình Plus Ultra cao cấp nên xe sở hữu đầy đủ tiện nghi như bảng đồng hồ analog kết hợp với màn hình kỹ thuật số, màn hình cảm ứng trung tâm giải trí 9 inch hỗ trợ kết nối Apple CarPlay không dây và Android Auto, điều hòa tự động 2 vùng, v.v… Cung cấp khả năng vận hành cho Triton Black Edition 2024 vẫn là khối động cơ dầu tăng áp Hyper Power 4 xy-lanh DOHC dung tích 2.4L, có công suất 184 mã lực (135 kW) và mô-men xoắn cực đại 430 Nm, kết hợp với hộp số tự động 6 cấp và hệ dẫn động hai cầu Mitsubishi Super Select 4WD-II. Xe có 7 chế độ lái để dễ dàng thay đổi sức kéo tối ưu tùy theo địa hình, cùng với tính năng hỗ trợ vào cua chủ động Active Yaw Control (AYC). Triton Black Edition 2024 cũng có đầy đủ hệ thống an toàn Diamond Sense với những tính năng như đèn pha thích ứng tự động Auto High Beam, cảnh báo va chạm trước Forward Collision Mitigation System Cảnh báo điểm mù Blind Spot Warning, hỗ trợ chuyển làn Lane Change Assist, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi Rear Cross Traffic Alert và camera 360 độ Multi Around Monitor tích hợp hệ thống nhận diện vật thể Moving Object Detection. Mức giá xe Mitsubishi Triton Black Edition 2024 tại Thái Lan bán ra từ 1,027 triệu baht (tương đương 717 triệu đồng) và tuyên bố sẽ sản xuất với số lượng giới hạn nhằm đảm bảo tính chất độc đáo, nhưng không tiết lộ rõ cụ thể là bao nhiêu xe. Video: Xem chi tiết Mitsubishi Triton Athlete 2.4 twin-turbo 4X4.

