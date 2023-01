"Soi" chi tiết Beijing X7 2023 sắp về Việt Nam đối đầu Ford Territory

Trong khuôn khổ Triển lãm Ô tô Quảng Châu 2022, BAIC đã chính thức trình làng Beijing X7 phiên bản nâng cấp. So với phiên bản tiền nhiệm, Beijing X7 2023 mới có ngoại hình khác biệt và bổ sung nhiều trang bị hiện đại bên trong khoang nội thất. Mẫu xe SUV Beijing X7 2023 sở hữu kích thước rộng rãi hàng đầu phân khúc với chiều dài x rộng x cao lần lượt là 4.755 1.892 x 1.715 (mm) và chiều dài cơ sở 2.800 mm. So với phiên bản cũ, xe dài hơn 45mm. Điểm nhấn ấn tượng của xe là khu vực mặt ca lăng có thiết kế độc đáo. Theo đó, cụm lưới tản nhiệt được thiết kế không viền và sơn cùng màu với thân xe, tạo hiệu ứng không gian ba chiều. Kiểu thiết kế này được thừa hưởng từ mẫu xe Beijing Rubik's Cube ra mắt từ giữa năm ngoái. Thiết kế đèn pha trên Beijing X7 mới cũng lạ mắt hơn so với đèn pha của phiên bản trước. Ngoài ra, xe có hốc gió trung tâm khá hẹp nằm bên dưới, nối liền với khe gió nằm dọc ở hai góc cản trước bằng nẹp màu tối. Đuôi xe thay đổi nhẹ với cụm đèn hậu và cản sau thiết kế lại, logo chữ nổi “Beijing” dời xuống dưới, nằm giữa 2 đèn hậu. Ở phía dưới, cản sau có thiết kế thể thao hơn, bốn đầu ống xả giả mạ crom sáng bóng tạo điểm nhấn. Trong khi đó, ống xả thật được giấu dưới gầm xe. Bên trong khoang lái, Beijing X7 2023 được nâng cấp nhẹ với màn hình có hệ điều hành mới, được bố trí nối liền với đồng hồ kỹ thuật số. Các cửa gió điều hòa kéo dài trên mặt taplo có thiết kế tinh tế hơn cũng là điểm mới trên mẫu xe đối thủ của Ford Territory. Beijing X7 phiên bản mới không được nâng cấp về trang bị vận hành. Nằm dưới nắp capo của xe vẫn là khối động cơ xăng tăng áp 1.5L 4 xi-lanh sản sinh công suất 188 mã lực và mô-men xoắn cực đại 275 Nm, kết hợp với hộp số tự động ly hợp kép 7 cấp. Nhà sản xuất hiện chưa công bố giá xe Beijing X7 2023 tại Trung Quốc. Theo một số nguồn tin chưa chính thức, Beijing X7 2023 sẽ có 3 phiên bản Standard, Deluxe và Premium tại Việt Nam, giá bán từ 608 triệu đồng Video: Beijing X7 2023 sắp ra mắt Việt Nam có gì hay?

